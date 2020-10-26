Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виграти місцеві вибори екснардепу Віктору Лозінському, який 10 років тому вбив людину на полюванні, крім тих виборців, які за нього примудрилися проголосувати, допомогли кілька судових рішень.
На це вказує на своїй facebook-сторінці Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"У 2011 році на той час нардепа від "Батьківщини" посадили на 15 років за вбивство. Але вже через два роки Вищий спецсуд перекваліфікував убивство на хуліганство. Рішення ухвалили судді Лоліта Романець, Наталя Марчук і Юрій Фурик", - сказано в повідомленні.
Також антикорупціонери розповіли про подальшу долю цих суддів: Романець та Марчук пішли на конкурс до Верховного Суду, а Фурик помер.
"Рум'янець до Верховного Суду не пройшла, але непогано почувається і зараз. Через колізії спецсуд, де працювала Романець, ліквідували, але зарплату їй досі платять. Минулого року пані Лоліта, останнє рішення якої датовано ще 2017 роком, отримала за наш із вами рахунок 740 000 грн. У її чоловіка - колишнього судді Верховного Суду - довічне грошове утримання і 750 000 грн від нас з вами за минулий рік", - інформують у ЦПК.
Марчук на конкурсі у Верховний Суд, попри питання до її чесноти, все ж перемогла.
"За минулий рік Марчук отримала зарплати 3 850 000 грн. Торік суддя придбала квартиру в Києві на 100 квадратів вартістю 2 700 000 грн. А також стала власницею будинку в Київській області площею 165 квадратів", - пише ЦПК.
Антикорупціонери нагадують, що в травні 2019 суддя Марія Сазонова з Дніпровського райсуду Києва достроково зняла судимість із Лозінського. До 2015 року вона працювала в Донецькій області, "але президент Порошенко своїм указом перевів її до Києва". Тепер зарплата Сазонової становить близько 1 млн грн на рік.
"Згодом рішення Сазонової підтримала апеляція, а потім - новий Верховний Суд у складі суддів Василя Огурецького, В'ячеслава Маринича і вже "знайомої" Марчук. До того, як стати суддею Верховного Суду, Маринич працював в Апеляційному суді в Києві і "прославився" тим, що поновив на посаді поліцейського, який кришував бурштиновий бізнес. Зараз Маринич за свою роботу отримує 4 200 000 дол на рік. Огурецький до Верховного Суду працював в Апеляційному суді в Донецьку. У 2013 році він "скинув" термін засудженому, який на смерть збив двох пішоходів, а потім брехав про це рішення на співбесіді у Верховний Суд. Все це йому зійшло з рук і зараз Огурецький отримує по 4 млн грн на рік. Від вдячних платників податків", - резюмують у ЦПК.
Там впевнені: якби Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя належним чином виконували свої обов'язки, цих суддів у Верховному Суді не було б. "І результати виборів можливо були б іншими", - припускають антикорупціонери.
Нагадаємо, колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 р. Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях у Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 року.
Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
У червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.
У жовтні 2020 року ЗМІ стало відомо, що Лозінський балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства. Уже до кінця підрахунку голосів стало зрозуміло, що Лозінський стає керівником Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.
Будь ласка, зачекайте...
Постоянно проживающие в Украине минимум 10 лет.
Тогда по крайней мере, не будет любителей колбасы по 2,20 и чуток меньше любителей голосовать "по приколу".
И неплохо бы лишить права голоса заключенных и пациентов психиатрических больниц.
Это хоть отчасти нивелирует влияние админресурса.
Тоді кількість виборців буде приблизно 10-15℅ від населення і якість їх буде незмірно краща.
Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева
Суд среди прочего постановил:- направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).
У Порошенко був "Прямий"..
так що "нєчєго на зеркало пєнять,єслі рожа крівая..."
Европейские СМИ: Марина #Порошенко имеет отношение к разворовыванию помощи детям. «Речь идёт и о средствах, выделенных на поддержку ...
Майже вдалося...
Але ця СИСТЕМА з приходом НІкчемного Клоуна виявилась"безхозна"..
тепер працює вИКЛЮЧНО НА СЕБЕ...
Лоліта і Наталья їздять тепер на Лексусах чи я помиляюсь ?
- им была создана агрофирма "Отечество-Агро";
- он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района;
- неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата;
- неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.
Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.» Источник: https://censor.net/ru/n3127643