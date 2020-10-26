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Новини Політика України
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ДБР (2560) Венедіктова (756)

У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова

В Офісі генерального прокурора відбулася спільна нарада керівництва Офісу та ДБР. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухала в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова та його заступників щодо результатів роботи за 9 місяців 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні наголошується: "Учасники наради окремо зупинились на підсумках діяльності правоохоронних органів в сфері боротьби з корупційними правопорушеннями та обговорили стан досудового розслідування у кримінальних провадження цієї категорії.

Генеральний прокурор наголосила, що існує ряд недоліків у роботі бюро, серед яких низька кількість проваджень переданих до суду з обвинувальним актом, недостатній рівень відшкодування встановлених збитків, які завдані кримінальними корупційними правопорушеннями, а також відсутність системного викриття злочинних вертикалей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо генпрокурор не буде показувати результати, я можу запропонувати іншу кандидатуру, - Зеленський

"Стосовно вашої підслідності, ви мусите проводити системну роботу з викриття злочинних схем, де є правоохоронці, які "кришують" цілі галузі. Потрібно блокувати корупційні вертикалі знизу до верху. Це системні болі і хвороби держави. Треба працювати і давати реалізації. Кожного дня ви отримуєте зарплату не заради процесу, а заради результату. Також повинно бути реальне відшкодування встановлених збитків. Ви той орган, який має системно і методично займатися всім цим", - констатувала Ірина Венедіктова.

Генеральний прокурор поставила перед Державним бюро розслідувань завдання - за два місяці скорегувати роботу на вказаних напрямах і усунути виявлені недоліки.

