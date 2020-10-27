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МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство освіти і науки планує до липня 2021 поступово збільшувати зарплату вчителям - до 7000 гривень.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"У закладах професійної та професійної передвищої освіти у викладачів вищої категорії в січні 2020 року був однаковий посадовий оклад в розмірі 5087 грн, у вересні цього року - 5385 грн. У 2021 році зарплата збільшиться до 6461 грн, в липні - 7001 грн", - сказано в повідомленні.
У МОН також зазначають, що посадовий оклад керівника установи до липня наступного року зросте до 8679 грн.
Як зазначають у відомстві, в 2021 році зарплата працівників освіти загалом збільшиться на 30%.
Топ коментарі
+30 Роман Кокоровець
показати весь коментар26.10.2020 22:46
+13 mrSmith
показати весь коментар26.10.2020 22:47
+8 Утилизация ватников
показати весь коментар26.10.2020 22:51
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Будь ласка, зачекайте...
Нужны только дебилы.
Поэтому зарплата учителей меньше чем у кассира в супермаркете.
Учитель от 30 баксов в час
Уверен, ты бы выложился на 200%
И пенсии всем сразу втрое?
И чем быстрее - тем лучше.
Выборы наглядно показали: страны нету. Народ как таковой отсутствует Остальная биомасса просто хочет халявы,работать не хочет. Так что альтернативы просто нету
Заманали враньем!
Зараз по 32 учня такого ніде нема, може по 22 учня.
Новое великое достижение ЗЕ!!!
При нем курс доллара для выплаты ЗП учителям стал 1,75.
Об этом заявил эксперт по вопросам образования из команды Зеленского, кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.
"У нас 440 000 учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 - это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить - давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн. Для начала будет неплохо", - отметил Бабак.
Кандидат в нардепы возмутился уровню заработной платы для молодого педагога.
Ну не 4 000$ - 500$
А зараз - вчитель математики , який закінчив Університет - порахує : 7000 : 28.5 = 245,61$
А вчитель - мовник , теж закінчивший Університет, згадає відповідні слова ...
А вчтелька біології - відповідно - біологічний факультет Університету - прокваліфікує Слуг до відповідної категорії тварин ...
Що будуть робити інші - придумайте самі
Тільки прибиральниця усміхнется , 2-3 годинки 5 днів в тиждень попрацює ... та скаже - і треба було вам 5 років мучитися та ті Університети кінчати , 10 сесій здавати , купу курсових і дипломну писати
простым народом, публичное, чтобы хоть полных дебиловотсеять. иначе все это образование до сраки, так как не влияет на основную необходимую "власти" характеристику - пилить бабло и междусобойчики, кум-брат-сват..
Тобто не 4 кілобакси, а лише 250?
Тобто усі обіцянки бубочки слід ділити на 16???
Взять в долг у МВФ и под фанфары раздать учителям?