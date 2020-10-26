УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин Місцеві вибори-2020
1 553 2
вибори (6158) карантин (16095) МОЗ (3879) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У день виборів із виборчих дільниць було госпіталізовано 50 осіб, 1 людина померла, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У день виборів із виборчих дільниць було госпіталізовано 50 осіб, 1 людина померла, - МОЗ

У день виборів із виборчих дільниць бригади швидкої допомоги госпіталізували 50 осіб.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чиновник зазначив, що грубих порушень під час роботи дільниць не було, хоча не скрізь дотримувалися всіх запропонованих санітарних заходів. Головним порушенням було незастосування прозорих щитків членами виборчкомів і скупчення людей на дільницях.

"Зараз ми можемо констатувати, що в принципі вибори не повинні привести до спалаху захворюваності на коронавірус", - зазначив Ляшко.

Також головний санлікар зазначив, що в день виборів із виборчих дільниць було госпіталізовано 50 осіб.

"За неділю у нас було 250 викликів швидкої допомоги на дільниці, 50 осіб госпіталізовано і стався один летальний випадок. Раптово зупинилося серце і це сталося до приїзду медиків", - розповів Ляшко.

Читайте також: Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1 человек умер - Ляшко. Аж за Олежку испугалась
показати весь коментар
26.10.2020 22:47 Відповісти
" в принципе выборы НЕ ДОЛЖНЫ привести к всплеску заболеваемости коронавирусом" 😁🎃👻
показати весь коментар
27.10.2020 06:20 Відповісти
 
 