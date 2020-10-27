Зеленський дав собі рік, щоб спробувати закінчити війну на Донбасі за допомогою "Мінська", термін закінчується 9 грудня, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що термін в один рік для завершення війни на Донбасі, який озвучував президент України Володимир Зеленський, слід розуміти, як термін, відведений на те, щоб спробувати реалізувати той сценарій, який був прописаний у Мінських угодах.

"Я трохи по-іншому трактую слова президента. Він (Зеленський) сказав, що дає собі рік, щоб іти за сценарієм, який був написаний у 2014 році, маються на увазі Мінські угоди. Так, як вони написані. Він, по суті, це сказав 9 грудня, як я це сприймаю, в Парижі (на зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року). Тому 9 грудня закінчиться цей рік, і президент ухвалюватиме рішення", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніков зазначив, що війна на Донбасі не буде завершена в 2020 році, тому що, принаймні, потрібно багато часу на виведення військ Російської Федерації з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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