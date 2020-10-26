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У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки

У Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім'я, 12-річна дитина залишилася без руки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держагентства розвитку туризму України.

"У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося", - говориться в повідомленні.

Лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих.

Читайте також: Єгипет дозволив туристам здавати тест на коронавірус в аеропортах після прильоту

Зазначається, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.

У Єгипті від нападу акули постраждала українська сімя, 12-річний хлопчик залишився без руки 01
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Топ коментарі
+39
Хіба діти винуваті,що батьки в них пи@дуваті?
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26.10.2020 21:55
+29
вучить англійську...а не расєйську...

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 5222
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26.10.2020 21:57
+18
У дітей канікули другий тиждень.
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26.10.2020 22:17
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От попробуй спростувати діда Дарвіна.
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26.10.2020 21:54 Відповісти
Хіба діти винуваті,що батьки в них пи@дуваті?
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26.10.2020 21:55 Відповісти
яблоко от яблони недалеко падает.
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26.10.2020 22:27 Відповісти
вучить англійську...а не расєйську...

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 5222
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26.10.2020 21:57 Відповісти
В переводе на русский это звучит как:"Внимание! Здесь можно рискнуть посерфить"
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26.10.2020 22:04 Відповісти
На свой риск (на свой страх и риск).
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26.10.2020 22:08 Відповісти
ну если яндексом переводить-то да В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 3786.
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26.10.2020 22:13 Відповісти
Да, Гуглу в этом плане доверять нельзя, он американский! )
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26.10.2020 22:20 Відповісти
здесь можно встретить и попробовать тунца - я бы так перевел!
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26.10.2020 22:20 Відповісти
в смысле лососнуть? У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 2743
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27.10.2020 09:35 Відповісти
Тсс...не подсказывай У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 4740
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27.10.2020 09:48 Відповісти
Для кацапів там написано "Варнинг! Сурф ат овн риск... тю блть чурки нерусские, па-нашенски написать низзя было? кароч, лезем купаться!"
...
У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 8456
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27.10.2020 19:34 Відповісти
Перекладаю: сьорфінх тілько для ріскових пацанів!
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27.10.2020 19:50 Відповісти
Кацап за бугром: I am speak English, but *****-*****!
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27.10.2020 08:45 Відповісти
Надо в Коблево отдыхать ,там акул нет .
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26.10.2020 21:58 Відповісти
вина коблєво дуже смачні і корисні навіщо шастать в єпіпєд?
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26.10.2020 22:04 Відповісти
Шмурда
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26.10.2020 22:16 Відповісти
в ****** теплее, дешевле и вкуснее.
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26.10.2020 22:26 Відповісти
Дешевле Железного порта ничего не видел, жаль тепло только летом.
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27.10.2020 02:45 Відповісти
А еще лучше в Нижних Бабанах или у себя на огороде.
А эти ваши окияны можно и по телеку посмотреть.
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27.10.2020 02:02 Відповісти
у нас на свому агароди може покусати бєшена лисица.Если сіворотки нєт, то лучше акула.
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27.10.2020 02:25 Відповісти
Точно? А що таке "катран", знаєш? Товариш саме в Коблєво купляв копченого катрана, ("з-під поли", бо він у Червоній книзі України"). Звісно, катран на людей не нападає, однак це теж акула...
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27.10.2020 06:36 Відповісти
Дорогие наши украинцы! Ежели вас интересует незабывемая экзотическая поездка в загадочный Египет - идите к нам. Наши предолжения и цены вас просто покорят, как и акулы на пляжах, которые от голода откусыают руки - прямо в воде. Незабываемое зрелище, шрамы на всю оставшуюся жизнь - ежели удасться выжить. Это же самобытная природа...
