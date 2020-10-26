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Київ (13830) місцеві вибори (1000) Сюмар (263) Європейська Солідарність (1021)

Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Перемога

"Європейська Солідарність" перемогла на виборах до Київської міської ради. І це очевидний успіх.

Таку думку висловила головний політтехнолог центрального виборчого штабу "Європейської Солідарності", народна депутатка Вікторія Сюмар у коментарі Цензор.НЕТ.

"Вважаю феноменальним наш результат по Києву. Ми вийшли до другого туру в трьох обласних центрах - але це було очікувано. Ми, звичайно, могли б поборотися і за більше, у нас буде достатньо пристойний результат на рівні територіальних громад ... До речі, в Київській області ми теж зайняли перше місце, вигравши й у "Слуги народу", й у "Батьківщини", й у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). І ця перемога "ЄС" в серці країни, в Києві та Київській області, розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт. Все виявилося якраз навпаки: європейська ідея України об'єднує!", - підкреслює Сюмар.

Читайте також: Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар

Вона нагадала, що "Європейська Солідарність" зайшла в усі міськради обласних центрів України і в усі обласні ради. "Ми дійсно єдина політична сила, яка змогла це зробити: "Слуги" не зайшли в ради частини міст Західної України, а ОПЗЖ не зайшла в частині областей - причому навіть у центрі, а не тільки на заході", - повідомила нардепка.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
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Топ коментарі
+49


Alex Petrov

Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!

Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
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26.10.2020 21:49
+43
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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26.10.2020 21:47
+38
Европейская солидарность в отличии от многих украинских партии имеет четкую программу европейской и евроатлантической интеграции, имеет четкий проект развития страны по примеру успешных постсоветских восточноевропейских стран. А вот "слуга народа" это одноразовый политический олигархический проект по типу фирм финансовых пирамид.
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26.10.2020 21:50
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Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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26.10.2020 21:47 Відповісти
Норм, но могли и больше.
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26.10.2020 21:47 Відповісти


Alex Petrov

Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!

Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
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26.10.2020 21:49 Відповісти
Ошейник, все равно, что портфель....
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26.10.2020 22:03 Відповісти
ЄС буде представлена власними депутатами в усіх обласних радах, в усіх міськрадах обласних центрів (і навіть в Краматорську!; в Северодонецьку, а також в Донецькій та Луганській областях в облради вибори не проводились.) А також ЄС буде мати представництво в в райрадах, в селищних і міськрадах західних і центральних областей України, та в багатьох північних, східних та південих.
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26.10.2020 22:16 Відповісти
А где синий кружок у донецкой-ватной области? Я за ес голосовал.
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26.10.2020 22:48 Відповісти
там вроде в облсоветы выборов не было...только в громады и в райрады.где то читал
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26.10.2020 22:52 Відповісти
Ти тут про долар пожартуй десь ближче до Нового Року. Думаю, з цими реформаторами, це буде дуже актуальний жарт. Бо ті хто не встигне, будуть заздрити тим, хто купить долар по 40-45.
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26.10.2020 21:57 Відповісти
Якщо пальнеш три рази по 50 то долар тебе вже не цікавитиме. і соєві теж.Життя почне налагоджуватися. Спробуй! Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 884
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26.10.2020 22:14 Відповісти
я то шо хряк з крєпкімі хозяйствєнікамі весь український общак скомуніздив -то нічьо? Добре хоч в три рази а не в шість. Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6101
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26.10.2020 22:28 Відповісти
в два. за полтора года. а в три гривна опустилась когда беня начал баксы вымывать и выводить из страны
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26.10.2020 22:43 Відповісти
Дебил, а посмотреть курс $ к гривне на начало и конец президентсва религия не позволяет? Потому как реальность отличается от вымыслов. За время Порошенко гривня упала меньше чем 2,2 раза. А дебилы за два года никак посчитать не могут.
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27.10.2020 10:30 Відповісти
Так ты посмотри сколько мильярдов ЗВР сожгли на поддержание курса, зебил украиномовный! Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3809
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26.10.2020 22:16 Відповісти
Навіщо ти його так образливо принизив? Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2546
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26.10.2020 22:18 Відповісти
та й щось траншу МВФ не іидно, ні чути... А мої "чорнобильські" - зависли, не виплачують...
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26.10.2020 22:18 Відповісти
А ти його переклади в інше місце...
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26.10.2020 21:59 Відповісти
Европейская солидарность в отличии от многих украинских партии имеет четкую программу европейской и евроатлантической интеграции, имеет четкий проект развития страны по примеру успешных постсоветских восточноевропейских стран. А вот "слуга народа" это одноразовый политический олигархический проект по типу фирм финансовых пирамид.
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26.10.2020 21:50 Відповісти
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5573 А в який це країні є така партія? Ото б таку в нашу країну, бо у нашій папєрєднікі нинєшніх дурогонов відзначились тількі казнокрадством, колабораціонізмом та корупцієй
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26.10.2020 22:11 Відповісти
И где решения судов? Или ты продолжаешь транслировать рашистскую и мойщика кала пропаганду? Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2903
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26.10.2020 22:17 Відповісти
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 531
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26.10.2020 21:51 Відповісти
Хібаж то гумор?!... Українці можуть оцінити тільки гумор від кумів!) Але ж в зельцманів навідь кумів нема!
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26.10.2020 22:12 Відповісти
в 22:40 на ictv порох будет рассказывать зеленскому почем рубероид в Одессе на "Свободе Слова"
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26.10.2020 21:54 Відповісти
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3846
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26.10.2020 21:56 Відповісти
Іжачок, все буде нормуль, а не так як у ваших Чебоксарах...
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26.10.2020 22:09 Відповісти
Тебе в Чебоксарах уже не только лапшу но и гавно по ушам развешивают? Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2663
Совсем вам там стало тяжело при кремлевском педофилике Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8712
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26.10.2020 22:19 Відповісти
А коли ж тоді іжакам добре жилося?
При Завгарі? Чи мо' при Хрущові?
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26.10.2020 22:34 Відповісти
Если это мне, то я из мариуполя. Из мариуполя, с маленькой буквы. Кругом одни ватаноиды и их разновидности.
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26.10.2020 22:53 Відповісти
Разве на месте крестика бал ваш коммент?
Там был "Ежик УВЫ"...
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26.10.2020 23:26 Відповісти
БПП??
🤣
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26.10.2020 22:04 Відповісти
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3526
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26.10.2020 22:04 Відповісти
Киевский регион - это тоже регион; вся остальная Украина находится за пределами данного региона.
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26.10.2020 22:05 Відповісти
70 відсодків люду неприйшли на вибори , чому радоватись ? яка підтримка ? у кого , про що ви говорите
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26.10.2020 22:07 Відповісти
значить, їм все одно, баба з возу! не будіть їх, нехай собі сплять в хліву...
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26.10.2020 22:16 Відповісти
а ти ттварь Боже Слово неліпи до темноти
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26.10.2020 22:39 Відповісти
Амінь!
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26.10.2020 22:45 Відповісти
Пришли самые активные, их достаточно. Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9185
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26.10.2020 22:20 Відповісти
прийшли родичів кандидатів , це просто вичисляється а нація неприйшла небачить смисла голосувати за ворогів Вільної України
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26.10.2020 22:38 Відповісти


Volodymyr Ariev



Зеленський вчора у передвиборчій агітації дорікав що Крим в 2014 здали. Тоді у нас не було армії, більшість кримських силовиків і військових виявилися зрадниками і лише 1 голос Турчинова на РНБО був за силовий відпір. А ще Зеленський, напевно, забув чим сам займався тоді.


Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1820
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26.10.2020 22:08 Відповісти
Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

А ещё подтверждает тот факт, что в этой стране всё не по спирали, как у людей, а по кругу. Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8880
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26.10.2020 22:08 Відповісти
Це якщо на спіраль дивитися знизу. Або зверху. Тоді так - коло. Дивись з усіх боків, і побачиш... чорний квадрат. Спіраль він хоче побачити - а спіральку в одному місці не глянешПобеда "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6948
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26.10.2020 22:30 Відповісти
Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4086 Председатель педротройки? Чи "Топаз, дай команду"?
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26.10.2020 22:57 Відповісти
Порох трольнул сегодня, назвал их слугами зеленского
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26.10.2020 22:26 Відповісти
Ну хоть шота. Немного позитива на фоне тотальной жопы. Среди массы говна, есть островки надежды, потому что, кто владеет столицей, тот владеет страной.
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26.10.2020 22:27 Відповісти
Правильно - революції робляться в столицях, а не в мухосранськах чи в зажоп'ї Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4615
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26.10.2020 22:32 Відповісти
Думаю , что депутатов в ВР , действительно должно быть около трёхсот . Такие , как сюмар должны идти вместе с порошенко в одной связке помимо Верховной Рады .
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26.10.2020 22:32 Відповісти
сюмар должны идти вместе с порошенко в одной связке

