10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков
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Українська влада планує 10 листопада відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Золотому і Щасті Луганської області.
Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я персонально за це відповідаю, за підготовку українською стороною на підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні роботи", - заявив міністр.
За словами Рєзнікова, в рамках ТКГ також було укладено попередню угоду про нові локації для розмінування, а також визначено чотири локації, де може відбутися розведення військ.
Топ коментарі
+14 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар26.10.2020 23:49
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+8 Игорь Монахов
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их и там полюбят.