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26.10.2020 21:59 Відповісти
не передергивай! акулы на мелководье не заплывают (кроме Бычьих акул). А то что они есть в Красном Море - это должны на ресепшене говорить...и это - будьте особенно внимательными, когда едите на посмотреть рыбок с непонятно с кем!
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26.10.2020 22:28 Відповісти
В шарме паника, туроператоров не знают что делать
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27.10.2020 00:24 Відповісти
Хорошо что жив остался. Могли вообще съесть.
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26.10.2020 22:01 Відповісти
краще дома бухати там хоч чортів можна з себе струшувати вони ласкаві руку не відкушуть...
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26.10.2020 22:02 Відповісти
Одне запитання ??? Чому ця дитина не в школі ??? От вам і розплати, тим більше що по всьому світу карантин. Що це за батьки ??? Їдьте в рідні КАРПАТИ. Нехер шастать по заграницам.
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26.10.2020 22:09 Відповісти
У дітей канікули другий тиждень.
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26.10.2020 22:17 Відповісти
Каникулы сейчас...потому и не в школе...
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26.10.2020 22:18 Відповісти
Та як люди без голови, то і в Карпатах можна загубитись, замерзнути, чи то вовки покусають...
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26.10.2020 22:25 Відповісти
Були у Шармі на початку вересня, боялися коронавіруса, але зважилися поїхати. Там спокій, сонце і вода, все дуже класно.
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26.10.2020 22:52 Відповісти
это разве ответ?
это зе-бильная тупня
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26.10.2020 23:28 Відповісти
А шо за вопрос?
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26.10.2020 23:34 Відповісти
ты забыл, на что ты вякал?
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26.10.2020 23:44 Відповісти
На что, ты попутал наверное?
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26.10.2020 23:48 Відповісти
ну вот поэтому ты и зе-бил типичный
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26.10.2020 23:54 Відповісти
Я думаю что зебил это ты, что то предьявляешь, сам не понимая что.
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27.10.2020 00:05 Відповісти
ти про себе, зе-біл?
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27.10.2020 07:46 Відповісти
у тебя мозга нет, чтобы думать
"думает оно"...
только и научилось, что ворованными фразами разговаривать
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27.10.2020 07:46 Відповісти
Отвянь неадекват.
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27.10.2020 08:15 Відповісти
брысь на бутылку
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27.10.2020 11:13 Відповісти
это данецкая симья
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27.10.2020 11:16 Відповісти
где именно произошла трагедия? Понятно шо Египет, скорее всего шарм, но где именно?
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26.10.2020 22:24 Відповісти
я питаю тому що були колись у шармі, брали тур саме пониряти, в заповідник поблизу шарму, рас-мохаммед. І тур ми брали не "в місцевих", а прямо у готелі.
Тобто я не бачу різниці між "брали в місцевих" vs "брали в готелі". Червоне море є червоне море, там трапляються акули; іноді, але трапляються.
До речі, попірнати біля готелю та подивитись на корали там значно краще, ніж пертися у заповідник декілька годин і побачити ті самі корали - не повторюйте наших помилок =)
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26.10.2020 22:52 Відповісти
100% египтяне хотят свалить вину на "нелицензированных" продавцов туров, чтобы не распугать туристов.
Акулы и на пляже отеля могут покусать, если найдутся тетки которые тащут хлеб из ресторана чтобы покормить рыбок. Рыбы начинают массово тусить в том месте, акулы замечают активность и приплывают поохотиться.
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26.10.2020 23:36 Відповісти
Именно в Рас-мохаммед и произошло..
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26.10.2020 23:42 Відповісти
Пишут, что за последние сто лет было около десяти нападений акул в Египте, а туристов приезжает по десять миллионов в год. Ну а наши сейчас и вообще одни вместе с арабами. Не бойтесь едьте и наслаждайтесь отдыхом, олинклюзив постоянно теплым морем и хорошей погодой...
А акулы это только малая часть ядовитых рыб, иглокожих и ракушек, если не трогать, то не нападут... Случай очень редкий, расследуют и скажут причину.
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26.10.2020 22:44 Відповісти
Думаю около десятка в год - более реальная цифра.
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26.10.2020 23:20 Відповісти
