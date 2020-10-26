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У п'яти регіонах України не встигають оперативно перевіряти всі тести на COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У п'яти регіонах України не встигають оперативно перевіряти всі тести на COVID-19, - головний санлікар Ляшко

В Україні п'ять регіонів не встигають перевіряти тести на коронавірус день у день. 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, найбільша кількість залишків тестів на COVID-19 залишається після робочого дня в Харкові, Києві, Сумах, у Донецькій і Одеській областях.

"Ці п'ять регіонів формують кількість залишків, і саме на ці області спрямована наша пріоритизація вдосконалення лабораторної мережі, щоб зменшити залишки тестів", - пояснив Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що уряд виділив 100 млн гривень, щоб підписати контракти з приватними лабораторіями. При цьому Ляшко додав, що залишки тестів на коронавірус, які залишаються в державних лабораторіях, планують передавати в приватні.

Читайте також: У приватні лабораторії передадуть аналізи на COVID-19, які не встигатимуть робити державні лабораторії, - Ляшко
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Купянск...Хорьковская обл. Тесты- через 5-7 дней. В пяти регионах Украины не успевают оперативно проверять все тесты на COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7012 Скорая не приезжает в принципе. Не госпитализирыват в принципе. Избираты рыгов умират дома и долго.
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26.10.2020 22:59 Відповісти
Харьков. Очередь на томографию легких по 14 и 20 ноября. Выживет лохторат Зеленского - хорошо, не выживет - туда ему и дорога! За клоуна голосовали? будьте добры наблюдать за цирком либо на выход в тапочках!
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26.10.2020 23:10 Відповісти
Надо было подготовиться, вы ж мастера спорта по борьбе с коровирусом.
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26.10.2020 23:03 Відповісти
для них "оперативно" - это 7-8 дней, а дальше считайте сами...
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26.10.2020 23:58 Відповісти
да и какая разница! ведь дороги заасфальтировані и по обочинам стоят фонари!
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27.10.2020 07:11 Відповісти
 
 