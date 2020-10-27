"Сила солідарності злякала режим", - Тіхановська про репресії білоруських силовиків проти учасників маршу 26 жовтня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська звернулася до людей, які підтримали страйк у країні, і заявила, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, відповів репресіями.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення Тіхановської опубліковано в її Telegram
Тіхановська заявила: "Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. Вас уже намагаються давити і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити за ваш рахунок.
Але сьогодні нам усе вдалося, бо кожен з вас проявив героїзм заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла запрацювати ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день - і я вірю, що це був тільки початок".
Будь ласка, зачекайте...
- Як це - ЧИМ? У неї нема вусів і лисини…
"досі Порох тобі в штани сере?"
А.... Прикольна у тебе гордість. І кумир прикольний.
це в бацьки немає жодного рейтингу.
а білоруси обрали президентом саме її.
Бедныя беларусы будуць гнiсьцi як Польша i другiя эу'рапейскiя дэмакратыi. Будуць на снеданне есьцi рускамоу'ных немаулят.
Якi выхад прапануеце - дзе шукаць нам выратаванне?
Як на вашу думку - калхозная манархiя, цi ФСБшная хунта?
К якой з дыктатур нам прымкнуцца?
IT сектор - беларуский парк высоких технологий (несколько тысяч сотрудников) принес в прошлом году 2 ярда $, что ровняется примерно 6,5 % ВВП. Все сельское хозяйство принесло 6,4 %.
IT был самым динамично развивающимся сектором и по прогнозам за несколько лет должен был достигнуть 10%.
Ты попытайся осмыслить эти цифры когда протрезвеешь от РТР.
А можешь конечно опять уколоть дозу " киселевщины" и гордо нести свой бред в массы.
2. то что он производит есть нельзя,- можешь попробовать, в Беларуси же экологически здоровая продукция с.х. (сегодня)
3. я плевал на твои попытки меня оскорбить)
В бюджет принес, налогами. Я зарплаты сотрудников не считал(которые рвнялись в среднем 2000$ и тратились в республике.
Ты хоть погугли - кто среди лидеров в сельхозпроизводстве (учитывая страны Балтии и бывшего Варшавского Договора). И насколько сельхозсектор Беларуси неконкурентноспособен в сравнении.
Я сдаюсь - признаю полную невозможность донести тебе хоть каплю здравого смысла. Разговор действительно бессмысленный...
а в чем смысл?