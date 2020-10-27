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Ситник (772) Окружний адмінсуд Києва (377)

Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС, - ЗМІ

Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Зробити це він зобов'язав Мін'юст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела повідомляють "УП" та "РБК-Україна".

Так, 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.

У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.

У цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

Також читайте: Керівництво НАБУ ніхто не змінює, а Холодницький із САП сам звільнився, - Зеленський

Також ухвалу мають направити до Кабінету Міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони ухвалили рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника НАБУ.

Як пише УП, в Антикорупційному бюро рішення ще не бачили.

Як свідчать дані судового реєстру, наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника Бюро звільнили.

У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Ситника.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
По факту это государственный переворот, судейская мафия захватывает власть в Украине.
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27.10.2020 00:24
+7
Судьям по барабану. Кто больше заплатит-того и тапки. Если есть сильная власть-может и звиздюлей выписать судьям, а если власти нет, как сейчас, то гуляй купечество. Можно в суде, ЛЮБОЕ решение получить. Что, например имярек такой то- вице губернатор острова Борнео.
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27.10.2020 00:36
+2
Похоже судейки настолько окуели, что могут аннулировать любое решение власти и устранить всех кто мешает им и их заказчикам. Так может нужно скинуться и аннулировать через суд зеленую плесень?
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27.10.2020 01:49
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По факту это государственный переворот, судейская мафия захватывает власть в Украине.
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27.10.2020 00:24 Відповісти
Судьям по барабану. Кто больше заплатит-того и тапки. Если есть сильная власть-может и звиздюлей выписать судьям, а если власти нет, как сейчас, то гуляй купечество. Можно в суде, ЛЮБОЕ решение получить. Что, например имярек такой то- вице губернатор острова Борнео.
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27.10.2020 00:36 Відповісти
Похоже судейки настолько окуели, что могут аннулировать любое решение власти и устранить всех кто мешает им и их заказчикам. Так может нужно скинуться и аннулировать через суд зеленую плесень?
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27.10.2020 01:49 Відповісти
Копія - писав на Ценсорі ще квартал назад Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9149


Ще зі стародавніх часів - " хто судитиме Суддів" ?Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9892 Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 5633
Основні проблеми судочинства в Україні такі:
1. Залежність суддів від органів вла­ди - дія «телефонного права» (назве­мо цю проблему вертикальною);
2. Корупційність служителів Феміди (горизонтальна проблема).
Наявність будь-якої проблеми визначають три параметри:
1) втрати, яких зазнає суспільство;
2) невирішеність проблеми у чин­ному законодавстві;
3) нерозробленість її рішень у тео­рії, науковій літературі. Щодо пер­шого параметру проблеми. Наяв­ність проблеми залежності суддів від органів влади та суддівської корупційності спричиняє великі соціальні втрати як усередині країни (глибока криза судової влади, наростання невдоволення, протестного потен­ціалу у суспільстві, у зв'язку з тотальною корупційністю суду, висока вірогідність масових актів тощо), так і ззовні (втрата міжнародного авторитету України, відмова у прийнятті країни до європейських та світо­вих організацій тощо). Стосовно другого параметру.Доступ до суду: як подолати «телефонне право» та судову корупцію
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27.10.2020 02:15 Відповісти
Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ.

Дивно, що не присудили домалювати великий Fuck...
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27.10.2020 05:00 Відповісти
Полный абзац! Кто же в Минюсте вычеркиванием занимается? Я чуть не уписался представляя себе картину: "Минюст под процессуальным руководством ОАСК вычеркивает нахер информацю о Сытнике Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ - Цензор.НЕТ 4461
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27.10.2020 06:04 Відповісти
Похоже все кончиться судейской реформой, когда всех рассудит судья Линч!
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27.10.2020 08:33 Відповісти
Зелень че там с траншем? Маяки уже прошли? 😷
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27.10.2020 09:36 Відповісти
 
 