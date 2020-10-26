Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Демократична сокира" розпустила міську організацію в Броварах Київської області через те, що один із кандидатів є керівником фірми, яка брала участь у проведенні "опитування Зеленського".
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у Фейсбуці партії.
У повідомленні зазначається: "Ми отримали інформацію, що один із кандидатів від нашої партії в Броварську міську раду є директором фірми, яка отримала замовлення на проведення злочинного "опитування Зеленського".
Кандидат уклав цю угоду вже після свого висунення від "Демократичної Сокири" і не повідомив своє керівництво про укладення договору з партією "Слуга народу", чим порушив усі моральні принципи нашої партії і підставив під загрозу всі наші дії впродовж останнього року і найголовніше - нашу репутацію.
З цього моменту організація партії в Броварах вважається ліквідованою. Ми розпускаємо Броварську організацію у повному складі. Керівництво осередку у Броварах, що дозволило цьому кандидату балотуватися, відстороняється від посад.
Проводиться службове розслідування ".
Пізніше глава партії "Демсокира" Юрій Гудименко від імені Партії, підкреслив: "Відповідно до внутрішніх документів партії, перший голова організації призначається і знімається вищими керівними органами партії до кінця його повноважень строком на рік. Після чого в місцевій організації партії проводяться вибори. Голову Броварського осередку було не обрано, а призначено, і ми маємо право зняти його рішенням із центру без голосування в додатку".
Будь ласка, зачекайте...
ДемСокира создана пиарщиками от БПП, еще в 2014, как альтернатива Свободе, что бы не пустить последних в киевраду.
Хоть бы чуть-чуть проверяли фактах в своих аналитических высерах?
Чомусь одного члена получається вигнати (навіть розпустивши осередок !) ,а з іншим-ціла проблема,-влаштовуються голосування з цікавим рейтинговим підрахунком,а в підсумку,-сувора догана:ай-яй-яй !
Ну, а в моем Запорожье вообще явный навоз партию представляет, то черные пиарщики какие-то, то рейдеры.
этот "остап" пишет
некоторые непонятные и неназываемые активисты обвиняют партию в связях с порошенко, а отдельных её членов в политической работе с Юрием Иванющенко (донецкий бандит) и советником президента порошенко бирюковым. Партия подтверждает последний тезис, опровергая предыдущие
vesti.ua
ты совсем дебил?
Фульмахт Вадим · Продолжаем разговор о #Демсокире ...ivejournal.com/2615497.html
...Тричі вступав до вишів, проте далі третього курсу не провчився. 2004 року приєднався до "Братства" Дмитра Корчинського, був керівником миколаївського осередку "Братства" та членом миколаївської Партії регіонів. Деякий час працював копірайтером і креативним директором у рекламному агентстві "Десятка", згодом узявся виключно за "чорний піар".
Був піарником Юрія Іванющенка, нардепа від Партії регіонів і близького друга Януковича. Неодноразово готував матеріали на замовлення, зокрема й проти конкурента Іванющенка в Запоріжжі, власника бренда "Хортиця" Євгена Черняка. Під час Євромайдану підтримував дії влади та "Беркуту", згодом твердив, що це була спецоперація, а він діяв під прикриттям...chesno.org/post/4218/
партия была создана в 2019 году
сама "Д7" была создана в 2018
один из основателей нойнец был некоторое время в 2014 году пиарменеджером советника пороха
и что? как это связывает демсекиру и ЕС?
1. если где то намечается движ (протест или поддержка у суда например) его ребята выдвигаются на место чуть позже назначенного времени сбора. гонят стримы и селфи делают. потом у себя на страницах разносят как исключительно свою инициативу.
2. они крайне болезненно относятся к ЕС но зато любят зеленую орагнизацию ветеранов. это они разнесли фейк о том что "коробочка" ЕС на последнем параде пошла первой (хотя на самом деле она шла предпоследней) и якобы ветераны обиделись. спустя пару днй когда настоящие участники АТО им напхали по самые помидоры гудименко таки признал что сказал неправду но по его словам "ветераны все равно обиделись".
гидотний пост на адресу Порошенка написав Антон Колумбет, член сокири і орг.комітету Руху Ветеранів.
Але його таки не виключили з партії. У них було голосування.
А Рух Ветеранів реально опустився (я їх викреслила для себе, як і дуже багато людей) після і подальшої мерзоти на адресу ПП: там уже просто було не можливо.
лидер молодежной организации ЕС Динара Габибуллаева
а глава "демсекиры" Гудименко
Хитрий план ! Тепер понімаю !
А багато кадрів для ПП навиводили ?
находишь канал
добавляешься
здороваешься
скринишь
выкладываешь
я сюда это скидываю чтобы понятно было что это за контора и какие люди у них в составе
Адже він фірмочку свою перезвав у квітні 2019 і вже двічі обслуговував служок.
https://bykvu.com/ua/bukvy/opituvannja-zelenskogo-provodila-kompanija-kandidata-do-miskradi-brovariv-vid-demsokiri/
=Компанія існує з 2007 року. На певний час вона припиняла своє існування. Повернення відбулося у грудні 2018 році. Вже в квітні 2019 змінився й вид діяльності компанії на вказаний вище - (22.04.2019 - круто, да ?). Раніше ж вона спеціалізувалася та оптовій торгівлі паливом і мала іншу назву - "Крунекс"=. А от 22.04.2019 стала називатися зе медіа. =савпадєніє= ?
Примітно, що за 2019 та 2020 роки компанія двічі брала участь та перемагала у тендерах Державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України" на загальну суму понад 2,5 млн гривень. Замовлення обидва рази стосувалися реклами - її розміщення та поширення.
Коли ми в громаді приймаємо людину в організацію (в окремих є випробувальні терміни), то розпитуємо: хто ? що ? звідки ? де вчиться-працює ? родина ? і т.д.
Тут йдеться про політ.силу, яка, тим більше, на щось претендує.
Та я пробиваю будь-яку інфу в неті, а вони де були ? Я сумніваюся, що він став їхнім членом у 2018. І навіть, якщо так, то перед висуненням його кандидатом, невже не можна було зібрати інформацію ?
От там їм зараз на фб-сторінці згадують ...
Вони бігом відхрестилися, але це - чисто їхній провтик.
Контр-піар в країні загублених скріншотів (хитрожопий Гнойнєц думав,- повидаляв,і все забудеться...)Snatch
Наприклад:
Партию любителей демократичных тараканов когда обсудим?
З іншої сторони, тут ми маємо рідке явище покарання за політичне рішення, яке начебто не відповідає політичній доктрині.
Цікаво.