Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС, - ЗМІ
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Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Зробити це він зобов'язав Мін'юст.
Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела повідомляють "УП" та "РБК-Україна".
Так, 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.
У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.
У цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.
Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.
Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.
Також ухвалу мають направити до Кабінету Міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони ухвалили рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника НАБУ.
Як пише УП, в Антикорупційному бюро рішення ще не бачили.
Як свідчать дані судового реєстру, наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника Бюро звільнили.
У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.
У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Ситника.
Будь ласка, зачекайте...
Ще зі стародавніх часів - " хто судитиме Суддів" ?
Основні проблеми судочинства в Україні такі:
1. Залежність суддів від органів влади - дія «телефонного права» (назвемо цю проблему вертикальною);
2. Корупційність служителів Феміди (горизонтальна проблема).
Наявність будь-якої проблеми визначають три параметри:
1) втрати, яких зазнає суспільство;
2) невирішеність проблеми у чинному законодавстві;
3) нерозробленість її рішень у теорії, науковій літературі. Щодо першого параметру проблеми. Наявність проблеми залежності суддів від органів влади та суддівської корупційності спричиняє великі соціальні втрати як усередині країни (глибока криза судової влади, наростання невдоволення, протестного потенціалу у суспільстві, у зв'язку з тотальною корупційністю суду, висока вірогідність масових актів тощо), так і ззовні (втрата міжнародного авторитету України, відмова у прийнятті країни до європейських та світових організацій тощо). Стосовно другого параметру.Доступ до суду: як подолати «телефонне право» та судову корупцію
Дивно, що не присудили домалювати великий Fuck...