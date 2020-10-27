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Інститут нацпам'яті (227) фейк (649) Newsone (174) Дробович (75)

Глава Інституту нацпам'яті Дробович заявляє про наклеп з боку NewsOne і готується подавати до суду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Глава Інституту нацпам'яті Дробович заявляє про наклеп з боку NewsOne і готується подавати до суду

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович готується до суду з каналами Медведчука - NewsOne, Телеканал ZIK та 112.ua. Він вимагає вибачень за наклеп, видалення фейкового сюжету і компенсацію за шкоду.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Свіжа інформація з фронту боротьби із фейками. Після того, як телекали NewsOne, Телеканал ZIK та 112.ua випустили проти мене брехливий сюжет, звернувся до доброго знайомого і талановитого адвоката Olexandr Trokhymets. Тепер спільно із ним та його юридичною фірмою Адвокатське об'єднання "Трохимець, Ярошенко та партнери" будемо у правовому полі відстоювати порушені права.

На сьогодні статус такий: всі три мовники отримали адвокатські запити із витребуванням брехливих сюжетів для підготовки позову + вимогу прибрати фейкові матеріали з відкритого доступу. Подивимося, як вони зреагують. Якщо не перепросять, не приберуть із своїх ресурсів наклеп і не компенсують шкоду, то будемо розбиратися у судах", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова

9 жовтня Дробович повідомив, що канал NewsOne випустив брехливий сюжет: "Вчора це інформаційне жалюгіддя розродилось сюжетом про мене. Наче вже два роки займаюся тендерними махінаціями в УІНП, декларую майно на чужі імена і навіть купив нову квартиру у Києві. Годі й казати, що ця брехня не тримається купи і спростовується простим читанням моїх декларацій, що висять у відкритому доступі, але ці убогі навіть не змогли зіставити, що працюю на посаді лише трохи більше 10 місяців".

Глава Інституту нацпамяті Дробович заявляє про наклеп з боку NewsOne і готується подавати до суду 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Давно нужно закрыть уже эти помойки кацапские!
и рано или поздно закроем или спалим к херам.
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27.10.2020 01:20
+17


Олігархічний і колаборантський реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.
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27.10.2020 00:44
+8
Немає кому розповісти, як 28 панфиловцев разбили тевтонских рьіцарей на льду куликова поля.
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27.10.2020 08:09
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Олігархічний і колаборантський реванш - це заслуга Зеленського, бо саме при ньому корупціонери і зрадники можуть дихати на повні груди.
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27.10.2020 00:44 Відповісти
Давно нужно закрыть уже эти помойки кацапские!
и рано или поздно закроем или спалим к херам.
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27.10.2020 01:20 Відповісти
..*Спалі * . Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 2922

..
.Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 4846....
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27.10.2020 05:57 Відповісти
чего голосом кацапским вещаешь ?Где ридна мова,себя можешь только зжечь ,от этого только всем лучше станет.
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27.10.2020 09:19 Відповісти
https://gdb.rferl.org/5A7B2924-3B2F-4892-8401-623FE703FFA7_w1200_r1.jpg
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27.10.2020 07:08 Відповісти
Медведчук намагається затерти ганебні вчинки свого минулого життя. А хрен пройде, ми все пам"ятаємо.
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27.10.2020 07:23 Відповісти
Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 9057
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27.10.2020 07:27 Відповісти
Там клевета каждый день, а в суд подают раз в год. Надо в суд подавать каждый день и раздеть их до трусов, что бы они на это тратили все деньги.
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27.10.2020 07:30 Відповісти
Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 9378Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 5022
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27.10.2020 07:39 Відповісти
Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 3372Глава Института нацпамяти Дробович заявляет о клевете со стороны NewsOne и готовится подавать в суд - Цензор.НЕТ 7107
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27.10.2020 07:48 Відповісти
Зеля не закрив рупори кремля, то має рейтинг нище плінтуса.
Навіщо дозволяти балатуватись ворожим силам ?
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27.10.2020 08:04 Відповісти
Немає кому розповісти, як 28 панфиловцев разбили тевтонских рьіцарей на льду куликова поля.
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27.10.2020 08:09 Відповісти
на воре шапка горит
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27.10.2020 09:15 Відповісти
Несподівано Дробович гідно продовжує справу Вятровича з декомунізації та русифікації, ось мертветчуковська кацапня і пробує йому дошкулити. Для мене Дробович став гідною людиною, коли зумів добитися демонтажу так званого памятника "Трьом чєкістам" біля Дихтинця на Буковині.
Декомунізаці біля скелі Острива.
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27.10.2020 09:32 Відповісти
справді, Дробович, попри те, що на нього після призначення наїзжав В'ятрович (якому я довіряю) - не дає приводів для мого гніву... Звісно, хотілось би, щоб були приводи для того, щоб сказати "він ще патріотичніший, ніж попередник" - але й можна констатувати: "ну, нічого, най буде, тим більше, в цих умовах"...
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27.10.2020 13:24 Відповісти
Ай яй яй, и когда же их купил кум ***** эти помойки? 😷
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27.10.2020 09:33 Відповісти
 
 