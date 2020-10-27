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На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У результаті обробки 77,3% бюлетенів на 208-му окрузі в Чернігівській області, де триває боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Дмитра Гунька на 366 голосів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані офіційного сайту ЦВК.
Наразі Гунька підтримали 14 945 жителів округу, а Ляшка - 14 579.
Меншу підтримку отримала самовисуванка Людмила Давиденко. За неї проголосували 12 254 виборці, що становить трохи більше 27%.
Зазначимо, що в бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і у "слуги" - Гунько. На двох вони набрали майже 2 тисячі голосів.
Топ коментарі
+15 Vedana
показати весь коментар27.10.2020 00:52
+13 Gar
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+12 Elvic Vic
показати весь коментар27.10.2020 00:50
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Будь ласка, зачекайте...
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!
Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
Это первая же выскочившая ссылка. Думаю, что если покопать, то окажется, что на нем и пробы негде ставить.
Для прохода во власть, нужны деньги, а все "капиталы" у нас сплошь бандитские так что в кого не плюнь, не промахнешся!
У виборах по округу № 208 не беруть участі кандидати від ПЕС і ГОЛОС.
Їх виборці за зеленого не голосують.
Тільки про те, що "25%" не прийшли на вибори, казочки не треба - явка на вибори майже та сама, що й у 2019 році.