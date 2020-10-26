Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар
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"Європейська Солідарність" перемогла на виборах до Київської міської ради. І це очевидний успіх.
Таку думку висловила головний політтехнолог центрального виборчого штабу "Європейської Солідарності", народна депутатка Вікторія Сюмар у коментарі Цензор.НЕТ.
"Вважаю феноменальним наш результат по Києву. Ми вийшли до другого туру в трьох обласних центрах - але це було очікувано. Ми, звичайно, могли б поборотися і за більше, у нас буде достатньо пристойний результат на рівні територіальних громад ... До речі, в Київській області ми теж зайняли перше місце, вигравши й у "Слуги народу", й у "Батьківщини", й у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). І ця перемога "ЄС" в серці країни, в Києві та Київській області, розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт. Все виявилося якраз навпаки: європейська ідея України об'єднує!", - підкреслює Сюмар.
Вона нагадала, що "Європейська Солідарність" зайшла в усі міськради обласних центрів України і в усі обласні ради. "Ми дійсно єдина політична сила, яка змогла це зробити: "Слуги" не зайшли в ради частини міст Західної України, а ОПЗЖ не зайшла в частині областей - причому навіть у центрі, а не тільки на заході", - повідомила нардепка.
Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?
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Alex Petrov
Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!
Совсем вам там стало тяжело при кремлевском педофилике
При Завгарі? Чи мо' при Хрущові?
Там был "Ежик УВЫ"...
🤣
Volodymyr Ariev
Зеленський вчора у передвиборчій агітації дорікав що Крим в 2014 здали. Тоді у нас не було армії, більшість кримських силовиків і військових виявилися зрадниками і лише 1 голос Турчинова на РНБО був за силовий відпір. А ще Зеленський, напевно, забув чим сам займався тоді.
А ещё подтверждает тот факт, что в этой стране всё не по спирали, как у людей, а по кругу.
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Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
А вот то, что ЕС региональный проект это действительно полная чушь. По факту ЕС это проект одного олигарха, который с 2014 года помимо киевских тортов и российских жигулей, начал торговать ещё и синтетическим патриотизмом и евродемагогией. Этот товар наиболее хорошо зашел на Западе страны. Поэтому и складывается ощущение региональности проекта. На деле же плевал Порошенко на Галичину, как и на каждого среднестатистического украинца.
Я тебе свой толчёк не доверю помыть, а ты про голоса. Спать иди!)
ТОМУ ЩО.
Коаліції можуть бути різними...
"Голос" давно з ЄС "горшки побив"...
Тому ЄС скоріше всього на Київщині опиниться у опозиції...