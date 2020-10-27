Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+", - адвокатка ДТЕК

Визнання судом довідок Національного антикорупційного бюро, в яких детективи бюро на свій розсуд порахували "збитки" від формули "Роттердам+", вчергове підтверджує помилковість цієї справи і обґрунтованість її закриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила адвокатка ДТЕК Наталія Дрігваль.

"Для судового процесу, який зараз відбувається, це зайвий раз тільки демонструє незаконність поведінки органу досудового розслідування", - повідомила адвокатка.

Йдеться про дві довідки, в яких один детектив НАБУ за дорученням іншого детектива нібито встановив збитки від формули "Роттердам+".

Обидва документи були визнані судом незаконними, оскільки детективи перевищили передбачені законом повноваження і фактично підмінили собою експертів.

"Виключно в цих довідках, і в жодних інших первинних документах не міститься інформації про заподіяння шкоди. Тому ми змушені були вчергове вказати НАБУ на незаконність їхніх дій", - додала адвокатка ДТЕК.

Саме ці незаконні довідки, за словами Дрігваль, лежать в основі скандальної експертизи Ірини Педь, розслідування щодо якої проводить ДБР.

Нагадаємо, 27 серпня САП закрила справу "Роттердам+" через відсутність доказів вчинення злочину.

Це рішення було ухвалено після отримання висновку фінальної експертизи СБУ, яка не встановила збитків від дії формули.

Незабаром обґрунтованість і законність рішення САП підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

Попри рішення ВАКС, Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і активіст Віталій Шабунін разом продовжують спроби оскаржити рішення САП.