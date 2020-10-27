У "Голосу" буде 9 місць у Київраді по Голосіївському району, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Триває підрахунок голосів на виборах мера Києва і депутатів Київської міськради. Точні результати будуть відомі не раніше 27 жовтня.
Про це нагадав у Facebook фінансист Тарас Козак, який балотувався від "Голосу" до Київради, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, "паралельні підрахунки голосів і звірка більше 70% протоколів на ТВК Голосіївського району дозволяють зробити кілька висновків з імовірністю більше 99%":
1.У "Голосу" буде 9 місць у Київській міській раді.
2.Високу впізнаваність і розташування киян до Сергія Притули не вдалося перетворити в його перемогу на виборах мера столиці.
"Уже в першому турі вибори виграє Віталій Кличко. Причина, на мій погляд, полягає в нинішній недовірі виборців до вихідців із креативної індустрії. Знижений рейтинг Володимира Зеленського і другий вихід з парламенту Святослава Вакарчука зневірили громадян у здатності людей зі сцени перетворюватися на важливих політиків", - вважає фінансист.
3.Сам Козак обраний депутатом Київської міської ради як перший номер списку "Голосу" у Голосіївському районі.
"Точна кількість відданих за мене голосів поки невідома, однак я щиро вдячний кожному", - зазначив він і додав список подяк.
Будь ласка, зачекайте...
Почему он должен быть худшим мером, чем боксер? (Я не считаю Кличко плохим мером, кстати).
"плавает" по всем вопросам, просто тупо не готов.
я ж не говорю, что он какой-то вор или что-то вроде.
наверно честный чел, но этого мало, чтобы быть мэром Киева.
и наверняка Кличко не лучший, но остальные претенденты просто жах.
чтобы победить на выборах надо быть не "не хуже", а лучше.
уже один честный комик есть, результат за полтора года ниочем.
его партии "честных" народ дал оценку на выборах 7-8%
А так, да, он не плох - кое-что делает - и дороги перестали ямками ремонтировать, и парки упорядочил и тд. Но вопросы есть.
Он не чета вовочке, все верно - он из конкурирующей мафии!
"Зібрав гроші, почав роботи і зник": блогер розповів як Притула піарився на допомозі сліпим
Може він ті гроші віддав у якусь бригаду ? Переплутав ?
последняя сделка с кацапией - 2015 год
является "размещателем" акций на бирже в том числе и госзайма (те самые ОГВЗ)
А вони здатні ?
Ось один з них.