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Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7265
Связанные одной целью

Скованные одной цепью

Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть

Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
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26.10.2020 23:04 Відповісти
Нужно дождаться формирования коалиций в местных советах. Тогда станет ясно, кто победил на выборах. Например, если в Киеве Удар и ЕС объединяться, у них будет большинство, значит, они победили на двоих. Потому что если где-то кто-то набрал больше процентов, а по итогу в коалицию не вошел, никакая это не победа.
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26.10.2020 22:33 Відповісти
ес - это проект рыгоанала петра.
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26.10.2020 22:41 Відповісти
При явке в 36% это пиррова победа.
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26.10.2020 22:43 Відповісти
Да и победа ли вообще.) Конечных результатов ещё нет, а экзитполы говорят о победе Удара. Что там насчитала Сюмар это дело третье.
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26.10.2020 22:52 Відповісти
Явка в Киеве была ещё ниже, чем в целом по стране, и составила 34%. Следовательно за ЕС отдали голоса 6,8% киевлян, имеющих право голоса. Это безусловно выдающаяся победа.))
А вот то, что ЕС региональный проект это действительно полная чушь. По факту ЕС это проект одного олигарха, который с 2014 года помимо киевских тортов и российских жигулей, начал торговать ещё и синтетическим патриотизмом и евродемагогией. Этот товар наиболее хорошо зашел на Западе страны. Поэтому и складывается ощущение региональности проекта. На деле же плевал Порошенко на Галичину, как и на каждого среднестатистического украинца.
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26.10.2020 22:46 Відповісти
засранец, ты же знаешь аксиому, те кто не голосовал, передоверяют свои голоса проголосовавшим.
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26.10.2020 23:08 Відповісти
Ты меня в родственники не записывай! Засранец- это ваше семейное.
Я тебе свой толчёк не доверю помыть, а ты про голоса. Спать иди!)
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26.10.2020 23:27 Відповісти
Ордынец, ты же сам видишь, что несмотря на закачанные Путлером средства в избирательную кампанию, ваши дела швах, ни пальчевский не проник, ни шарий, злобствуй себе в одиночестве. Ну и да, тьфу на тебя.
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26.10.2020 23:39 Відповісти
Если бы проголосовали 100% Киева результат был бы таким точно, потому что количество не играет роли. Ведь к голосованию были допущены все слои населения вне зависимости от предпочтений, а значит от результат есть полностью репрезентативным ) Так что сколько себя не утешай... ))
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26.10.2020 23:30 Відповісти
Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1290 Мдя, уж...
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26.10.2020 22:59 Відповісти
В Киеве победил Удар. Хватит чужие победы присваивать.
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26.10.2020 23:09 Відповісти
Кто такой Удар?)))
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26.10.2020 23:12 Відповісти
...Кто на ком стоял?
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26.10.2020 23:24 Відповісти
Я за Порошенка, але я не голосував ні на тих виборах і ні на цих виборах.
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27.10.2020 00:05 Відповісти
А пенсіонери завжди голосують, тому і в ОПЗЖ такий великий % голосів.
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27.10.2020 00:07 Відповісти
"Я не трус, но я боюсь...".
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27.10.2020 05:03 Відповісти
тому всім до сраки,за кого ти...Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6951
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27.10.2020 10:43 Відповісти
Вообще-то победил Кличко, его Удар, который отмежевался от порошенко. И правильно сделал
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27.10.2020 06:09 Відповісти
Возможно, в Украине наконец то появился шанс формирования классической политической партии.
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27.10.2020 06:55 Відповісти
Уже есть партия "Ляшка"....
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27.10.2020 08:08 Відповісти
"Перемога ЄС " у 20 відсотків може виявитись на Київщині і "пірровою"...

ТОМУ ЩО.

Коаліції можуть бути різними...
"Голос" давно з ЄС "горшки побив"...
Тому ЄС скоріше всього на Київщині опиниться у опозиції...
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27.10.2020 10:42 Відповісти
 
 