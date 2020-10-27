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Ляшко (976) Гунько Анатолій (29) дострокові вибори (125)

На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від

У результаті обробки 77,3% бюлетенів на 208-му окрузі в Чернігівській області, де триває боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Дмитра Гунька на 366 голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані офіційного сайту ЦВК.

Наразі Гунька підтримали 14 945 жителів округу, а Ляшка - 14 579.

Меншу підтримку отримала самовисуванка Людмила Давиденко. За неї проголосували 12 254 виборці, що становить трохи більше 27%.

Зазначимо, що в бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і у "слуги" - Гунько. На двох вони набрали майже 2 тисячі голосів.

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На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від слуги народу Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Хай пройде Ляшко.
Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
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27.10.2020 00:52
+13
Согласен. Не потому, что Ляшко нормальный, а потому что от плесени уже реально тошнит.
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27.10.2020 01:58
+12
Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!

Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
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27.10.2020 00:50
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Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!

Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
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27.10.2020 00:50 Відповісти
Но ведь и Ляшко "хорош" - 2 клона основного конкурента явно организовал либо он, либо с его ведома.
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27.10.2020 01:02 Відповісти
Выборы выборы оба кандидата пи..ры
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27.10.2020 00:50 Відповісти
А Ляшку хочется Гунько... На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1375
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27.10.2020 05:48 Відповісти
Хай пройде Ляшко.
Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
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27.10.2020 00:52 Відповісти
Согласен. Не потому, что Ляшко нормальный, а потому что от плесени уже реально тошнит.
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27.10.2020 01:58 Відповісти
лучше придурок, чем +1 ручная (и к тому же неадекватная) собачка Ахметова в раде
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27.10.2020 06:20 Відповісти
Ручной и неадекватной собачка является только для украинской публики - образ такой. А если посмотреть на факты, то после переговоров голосовал за нужные проекты, а когда выступал перед западными журналистами, за него, как ни странно стыдно не было. За антиукраинские проекты Ляшко не голосовал. Так что Ляшка считаю таким себе безвредным балластом (а Геруса он кстати не зря за грудки тягал, того убить мало было). А вот +1 безмозглый слуга - это плохо. Такое большинство в Раде и нах не нужно.
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28.10.2020 02:04 Відповісти
Забери собі того ляшка,якщо так подобається.
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27.10.2020 07:01 Відповісти
Тобто, чисто по приколу?
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27.10.2020 10:42 Відповісти
Почему? Просто лучше +1 безвредный клоун в Раде, чем +1 слуга. К тому же, если Вас в Гугле не забанили, поинтересуйтесь биографией этого кадра. В земельных аферах замешан, жена была депутатом в облсовете от того же Ляшка, а теперь от слуг, он был в Батькивщине, сейчас тоже перекрасился. Он точно нужен в Раде?
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28.10.2020 02:12 Відповісти
Предлагаю, провести дебаты в Цирке.
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27.10.2020 01:41 Відповісти
Так хто з них більша скотиняка?
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27.10.2020 01:56 Відповісти
Той хто в пасиві...
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27.10.2020 05:52 Відповісти
Складно сказати,і так кожного разу на кожних виборах.Таке враження що адекватних в цій країні не існує.
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27.10.2020 07:06 Відповісти
Надо же кому-то зеленую "плесень" в Раде шевелить, - вот Ляшко это бы и делал, а то жиром позаплывали уже! А избиратели реально дебилы! А админресурс - само собой, как же без него! Впрочем, чему удивляться!
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27.10.2020 05:14 Відповісти
Только эротик-партнера Ахметова, в Раде еще и не хватало!
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27.10.2020 05:51 Відповісти
А про другого читал? https://www.chesno.org/politician/44949/
Это первая же выскочившая ссылка. Думаю, что если покопать, то окажется, что на нем и пробы негде ставить.
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28.10.2020 02:20 Відповісти
Там на любом, клейма негде ставить!
Для прохода во власть, нужны деньги, а все "капиталы" у нас сплошь бандитские так что в кого не плюнь, не промахнешся!
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28.10.2020 05:16 Відповісти
Это верно. Но есть "бандиты" относительно нормальные, которые даже могут на благо страны поработать. Ты слышал выступления того же Ляшка в ПАСЕ? Вот не было там ни про коровок, ни про землю, ни про скотыняк - нормально выступил, даже стыдно за страну не было. Антиукраинские законопроекты от Ляшка ты помнишь? Я что-то нет. Вот как-то он умудрялся быть продажным (сразу голосовал редко, в основном после переговоров), но при этом не переходить линии... А есть твари вообще без принципов. И что-то мне подсказывает, что именно это - такая.
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28.10.2020 07:46 Відповісти
А чего не лёг под слугу?, были бы все в шеколаде?)
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27.10.2020 06:21 Відповісти
На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 64 На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3468
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27.10.2020 06:27 Відповісти
Ну і який дебіл голосує за ляшка
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27.10.2020 07:17 Відповісти
Логіка проста.
У виборах по округу № 208 не беруть участі кандидати від ПЕС і ГОЛОС.
Їх виборці за зеленого не голосують.
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27.10.2020 10:45 Відповісти
А Вы биографией его соперника поинтересуйтесь.
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28.10.2020 02:13 Відповісти
Младшенький ахметовец опережает старшего ахметовца... На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9111
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27.10.2020 08:04 Відповісти
як кажуть обое рябое....- але я за те щоб той задньоприводний нЄскотиняка На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7877 ввійшов у той тераріум....- хоча б зрЄліщ, якщо немае "Хліба"...
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27.10.2020 08:18 Відповісти
Неужели закончится лотерейный фарт этого засранца?
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27.10.2020 08:57 Відповісти
Клоун Ляшко просто конкурент клоуна Зе. Ничего личного.
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27.10.2020 10:09 Відповісти
Хто в темі і може підказати: за кого віддали голоси "25%" - за Ляшка чи за Зе-кандидата?
Тільки про те, що "25%" не прийшли на вибори, казочки не треба - явка на вибори майже та сама, що й у 2019 році.
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27.10.2020 11:10 Відповісти
Фальсификация круче чем в 2004 за Януковоща, Гунька там никто не знает, за него топит КЕРНЕЛ, который после смерти Давыденко захватил Агродом, раннее принадлежавший Давыденко. Все головы и члены комиссий, так или иначе работаю на КЕРНЕЛ. Вот и вся история.
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27.10.2020 11:28 Відповісти
Чем ещё один безликий "Слуга Народа", так уж лучше "Скотыняка з вилами". Да, видать, на вилах долго не проездишь, коль делов с ощутимой пользой для электората не было. По ходу дела Олежке пора приобретать билет в шкаф для хранения под нафталином "отставной козы барабанщиков"©️
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28.10.2020 04:02 Відповісти
У Капліна дружина Владлена. Ім'я походить від імені Володимира Леніна. Явно з номенклатури СССР.
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29.03.2021 13:15 Відповісти
 
 