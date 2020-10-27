Глава Інституту нацпам'яті Дробович заявляє про наклеп з боку NewsOne і готується подавати до суду

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович готується до суду з каналами Медведчука - NewsOne, Телеканал ZIK та 112.ua. Він вимагає вибачень за наклеп, видалення фейкового сюжету і компенсацію за шкоду.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Свіжа інформація з фронту боротьби із фейками. Після того, як телекали NewsOne, Телеканал ZIK та 112.ua випустили проти мене брехливий сюжет, звернувся до доброго знайомого і талановитого адвоката Olexandr Trokhymets. Тепер спільно із ним та його юридичною фірмою Адвокатське об'єднання "Трохимець, Ярошенко та партнери" будемо у правовому полі відстоювати порушені права.

На сьогодні статус такий: всі три мовники отримали адвокатські запити із витребуванням брехливих сюжетів для підготовки позову + вимогу прибрати фейкові матеріали з відкритого доступу. Подивимося, як вони зреагують. Якщо не перепросять, не приберуть із своїх ресурсів наклеп і не компенсують шкоду, то будемо розбиратися у судах", - написав він.

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9 жовтня Дробович повідомив, що канал NewsOne випустив брехливий сюжет: "Вчора це інформаційне жалюгіддя розродилось сюжетом про мене. Наче вже два роки займаюся тендерними махінаціями в УІНП, декларую майно на чужі імена і навіть купив нову квартиру у Києві. Годі й казати, що ця брехня не тримається купи і спростовується простим читанням моїх декларацій, що висять у відкритому доступі, але ці убогі навіть не змогли зіставити, що працюю на посаді лише трохи більше 10 місяців".