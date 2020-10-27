Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК
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Визнання судом довідок Національного антикорупційного бюро, в яких детективи бюро на свій розсуд порахували "збитки" від формули "Роттердам+", вчергове підтверджує помилковість цієї справи і обґрунтованість її закриття.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила адвокатка ДТЕК Наталія Дрігваль.
"Для судового процесу, який зараз відбувається, це зайвий раз тільки демонструє незаконність поведінки органу досудового розслідування", - повідомила адвокатка.
Йдеться про дві довідки, в яких один детектив НАБУ за дорученням іншого детектива нібито встановив збитки від формули "Роттердам+".
Обидва документи були визнані судом незаконними, оскільки детективи перевищили передбачені законом повноваження і фактично підмінили собою експертів.
"Виключно в цих довідках, і в жодних інших первинних документах не міститься інформації про заподіяння шкоди. Тому ми змушені були вчергове вказати НАБУ на незаконність їхніх дій", - додала адвокатка ДТЕК.
Саме ці незаконні довідки, за словами Дрігваль, лежать в основі скандальної експертизи Ірини Педь, розслідування щодо якої проводить ДБР.
Нагадаємо, 27 серпня САП закрила справу "Роттердам+" через відсутність доказів вчинення злочину.
Це рішення було ухвалено після отримання висновку фінальної експертизи СБУ, яка не встановила збитків від дії формули.
Незабаром обґрунтованість і законність рішення САП підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.
Попри рішення ВАКС, Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і активіст Віталій Шабунін разом продовжують спроби оскаржити рішення САП.
Будь ласка, зачекайте...
Аллилуйя.
Да Алеша?)
Да Алеша?)
Оригинально.
Можно посадить любого.
Якщо те, що вона заявила - правда, то ДТЕК легко в суді це довести.
Але вони (ДТЕК) разом з Порошенком, разом з Венедиктовою намагаються ЗАКРИТИ СПРАВУ, не пустивши її до суду!
Дело раскрыто
также, помимо пухлых чемоданчиков с баблом от Рината судьям, дать им премию от государства....чтоб "не воровали".
Полуграмотные прокуроры и продажно-имбицильные судьи - ИлИта нации. ))
Забыли ещё про упорото-туповатое население (нарит), которое верит всему и ведётся как осёл за морковкой.
Коли вже виступає черговий адвокат, а ще від ДТЕКу, то все зрозуміло. Хлопці від НАБУ не йдуть на компроміс, дотискають схемщиків -аферистів. В ціну по схемі Ротердам+ включено вартість доставки вугілля з хабу, ось різниця з накрутками і є завданими мільярдними збитками, а те , що нова влада (прем"єр - колишній менеджер ДТЕК) не хоче бачити вини найбільшого олігарха і всі найвищі державні структури під їхнім впливом, в т.ч. і суди, це свідчить про зрощення олігархату з державними структурами і створення такого собі мафіозного спруту. Респект і підтримка детективам НАБУ.
"Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП."