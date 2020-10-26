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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Лозінський (23) місцеві вибори (1000) судова реформа (1184) Центр протидії корупції (226)

Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК

Виграти місцеві вибори екснардепу Віктору Лозінському, який 10 років тому вбив людину на полюванні, крім тих виборців, які за нього примудрилися проголосувати, допомогли кілька судових рішень.

На це вказує на своїй facebook-сторінці Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"У 2011 році на той час нардепа від "Батьківщини" посадили на 15 років за вбивство. Але вже через два роки Вищий спецсуд перекваліфікував убивство на хуліганство. Рішення ухвалили судді Лоліта Романець, Наталя Марчук і Юрій Фурик", - сказано в повідомленні.

Також антикорупціонери розповіли про подальшу долю цих суддів: Романець та Марчук пішли на конкурс до Верховного Суду, а Фурик помер.

"Рум'янець до Верховного Суду не пройшла, але непогано почувається і зараз. Через колізії спецсуд, де працювала Романець, ліквідували, але зарплату їй досі платять. Минулого року пані Лоліта, останнє рішення якої датовано ще 2017 роком, отримала за наш із вами рахунок 740 000 грн. У її чоловіка - колишнього судді Верховного Суду - довічне грошове утримання і 750 000 грн від нас з вами за минулий рік", - інформують у ЦПК.

Марчук на конкурсі у Верховний Суд, попри питання до її чесноти, все ж перемогла.

"За минулий рік Марчук отримала зарплати 3 850 000 грн. Торік суддя придбала квартиру в Києві на 100 квадратів вартістю 2 700 000 грн. А також стала власницею будинку в Київській області площею 165 квадратів", - пише ЦПК.

Антикорупціонери нагадують, що в травні 2019 суддя Марія Сазонова з Дніпровського райсуду Києва достроково зняла судимість із Лозінського. До 2015 року вона працювала в Донецькій області, "але президент Порошенко своїм указом перевів її до Києва". Тепер зарплата Сазонової становить близько 1 млн грн на рік.

"Згодом рішення Сазонової підтримала апеляція, а потім - новий Верховний Суд у складі суддів Василя Огурецького, В'ячеслава Маринича і вже "знайомої" Марчук. До того, як стати суддею Верховного Суду, Маринич працював в Апеляційному суді в Києві і "прославився" тим, що поновив на посаді поліцейського, який кришував бурштиновий бізнес. Зараз Маринич за свою роботу отримує 4 200 000 дол на рік. Огурецький до Верховного Суду працював в Апеляційному суді в Донецьку. У 2013 році він "скинув" термін засудженому, який на смерть збив двох пішоходів, а потім брехав про це рішення на співбесіді у Верховний Суд. Все це йому зійшло з рук і зараз Огурецький отримує по 4 млн грн на рік. Від вдячних платників податків", - резюмують у ЦПК.

Там впевнені: якби Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя належним чином виконували свої обов'язки, цих суддів у Верховному Суді не було б. "І результати виборів можливо були б іншими", - припускають антикорупціонери.

Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК 01

Нагадаємо, колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 р. Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях у Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 року.

Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.

У жовтні 2020 року ЗМІ стало відомо, що Лозінський балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства. Уже до кінця підрахунку голосів стало зрозуміло, що Лозінський стає керівником Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.
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Топ коментарі
+47
Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4543
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26.10.2020 23:18
+43
Не выиграл бы, если бы у людей были мозги.
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26.10.2020 23:15
+19
Право голоса, должны иметь граждане Украины от 25 лет и до 60 лет.
Постоянно проживающие в Украине минимум 10 лет.
Тогда по крайней мере, не будет любителей колбасы по 2,20 и чуток меньше любителей голосовать "по приколу".
И неплохо бы лишить права голоса заключенных и пациентов психиатрических больниц.
Это хоть отчасти нивелирует влияние админресурса.
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26.10.2020 23:22
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Реформировали реформировали да невыформировали.
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26.10.2020 23:13 Відповісти
Не выиграл бы, если бы у людей были мозги.
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26.10.2020 23:15 Відповісти
а зачем им мозги, некоторым они только мешают..., занимают место в голове, которой они едят...
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27.10.2020 09:01 Відповісти
Если бы вас дебилов не слушали, то он бы сейчас сидел в тюрьме.
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26.10.2020 23:18 Відповісти
Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4543
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26.10.2020 23:18 Відповісти
Крепостные. За лозинского могли проголосовать те которые чувствуют себя крепостной черню. В Украине царской 40% населения было крепостным и помоему эти 40% так крепостными и остались.
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27.10.2020 00:00 Відповісти
Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7437Сегодня 83-я годовщина начала расстрелов украинской элиты в урочище Сандармох 17 10 2020
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27.10.2020 10:12 Відповісти
Стокгольмский синдром, как он есть. Еще бы мента и прокурорского восстановить которые вместе с ним убивали, они вообще рады будут.
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26.10.2020 23:20 Відповісти
Право голоса, должны иметь граждане Украины от 25 лет и до 60 лет.
Постоянно проживающие в Украине минимум 10 лет.
Тогда по крайней мере, не будет любителей колбасы по 2,20 и чуток меньше любителей голосовать "по приколу".
И неплохо бы лишить права голоса заключенных и пациентов психиатрических больниц.
Это хоть отчасти нивелирует влияние админресурса.
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26.10.2020 23:22 Відповісти
Как бы в любом обществе денюжки имеют старшие, а не молодые. Оттого молодежь любит всех раскулачивать.
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26.10.2020 23:24 Відповісти
засуджені права голосу не мають . голосують в СІЗО де чекають вироку. а ще введення паспорта не громадянина .
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26.10.2020 23:40 Відповісти
Саме цього віку паприкольщики і обрали блазня паприколу.
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26.10.2020 23:59 Відповісти
возрастной ценз и срок гражданства не имеют никакого значения. В большинстве случаев это гены и агитация. Чем граждане Украины в Закарпатье лучше жителей лугандоонии. Только тем, что еще не бегают с Мадьярским флагом? В Украине нет ни должного патриотического воспитания, ни нормального правосудия, ни достойного уровня жизни. Потому и голосуют за всяких шутов, прохиндеев и сказочных дураков
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27.10.2020 08:30 Відповісти
Виборцями повинні бути тільки адекватні люди, які склали спеціальний іспит на кшталт ЗНО, від 25 до 60 років, не держслужбовці, не студенти, не пенсіонери, які ніколи не були держслужбовцями або працівниками правопохоронної системи. Також не повинні мати права голосу члени сімей, безпосередні родичі працівників тої системи, депутати всіх рівнів і члени їх сімей, члени уряду, в т.ч. колишні.
Тоді кількість виборців буде приблизно 10-15℅ від населення і якість їх буде незмірно краща.
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27.10.2020 08:35 Відповісти
А еще, если бы сбитая летчица не придумала год за два...
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26.10.2020 23:24 Відповісти
І як би дупатути не проголосували за це.
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27.10.2020 00:01 Відповісти
насправді в цьому верховному також більшість таки ж корупціонери
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26.10.2020 23:25 Відповісти
Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7247 ЦПК взбунтовалось! Кажуть що царь - реформатор не настоящий!
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26.10.2020 23:28 Відповісти
Ну да, ну да... А избирателей палками заставляли голосовать за ушлепка... Как и за "украина проститутка, эбонитовые палочки, сойдёмся по средине".... Точно, реформа виновата.... Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8094
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26.10.2020 23:34 Відповісти
А на Сытника не наехали бы Вовки позорные. Сытника отстраняют от НАБУ.
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26.10.2020 23:34 Відповісти
Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.
Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева

Суд среди прочего постановил:- направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).
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26.10.2020 23:40 Відповісти
Ну вот.... Беня привычным приемом сломал правосудие. "Правосудие продано!"
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27.10.2020 00:24 Відповісти
Згадала Бєніне інтервью до виборів, коли він казав, що без справедливого правосуддя - не буде держави. От він і почав руйнувати Україну з судової системи, коли на наступний день після перемоги Янелоха, в Україну повернувся портнов.
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27.10.2020 00:56 Відповісти
Не смішіть, в нашому правосудді на той момент вже нема чого ламати було.
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27.10.2020 09:53 Відповісти
Верховный суд в Украине надо разогнать. За такие деньги-содержать Британский суд, в качестве суда последней инстанции. Понятно, что это нереально, но реально ли содержать кодло судей по 3,6 млн в год за каждогого, без какого -либо намека на отправление этими судьями правосудия? Ведь и "опрос" Зеленского эти судьи признали "законным". Как и не декларирование Зеленским ОВГЗ, которые "за шкаф закатились", милой шалостью Вовы Зеленского.
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26.10.2020 23:35 Відповісти
А нужен ли Британскому суду весь этот геморрой??? Они и так хорошо зарабатывают. Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 732
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27.10.2020 00:15 Відповісти
Ну,да...
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27.10.2020 00:21 Відповісти
можно было написать что судьям надо бошки отрубать, но народ который голосует за убийц и клоунов заслуживает что бы его трахали по полной еще много много лет
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26.10.2020 23:49 Відповісти
Свята правда
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27.10.2020 08:37 Відповісти
Если бы у дедушки были колёса то это был бы не дедушка а трамвай. Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Если бы у Порошенко был бы "1+1" то такого бы безобразия не было. Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО под залог/Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . /Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка.
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26.10.2020 23:50 Відповісти
Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Если бы у Порошенко был бы "1+1" то такого бы безобразия не был



У Порошенко був "Прямий"..

так що "нєчєго на зеркало пєнять,єслі рожа крівая..."
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27.10.2020 08:57 Відповісти
Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". /Папа Карло буратины это сказал. 73 % верят папе Карло буратины. Только порохоботы не верят папе Карло буратины.
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27.10.2020 10:20 Відповісти
"Антикоррупционеры напоминают, что в мае 2019 судья Мария Сазонова из Днепровского райсуда Киева досрочно сняла судимость с Лозинского. До 2015 года она работала в Донецкой области, "но президент Порошенко своим указом перевел ее в Киев"
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27.10.2020 10:42 Відповісти
До 2015 года она работала в Донецкой области, "но президент Порошенко своим указом перевел ее в Киев"/ И только в 2019 году- в кодлане Коломойского -она смогла показать свою козью морду.
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27.10.2020 10:56 Відповісти
"-она смогла показать свою козью морду." - типичное следствие петиных действий.
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27.10.2020 11:45 Відповісти
следствие петиных действий./ Таки да .Порошенко многим мешает. Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина ./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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27.10.2020 12:16 Відповісти
"Европейские СМИ:" - что это? Не знаю такой газеты или канала.... Это наверное типа "люди говорят"))))
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28.10.2020 10:30 Відповісти
"Европейские СМИ:" - что это? Не знаю такой газеты или канала.... Это наверное типа "люди говорят")))) / Гуглим: Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .
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28.10.2020 11:05 Відповісти
"Гуглим: Европейские СМИ: Порошенко" - первый результат:
Европейские СМИ: Марина #Порошенко имеет отношение к разворовыванию помощи детям. «Речь идёт и о средствах, выделенных на поддержку ...
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29.10.2020 10:23 Відповісти
См.выше.
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29.10.2020 12:31 Відповісти
Сколько учителей можно содержать...
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27.10.2020 00:05 Відповісти
Подготовил Порошенко суды)
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27.10.2020 00:11 Відповісти
"...если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа..." рехформи не відбулося, а от рішення про відсутність в Україні умов воєнного або надзвичайного стану Конституційним Судом було винесено.
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27.10.2020 00:11 Відповісти
Барига Петро останні два роки намагався підім"яти Судову систему України під себе...
Майже вдалося...

Але ця СИСТЕМА з приходом НІкчемного Клоуна виявилась"безхозна"..
тепер працює вИКЛЮЧНО НА СЕБЕ...
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27.10.2020 09:00 Відповісти
а Высший спецсуд переквалифицировал убийство на хулиганство. Решение приняли судьи Лолита Романец, Наталья Марчук и Юрий Фурик", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3227246

Лоліта і Наталья їздять тепер на Лексусах чи я помиляюсь ? Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9037
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27.10.2020 00:48 Відповісти
зарплаты справедливые, ведь есть ненулевой риск что при очередной революции их таки вздернут первыми (давно пора)
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27.10.2020 01:31 Відповісти
Лучший инструмент люстрации не мусорный бачок, а кол
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27.10.2020 02:10 Відповісти
Просто пуля - и гуманней, и возни меньше.
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27.10.2020 06:11 Відповісти
А труханов? Если бы он получил за эти годы соответствующее его преступлениям судебное решение, то он бы не баллотировался в мэры Одессы. Все помнят, как он шифровался и по полгода сидел заграницей, вопросы решал с небу. А п*том вернулся. Что это означает, интересно?
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27.10.2020 05:59 Відповісти
украинци заслуживают ту власть, которую имеют
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27.10.2020 06:15 Відповісти
Хто там триндить, що достатньо платити великі зарплати аби побороти корупцію? Побороли ?
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27.10.2020 06:21 Відповісти
Украина это уже Дикий запад, где ночью грабят поезд убивая охрану з банковским золотом, а вечером бандит становится на выборах шерифом города.
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27.10.2020 06:46 Відповісти
То есть вы хотите сказать, что судьи получают хорошую зарплату, но взятки брать не перестают? Так наказать их за взятки.
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27.10.2020 06:49 Відповісти
Я в шоці з дебілів які проголосували за вбивцю, за любителя сафарі на людей, я в шоці з продажних суддів які получають по 700 тис. зарплати не ходячі на роботу... Але ось ця ситуація показує чому більшість населення не заслуговує жити в країнах на зразок Бельгії чи Швейцарії... Ці дебіли голосувальники заслуговують жити тільки бідно і погано!
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27.10.2020 07:03 Відповісти
а нікого не хвилює звідки такі зарплати у суддів?!
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27.10.2020 07:57 Відповісти
Та ну, а сепара Кернеса чи бандита Труханова теж не обрали б тоді? Просто у більшості українських виборців немає жодних моральних цінностей, лише жага повного холодильника, а такий виборець обере кого завгодно.
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27.10.2020 08:32 Відповісти
Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2629
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27.10.2020 09:02 Відповісти
хто голосував за вбивцю--всі записались у партію Алєнєй і кабанов для сафарі вбивці?
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27.10.2020 09:21 Відповісти
Я так понимаю процентов 60% жителей Украины ,моральные уроды ,раз позволяют себе голосовать за Лозинского,Штепу ,Кернеса ,Труханова ,Вилкулов, и т.д. Ребята будущего у вас нет 🤦
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27.10.2020 09:23 Відповісти
Сначала голосовали за бандита Януковича, теперь за Убийцу Лозинского ,следующий рекорд ,сирийный убийца и насильник 🤔🙄 Интересно ,а Лозинский введёт право первой брачной ночи🤫 . Я считаю ему надо попробовать, и обязательно розги раз в неделю ,холопы это любят🙂
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27.10.2020 09:28 Відповісти
Многие из тех кто кричат про продажных судей голосуют за такое чмо как этот лозинский. Кто вы твари дрожащие? Вот так как-то выживаем в стране, в которой большинство тупое, безмозглое быдло.
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27.10.2020 10:00 Відповісти
Яка реформа? За допомогою київських ліхтарів? Бо ніяка инша не матиме результату. Утім, я сумніваюся, що навіть після ліхтарної реформи через 5-10 років ми не мали б точно такий результат.
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27.10.2020 10:25 Відповісти
ну, 144+ рехворм і всі однакові- як щось змінити аби все залишилося по старому.
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27.10.2020 10:33 Відповісти
в стране где позволено баллотироваться всем, включая зеков, сепаров и дебилов, все будет покупаться и продаваться.
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27.10.2020 10:52 Відповісти
Так він «просто ангел». «Суд отметил, что Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны:
- им была создана агрофирма "Отечество-Агро";
- он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района;
- неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата;
- неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.
Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.» Источник: https://censor.net/ru/n3127643
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27.10.2020 14:28 Відповісти
Це дно України.Потрібно його сцідити у канаву.Як що вже життя людини оцінюють новими парканами ,чи дорогами(чи що там той Лозінський їм дибілам зробив)...Це повний *******!!!
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31.10.2020 23:06 Відповісти
 
 