Не я придумал, пишут...
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26.10.2020 23:25 Відповісти
Мальчику выздораветь быстрей.
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26.10.2020 22:44 Відповісти
А серб акулу убил. Пьяный турист убил акулу, упав на нее в Египте! Это не розыгрыш.
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26.10.2020 22:59 Відповісти
такой большой, а в сказки веришь, ещё и с рос тв
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26.10.2020 23:28 Відповісти
ну, украинская пресса об это тоже писала. Пьяный серб убил акулу в Египте "пятой точкой"
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26.10.2020 23:38 Відповісти
только я не верю, пятой точкой. У акулы был проломлен хребет. Скорее всего, он таки ногой ей заехал. Да и лодыжка была сломана у него.
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26.10.2020 23:40 Відповісти
Акула оказалась ватницей.
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26.10.2020 23:13 Відповісти
Так нету там больше кого кусать кроме украинцев, ну и местных, ваших на весь отель сейчас человек пять на тыщу, а россиян и вовсе одна была. Поели видно руцких акулы раньше.
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26.10.2020 23:24 Відповісти
Вот поела россиян и стала ватницей.
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26.10.2020 23:26 Відповісти
В гастрономическом случае стала бы ватнофилом.
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26.10.2020 23:30 Відповісти
Умерла бы от несварения.
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27.10.2020 02:03 Відповісти
обычные гастрономические вкусы акул в египетских водах - это пожилые немки, но видимо "на безрыбье рак рыба"!
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27.10.2020 02:06 Відповісти
Летайте отдыхать в Хургаду (а не в Шарм) и не заплывайте дальше отельных пляжей (кормить рыбок, ибо акулы тоже рыбки, но кормом можете стать вы сами) там риск минилальный и историческо-культурные памятники ближе (древнеегипетские храмовые комплексы)!
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27.10.2020 02:03 Відповісти
А руцкие гаварят, что и в Хургаде...
https://m.youtube.com/watch?v=WhVPQ66Ab-s
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27.10.2020 07:53 Відповісти
верить руцким /пятилетней давности, когда они оправдывали зактытие курорта/?! Акулы любят кушать немчуру /видимо те тоже сами не плохо питаются/!
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27.10.2020 13:38 Відповісти
а ти нафіга цих підерас.тів слухаєш?
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27.10.2020 15:31 Відповісти
_Акулы - гребаные враждебные твари! У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 9089 Уничтожать их надо! Вместо праздника отдыха семья попала в настоящий кошмар.
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27.10.2020 06:02 Відповісти
не время праздновать.
участвовали бы в выборах- целее были бы
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27.10.2020 10:49 Відповісти
поплавать с маской это экстремальный тур??? что за бред написан?? типа на обычном пляже отеля акула не может заплыть? Покупайте туры у отельных гидов в 3 раза дороже? это просто несчастный случай.
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27.10.2020 08:24 Відповісти
Акула подумала: "Живи пока, придурок, не выучишь анлийский - ногу откушу!"
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27.10.2020 09:46 Відповісти
предлагаю изловить акулу-убийцу на живца
мальчику все равно ручку не верньош, а родителям- пох
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27.10.2020 10:53 Відповісти
В стране война, а кто-то по Ихипету катается
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27.10.2020 11:14 Відповісти
Это шо , скрытая реклама ?

Из её следует , шо если бы оне купили "экстемальный тур" о официального агента , то той "агент" убедил акулу не откусывать руку ?!

Пля , а по человечески никак низя написать , мол так и так , народ не оставляйте мозги в Украине когда летите на отдых . И мол у акулы (а она в Красном море самая агрессивная , т.е. голубая и в отличии от большой белой есть что попало и даже консервные банки и куски металла) два ряда зубов-бензопил !
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27.10.2020 14:52 Відповісти
відпочили...
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27.10.2020 15:30 Відповісти
статья проспонсирована турецким посольством
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27.10.2020 17:49 Відповісти
В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний ребенок остался без руки. Источник: https://censor.net/ru/n3227234

Ото віддихнули У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки - Цензор.НЕТ 9354
Нащі люди мало кого слухають.... акули їм не наказ
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27.10.2020 21:33 Відповісти
 
 