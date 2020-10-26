УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9783 відвідувача онлайн
Новини Політика України Операція Об'єднаних сил
1 675 20
Луганщина (4415) пункт пропуску (594) Резніков (1385) КПВВ (320)

10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков

Українська влада планує 10 листопада відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Золотому і Щасті Луганської області.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я персонально за це відповідаю, за підготовку українською стороною на підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні роботи", - заявив міністр.

За словами Рєзнікова, в рамках ТКГ також було укладено попередню угоду про нові локації для розмінування, а також визначено чотири локації, де може відбутися розведення військ.

Читайте також: У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ "Щастя". ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Питання, нах...??? Нарощуються об"єми харчово-пенсійного туризма??? Чи збільшується чисельність сепарсько-колорадської гидоти ??))
показати весь коментар
26.10.2020 23:49
+8
ну правильно. а то у лугандонянам к новому году надо пенсию украинскую получить. да продуктов прикупить съедобных. все правильно. там же наши люди
показати весь коментар
26.10.2020 23:46
+8
Мы отходим - кацапы подходят... Как это назвать !? 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков - Цензор.НЕТ 3869 Давайте уже Зебилы отходить за Днепр !!! пздц уроды !!!
показати весь коментар
26.10.2020 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну правильно. а то у лугандонянам к новому году надо пенсию украинскую получить. да продуктов прикупить съедобных. все правильно. там же наши люди
показати весь коментар
26.10.2020 23:46 Відповісти
Навпаки, вони будуть карміть всю Україну.
показати весь коментар
26.10.2020 23:49 Відповісти
Це їх споконвічна мантра-Даунбас всіх і вся годує,тому всі і вся винні даунбаситам !!))
показати весь коментар
26.10.2020 23:51 Відповісти
Питання, нах...??? Нарощуються об"єми харчово-пенсійного туризма??? Чи збільшується чисельність сепарсько-колорадської гидоти ??))
показати весь коментар
26.10.2020 23:49 Відповісти
У нас просто грошей дівати нікуди.
показати весь коментар
27.10.2020 08:08 Відповісти
Вот этот вопрос надо было включит в 5 вопросов от звиздидента или вообще, провести общенародный референдум по вопросу надо ли вообще открывать КПВВ. На мой взгляд на они не нужны или, на крайняк, оставить два, по одному на лугандонию и даунбабве, призывали русский мир - теперь пусть мучаются. И пофиг что там якобы"наши люди", нет там наших людей, давно нет.
показати весь коментар
27.10.2020 08:48 Відповісти
Мы отходим - кацапы подходят... Как это назвать !? 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков - Цензор.НЕТ 3869 Давайте уже Зебилы отходить за Днепр !!! пздц уроды !!!
показати весь коментар
26.10.2020 23:59 Відповісти
Дешевле зебилов туда выпихать. Нехай там порукамиводят с полгодика -
их и там полюбят.
показати весь коментар
27.10.2020 00:26 Відповісти
Навпаки , слід ущільнити цей адмінкордон так ,щоб сепарські щури не нишпорили Україною!!))
показати весь коментар
27.10.2020 00:00 Відповісти
Не забудьте там їм ще кашемірові ковдри закупити. Шоб ваши сєпари не мерзли бо зима ж близько.
показати весь коментар
27.10.2020 00:20 Відповісти
Проросійська влада хоче 10 листопада здати сепарам б/п "Фасад" разом з половиною мосту через Сіверський Донець у м.Щастя. Тобто фактично надають російському агресору можливість швидкого форсування водної перешкоди, захоплення ТЕС (що не вдалося зробити спецназу гру гш рф у травні 2015 року) та виходу на оперативний простір для подальшого захоплення всієї Луганської області. Або розстріляйте хтось цю владну пиз#оту або переріжте їм горлянки медаллю "За оборону м.Щастя". В мене така є. Пішов її точити.
показати весь коментар
27.10.2020 00:52 Відповісти
А для чого допомогать окупантам? Нехай і далі РФ несе цю пограбовану сміттєву валізу і далі.
показати весь коментар
27.10.2020 06:33 Відповісти
Гривні пенсів будуть залишатись в Україні, зросте економіка
показати весь коментар
27.10.2020 06:53 Відповісти
Какие гривны, каких пенсов? Сколько пенсионного налога перечислили за 6 лет ордло в Украину ?
показати весь коментар
27.10.2020 08:52 Відповісти
дякуй семена гришина, що зробив блокаду ордо, до того часу налоги йшли в бюджет України і зарплату шахтарям видавали на картку у гривнях
показати весь коментар
27.10.2020 10:17 Відповісти
А что пик коронавируса уже пройден? ДБЛ!
показати весь коментар
27.10.2020 07:26 Відповісти
Надо закрывать существующие КПВВ лет на 20.
показати весь коментар
27.10.2020 08:07 Відповісти
І всі мовчки ковтають?! Коли трeба цe кпп всі закривати- цeй розсадник контрабанди, наркоти, хвороб - того ж ковіду, сніду, тубeркульозу, яких в заповідниках повна коробочка.
показати весь коментар
27.10.2020 08:46 Відповісти
Название только нужно изменить не много " КОВИД КПВВ" - "Добро пожаловать"
показати весь коментар
27.10.2020 12:21 Відповісти
 
 