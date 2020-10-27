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Новини Політика України
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мінські угоди (2216) Резніков (1385)

Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, перший заступник голови делегації України в ТКГ наголошує, що вихід України з Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн.

"Відмовляти від "Мінська" в односторонньому порядку - це самогубство, цього робити не можна. Тому що це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії. І на сьогодні лідери "нормандського формату" зустрілися 9 грудня рік тому в Парижі, і домовилися про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ" може "жити", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніков зазначив, що якщо у Російської Федерації буде політична воля піти з Донбасу, то Мінські угоди можна виконати.

"А немає жодної проблеми сісти на рівні лідерів "нормандського формату" і переглянути "Мінськ", чесно сказати, що ось тут він працює, тут він може спрацювати, а тут він ніколи не спрацює. Давайте в спокійному режимі зробимо цю ревізію і перепишемо", - зазначив він.

Резніков вважає, що Росія буде готова переглянути пункти Мінських угод, коли буде розуміти, що "ситуація змінилася, позиція і Німеччини, і Франції, і США, і Великої Британії на боці України є для них настільки очевидною, що їм просто невигідна ця війна".

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"Сьогодні вони (РФ - ред.) продовжують плекати надію, що вони звинуватять Україну нібито в порушенні Мінських угод, і нібито через це європейські країни, які не хотіли б воювати, а хотіли б торгувати, почали б руйнувати консенсус європейської спільноти, і можливо знімуть режим санкцій, - зазначив він.

Резніков додав, що в РФ також сподіваються, що після виборів у США, можливо, щось зміниться стосовно України і Росії, і більше буде симпатій до Російської Федерації. "Я думаю, що тут вони глибоко помиляються. Є така філософія "глибинної держави" в США - я впевнений, що нічого поганого не станеться", - пояснив він.
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Топ коментарі
+11
Так Порох уже не мародер, а Минск это правильно ?
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26.10.2020 21:43
+6
На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
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26.10.2020 21:45
+6
А вам баранам ещё осенью 14-го года объясняли что это за развод минские дупосоглашения... а вы что тогда петика благотворили за содеянное, что сейчас продолжаете..воистину загипнотизированные..
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26.10.2020 22:03
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Ну да Вам еще все 30 лет Впереди , а Эрдоган сказал Хватит Минского процесса. Ничему не учитесь . На пике решили армию Сократить Запроданцы.
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26.10.2020 21:42 Відповісти
та шо эрдоган...вон как алиев смотрит Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 6700

Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 3086
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26.10.2020 21:44 Відповісти
Как сказал Эрдоган , - Две страны , - Один Народ. Значит Алиев дальний Родственник.Вот Так.
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26.10.2020 21:47 Відповісти
а это шо,большой секрет шоле? Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 8806
казахский,азербайджански,турецкий -это практически один и тот же язык.
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26.10.2020 21:51 Відповісти
Касапы... А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?... ...СЦЫКЛО Бункерное .??..
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26.10.2020 22:26 Відповісти
Будапешт ???
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26.10.2020 21:42 Відповісти
Будапешт фигня, подумаешь Президенты подписали. А вот Минск это да! Такие люди, Захараст, Плотва...
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26.10.2020 22:32 Відповісти
Бывший президент Украины Петр Порошенко лично составлял текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде». «Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали», - отметил экс-президент. Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков - Цензор.НЕТ 206
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27.10.2020 00:29 Відповісти
Респект Петру!
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27.10.2020 07:39 Відповісти
И что теперь?
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27.10.2020 08:36 Відповісти
Самоубийством должно стать самоубийство этого персонажа.
Через сожжение на костре.
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26.10.2020 21:42 Відповісти
а шо,кто то пытается отказаться? Отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран, - Резников - Цензор.НЕТ 3273
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26.10.2020 21:42 Відповісти
Як може зробити самогубство той , хто вмер ? Минск давно все помер !
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26.10.2020 21:43 Відповісти
Та й...п вашу мать!- ви ще рік тому верещали про протилежне!!!
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26.10.2020 21:43 Відповісти
Так Порох уже не мародер, а Минск это правильно ?
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26.10.2020 21:43 Відповісти
«Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили: подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят», - отметил глава Азербайджанского государства.
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26.10.2020 21:44 Відповісти
На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
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26.10.2020 21:45 Відповісти
"Мы освобождаем наши земли от оккупации. За это время доблестная азербайджанская армия освободила от врага много населенных пунктов. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя, потому что Нагорный Карабах - историческая, исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил, творил и создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха" - президент Азербайджана Алиев

Глава Азербайджана Алиев отметил, что для нашего народа это Отечественная война.
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Вот такой выход, военным путём освобождение оккупированных территорий, как это делает Азербайджан.
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26.10.2020 21:51 Відповісти
таки да...только он перед тем тридцать лет готовился.
не беги впереди паровоза.
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26.10.2020 21:53 Відповісти
Гыг с Вами, Так він дійсно готувався. А в нас замість того - що при колаборанті порошенко, що при малоросі зеленському - державні ресурси навмисно розпорошують, крадуть та розпихують конвертованих зелених президентів по бездонних шухлядах.
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27.10.2020 01:32 Відповісти
та застарела уже методичка "фсеаниадинакавые"...обновляйся Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков - Цензор.НЕТ 899
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27.10.2020 07:45 Відповісти
ну да , ещё один "резник" останется без, ой какого, хлебного места...Пустобрёхи...
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26.10.2020 21:49 Відповісти
Будапештский меморандум, внезапно, тоже политико-дипломатические договоренности четырех стран. Индейцам за их земли бусы и зеркальца хоть дали, нам за ЯО просто шиш.

П.С. Хотя можно Минск и не отменять. Алиеву его Минск вообще не мешает, он его и не отменяет. Просто морозится, как с нами наши подписанты.
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26.10.2020 21:50 Відповісти
Хватит этой говорильни. Пусть кацапня тихо страдает.
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26.10.2020 21:52 Відповісти
а как же будапештские договоренности? А как же сильная обеспокоенность европы? ********* - вот, что стоит во главе правильной дипломатии! А только потом - сильные обеспокоенности.... ВСЕХ.
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26.10.2020 21:53 Відповісти
Как сказал затулин, мы взяли Крым и часть Донбасса, и потеряли возможность пророссийским электоратом выбирать в Украине наших холуев.

Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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26.10.2020 21:54 Відповісти
А вам баранам ещё осенью 14-го года объясняли что это за развод минские дупосоглашения... а вы что тогда петика благотворили за содеянное, что сейчас продолжаете..воистину загипнотизированные..
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26.10.2020 22:03 Відповісти
Ох уж этот Порошенко! Правда в 14м. армии не было, а теперь она есть, пока есть, скоро сократят за ненадобностью...
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26.10.2020 22:30 Відповісти
Я уже вижу как зебилы рвутся в бой освобождать территории но их предательски сдерживает Минск Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков - Цензор.НЕТ 8933
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27.10.2020 07:42 Відповісти
Касапы..
. А почему ваш ПУКин не пошлет своих ВАГИНовцев в карабах ?..

. ..

.СЦЫКЛО Бункерное .??....
.

.
..
..
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26.10.2020 22:27 Відповісти
Самоубийство это не выполнять собственные законы. А если вы самоубьетесь с подписантами минска, некоторых их которых уже грохнули, то это только укрепит государство. А политические договоренности ничего не значат, даже подписанные главами государст и это доказано будапештском меморандумом.
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27.10.2020 08:05 Відповісти
 
 