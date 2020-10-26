У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки
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У Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім'я, 12-річна дитина залишилася без руки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держагентства розвитку туризму України.
"У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося", - говориться в повідомленні.
Лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих.
Зазначається, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.
Будь ласка, зачекайте...
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А эти ваши окияны можно и по телеку посмотреть.
это зе-бильная тупня
"думает оно"...
только и научилось, что ворованными фразами разговаривать
Тобто я не бачу різниці між "брали в місцевих" vs "брали в готелі". Червоне море є червоне море, там трапляються акули; іноді, але трапляються.
До речі, попірнати біля готелю та подивитись на корали там значно краще, ніж пертися у заповідник декілька годин і побачити ті самі корали - не повторюйте наших помилок =)
Акулы и на пляже отеля могут покусать, если найдутся тетки которые тащут хлеб из ресторана чтобы покормить рыбок. Рыбы начинают массово тусить в том месте, акулы замечают активность и приплывают поохотиться.
А акулы это только малая часть ядовитых рыб, иглокожих и ракушек, если не трогать, то не нападут... Случай очень редкий, расследуют и скажут причину.
https://m.youtube.com/watch?v=WhVPQ66Ab-s
участвовали бы в выборах- целее были бы
мальчику все равно ручку не верньош, а родителям- пох
Из её следует , шо если бы оне купили "экстемальный тур" о официального агента , то той "агент" убедил акулу не откусывать руку ?!
Пля , а по человечески никак низя написать , мол так и так , народ не оставляйте мозги в Украине когда летите на отдых . И мол у акулы (а она в Красном море самая агрессивная , т.е. голубая и в отличии от большой белой есть что попало и даже консервные банки и куски металла) два ряда зубов-бензопил !
Ото віддихнули
Нащі люди мало кого слухають.... акули їм не наказ