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Топ коментарі
+13
Венедиктова, недостаток - это ты.
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26.10.2020 22:20
+9
Схоже, Бубочка розлютувався.
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26.10.2020 22:18
+8
Та де! Зараз посилено поімітують і замовкнуть. Що стосується Порошенка, то після успіху на місцевих виборах Європейської Солідарності, він для зелених став недоторканним. 😊 Усьо, поїзд пішов!
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26.10.2020 22:27
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Схоже, Бубочка розлютувався.
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26.10.2020 22:18 Відповісти
Ніяк Порошенка не посадять!! В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4783
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26.10.2020 22:20 Відповісти
Та де! Зараз посилено поімітують і замовкнуть. Що стосується Порошенка, то після успіху на місцевих виборах Європейської Солідарності, він для зелених став недоторканним. 😊 Усьо, поїзд пішов!
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26.10.2020 22:27 Відповісти
Схоже, під Іркою крісло захиталося...
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26.10.2020 22:42 Відповісти
Ай яй яй. И кто это зделал? Не ужто твой ьывший зам, которого ты и притянула?😮😷
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26.10.2020 22:18 Відповісти
Венедиктова, недостаток - это ты.
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26.10.2020 22:20 Відповісти
афигеть!.. может быть Бубочка обратит внимание как Каломойский грабит страну?!
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26.10.2020 22:20 Відповісти
Та ви шо! Бубачькє такоє ніззя показувать! Бо воно
таке не дивицця! Воно й цензора дивицця, якщо тількі єрмак дозволить))) А єрмак жеж, не дозволяє, падлюка!)
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26.10.2020 22:41 Відповісти
Надо было уволить Эрмака и Венедиктову, тогда выборы прошли бы намного лучше для "СН".
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26.10.2020 22:23 Відповісти
Эти персонажи тянут "слуг" на дно.
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26.10.2020 22:24 Відповісти
У кожного корабля повинен бути свій якір. 😊А СН - великий корабель. Свого роду "Титанік". Тому і якорів має бути мінімум-два.
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26.10.2020 22:29 Відповісти
сн -це велике зелене корито , яке витесав з п'яну папа Беня ! Титанік будували найкращі інженери !
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26.10.2020 22:35 Відповісти
Ну, по-перше - папа Бєня не дурніший за рядового інженера, навіть німецького, а по-друге - німецькі інженери, які проектувати "Титанік" - на у или з перпборками, що й привело до швидкого затоплення лайнера. Тому його брат-близнюк "Британік" був дещо перероблений. Що, правда, його теж не врятувало від затоплення, але вже від німецької торпеди. Так що тут категорично стверджувати не можна нічого. "І на старуху биваєт проруха" - як кажуть кацапи. 😊
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27.10.2020 00:13 Відповісти
розумний і хитрий це дві різні риси . от Маск розумний , а Беня і Трамп хитрі ! побачимо ,що буде коли в США засудять Беню за шахрайство ! мій собака теж хитрий , але не розумний...
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27.10.2020 00:26 Відповісти
Вашого сбаку за розумом потрібно рівняти з іншими собаками, а не з людьми. Можливо, він таки розумний? Розумієте, у тому середовищі, де Бєня починав, людовго не живуть, хоча живуть красиво. А Бєня живе і красиво, і довго. Пережив багатьох. Та й не вірте у казки, що великі гроші у злочинним середовищі може заробити дурник. Розум служить не лише для благих справ, але й часто для злочинних.
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27.10.2020 02:31 Відповісти
В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1871
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26.10.2020 22:28 Відповісти
Баба да, баба да.
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26.10.2020 22:31 Відповісти
Такая ночью приснится- трусами не отмахаешься. В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5158
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26.10.2020 22:33 Відповісти
но в остальном все хорошо прекрасная маркиза ...
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26.10.2020 22:29 Відповісти
Песенка есть такая .СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА, СТРАННАЯ ...... В работе ГБР есть недостатки. Есть два месяца на их устранение, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6031
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26.10.2020 22:33 Відповісти
А потом ещё 2 месяца и ещё 2, так и пролетит 5 лет как у порошенко. Лапша это.
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26.10.2020 22:39 Відповісти
То ж у кіно все швидко і просто...
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26.10.2020 22:45 Відповісти
И чем не прототип совка.Отличие в одном.Там было Политбюро,а здесь один Зеленский.Не выполните план и не отчитаетесь в срок,руководителя снимут.Аврал.Срочно увеличивайте количества совещаний и больше говорите,что у вас ряд недостатков и главное показывайте,что вам мешает. Может не снимет.Ведь усиленная и беспощадная ваша робота, даёт ему случай проявить благородство к вам и пересядите в другое кресло.
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26.10.2020 22:47 Відповісти
Слова, слова. Словесний понос. ДБС просто меле єрунду. Краще б наукою займалась. ДБС і є дбс. Але що ж: який президент така і генпрокурор.
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26.10.2020 22:49 Відповісти
Эти персонажи??? Откуда они?? Кто они?? Закопайте их там где и откопали... это не государственная власть и не государственная политика - это какое-то дешевенькое кино голобородько3...
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26.10.2020 22:53 Відповісти
Даже комментировать сложно.😂
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26.10.2020 23:30 Відповісти
Пять послемайданных прокуроров и ни одной посадки.Окуеть.
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26.10.2020 23:33 Відповісти
звизда близенько У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8110
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26.10.2020 23:40 Відповісти
поздно пить боржоми
пора в ростов
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26.10.2020 23:52 Відповісти
У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7007
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27.10.2020 00:52 Відповісти
Разговаривал со старшим опером ДБР (раньше работал в УБОПе, грамотный и сильный оперативник, сталкивались по совместным действиям - я в военной контрразведке тогда служил). Так вот, он кратко охарактеризовал работу в ДБР - "Оперативный онанизм". Занавес.
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27.10.2020 02:58 Відповісти
_Какое отношение эта НКВД-шная курва имеет к независимому антикоррупционному органу?! Уху ели, мрази! У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8202
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27.10.2020 06:15 Відповісти
Имитация имитации.
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27.10.2020 06:50 Відповісти
 
 