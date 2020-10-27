Суд заарештував трьох підозрюваних в організації скуповування голосів виборців на Закарпатті, - прокуратура

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним в організації схеми підкупу виборців у Міжгірському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури Закарпатської області в Фейсбуці.

"Одного з фігурантів узято під варту, інші перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом із застосуванням електронних засобів контролю. Зважаючи на відсутність пом'якшуючих обставин Закарпатська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту одного з чоловіків", - повідомили в прокуратурі.

Зловмисників затримали 23 жовтня за передачу 17 тис. грн за реалізацію схеми підкупу виборців на території Пилипецької ОТГ, сказано в повідомленні.

"Вони пропонували місцевим жителям віддати свій голос на користь певного кандидата, за що обіцяли заплатити по 1 тис. грн на одну особу", - додали у відомстві.

Фігурантам інкримінується ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).

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