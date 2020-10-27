МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень

Міністерство освіти і науки планує до липня 2021 поступово збільшувати зарплату вчителям - до 7000 гривень.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"У закладах професійної та професійної передвищої освіти у викладачів вищої категорії в січні 2020 року був однаковий посадовий оклад в розмірі 5087 грн, у вересні цього року - 5385 грн. У 2021 році зарплата збільшиться до 6461 грн, в липні - 7001 грн", - сказано в повідомленні.

У МОН також зазначають, що посадовий оклад керівника установи до липня наступного року зросте до 8679 грн.

Читайте також: Зарплату вчителів протягом 2021 року буде підвищено в два етапи: в Міносвіти озвучили суми

Як зазначають у відомстві, в 2021 році зарплата працівників освіти загалом збільшиться на 30%.