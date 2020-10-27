Зеленський дав собі рік, щоб спробувати закінчити війну на Донбасі за допомогою "Мінська", термін закінчується 9 грудня, - Резніков
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Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що термін в один рік для завершення війни на Донбасі, який озвучував президент України Володимир Зеленський, слід розуміти, як термін, відведений на те, щоб спробувати реалізувати той сценарій, який був прописаний у Мінських угодах.
"Я трохи по-іншому трактую слова президента. Він (Зеленський) сказав, що дає собі рік, щоб іти за сценарієм, який був написаний у 2014 році, маються на увазі Мінські угоди. Так, як вони написані. Він, по суті, це сказав 9 грудня, як я це сприймаю, в Парижі (на зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року). Тому 9 грудня закінчиться цей рік, і президент ухвалюватиме рішення", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Резніков зазначив, що війна на Донбасі не буде завершена в 2020 році, тому що, принаймні, потрібно багато часу на виведення військ Російської Федерації з окупованих територій Донецької і Луганської областей.
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В одному з роликів Гіркін сказав наступне - война на Украине не прекратітся до тех пор, пока существует Украіна. Даже, если вся територия превратится в визженную пустиню!
Так що, всілякі бредні про мир і закінчення війни лише для наріта який обирає, під час війни, головнокомандувачем клоуна.
«Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди (прокуратура Нидерландов - прим. авт.) правомочны предъявлять обвинения мне», - заявил Гиркин.
19 июня 2019 года, международная следственная группа озвучила фамилии и имена четырёх граждан, подозреваемых в причастности к гибели в 2014 году пассажирского самолета МН17, выполнявшего рейс «Амстердам-Куала-Лумпур».
Спикер в своем выступлении отметил, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в крушении пассажирского борта. Таким образом, их объявят в международный розыск.
Первым в списке этих убийц стоит житель города Москвы, бывший Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Донецкой Народной Социалистической Независимой Республики господин Игорь Гиркин (кличка «Стрелков»).
Иногда спецназовца ЧВК «Вагнера» журналисты называют ещё «Игаль Гиркинд», намекая этим на его еврейское происхождение. Впрочем, у офицера ГРУ РФ, возможно, имеется еще несколько «погонял». Никаких признаков раскаяния по поводу гибели 298 пассажиров «Боинга» у него не просматривается. Сам он заявил журналистам, что «ему ни тепло, ни холодно от решения Суда по иску родственников жертв катастрофы малайзийского «Боинга».
В Украине православный киллер появился 30 января 2014 года, за месяц до оккупации россиянами украинского Крыма. Тогда в украинский Симферополь, под патронатом российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной православной церкви рпц мп русскоговорящая делегация привезла с Афона православную реликвию-«дары волхвов».
Среди охраны откровенной фальшивки был замечен Стрелков.
Советник президента РФ господин Сергей Глазьев поручил ему выяснить на месте, готовы ли крымские бабушки, дочери партийной номенклатуры, вместе со своими внуками за 10 долларов день идти впереди спецназа РФ атаковать украинские военные части.
Немного позже в апреле 2014 года Гиркин с группой террористов развязал войну на украинском Донбассе. Рано утром его ратники атаковали городской отдел милиции, ограбили ружейную комнату и практически с помощью местного мэра госпожи Нели Штепы оккупировали город Славянск.
После захвата Славянска, офицер ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Всеволодович Гиркин, имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, зарегистрированный в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8 б, кв. 136 издал первый Указ, который распространили в виде листовок.
«Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и другие военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории ДНР и подлежат физическому уничтожению» - цитата из листовки.
К россиянам я начал питать негативные чувства после того, как Гиркин выколол глаза у трёх взятых в плен украинских силовиков из Горловки, заклеил глазницы скотчем, снял это варварство на видео и выложил ролик в Интернете.
«Гы-гы-гы!» - раздалось в телефонной трубке в христианский праздник Вербного воскресенья 13 апреля 2014 года, когда Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил «ДЫНЫРЫ» -Гиркин доложил своему земляку, москвичу Александру Бородаю, что его люди ураганным огнем обстреляли («покрошили» - как он выразился) в украинском городе Славянске украинских силовиков высокого ранга.
В результате погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранения получил сотрудник МВД Селихов.
Сейчас православный убийца прячется в Московии и является штатным провокатором у князя Темнейшего. Он озвучивает на публику различные фейки, подготовленные по указанию Кремля на Лубянке.
Ни одному слову Стрелкова верить нельзя. Абсолютно безнаказанно говорит на камеру и пишет в своих мемуарах сплошной негатив на Правительство Московии и её Вооруженные Силы, за что других российских журналистов спецслужбы просто убивают.
За минувшие шесть лет на «охранника даров волхвов» не было совершено ни одного покушения и это очень подозрительно.
Пока известно только одно: российского бандита ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.