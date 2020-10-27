Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков
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Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, перший заступник голови делегації України в ТКГ наголошує, що вихід України з Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн.
"Відмовляти від "Мінська" в односторонньому порядку - це самогубство, цього робити не можна. Тому що це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії. І на сьогодні лідери "нормандського формату" зустрілися 9 грудня рік тому в Парижі, і домовилися про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ" може "жити", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Резніков зазначив, що якщо у Російської Федерації буде політична воля піти з Донбасу, то Мінські угоди можна виконати.
"А немає жодної проблеми сісти на рівні лідерів "нормандського формату" і переглянути "Мінськ", чесно сказати, що ось тут він працює, тут він може спрацювати, а тут він ніколи не спрацює. Давайте в спокійному режимі зробимо цю ревізію і перепишемо", - зазначив він.
Резніков вважає, що Росія буде готова переглянути пункти Мінських угод, коли буде розуміти, що "ситуація змінилася, позиція і Німеччини, і Франції, і США, і Великої Британії на боці України є для них настільки очевидною, що їм просто невигідна ця війна".
"Сьогодні вони (РФ - ред.) продовжують плекати надію, що вони звинуватять Україну нібито в порушенні Мінських угод, і нібито через це європейські країни, які не хотіли б воювати, а хотіли б торгувати, почали б руйнувати консенсус європейської спільноти, і можливо знімуть режим санкцій, - зазначив він.
Резніков додав, що в РФ також сподіваються, що після виборів у США, можливо, щось зміниться стосовно України і Росії, і більше буде симпатій до Російської Федерації. "Я думаю, що тут вони глибоко помиляються. Є така філософія "глибинної держави" в США - я впевнений, що нічого поганого не станеться", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
казахский,азербайджански,турецкий -это практически один и тот же язык.
Через сожжение на костре.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
Глава Азербайджана Алиев отметил, что для нашего народа это Отечественная война.
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Вот такой выход, военным путём освобождение оккупированных территорий, как это делает Азербайджан.
не беги впереди паровоза.
П.С. Хотя можно Минск и не отменять. Алиеву его Минск вообще не мешает, он его и не отменяет. Просто морозится, как с нами наши подписанты.
Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?..
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.СЦЫКЛО Бункерное .??....
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