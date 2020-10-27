Отримаємо офіційні протоколи і будемо робити висновки, - Корнієнко про результати СН на місцевих виборах
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Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, коли політична сила, яку він представляє, зробить висновки за результатами місцевих виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова"
"Висновки робитимемо, коли будуть реальні результати зі штампом територіальних виборчих комісій, коли будуть оголошені склади рад, коли відбудуться навіть перші сесії. Я думаю, що тоді ми перейдемо до такої партійної роботи, проведемо партійні збори або конференції, на яких партійний актив висловить своє ставлення до тих результатів, які отримані в тій чи іншій області. Так само працюватимемо з депутатами фракції", - розповів політик.
Топ коментарі
+22 Myko
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Іди на свою пропиту пику у дзеркало подивись - і теж зроби висновки, =кедр=, блін.
На відміну від більшості з вас я регулярно їздив до Росії від 1994 року по 2013, бувало, що двічі на місяць.
Росія то просто інша країна ніж будь-яка європейська … такий евфемістичний підсумок можна зробити. А жителі Росії? Це люди, які не спроможні жити поза своїм суспільством. Росіяни (більшість) - люди шовіністичні, агресивні, вульгарні.
Справляється враження, що алкоголізм та бєспрєдєл - елементи їхньої національної культури. Там немає правил. Авантюри, крики, матюки - на кожному кроці. До кінця життя не забуду одного п'яного як хлющ чувака, якого привіз до готелю таксист, ледве виволік з салону, це була 16.00 в четвер у Ростові на Дону. Пияк (якого підтримував водій) дістав прутня і просто висцявся на парадні сходи, не заважало йому, що на дворі готелю було з 20 осіб. Мене тільки раз ограбили за все моє життя. У Росії. Двічі мене побили. Раз у Росії, раз в Іспанії. Ставлення росіян до поляків - жахливе, випливає з їхнього шовінізму. Я мав захоплюватися Путіним і водночас радіти, що Качинський загинув в авіакатастрофі. У Росії я вічно відчував неспокій та загрозу, Росія так мене стомлювала, що я мріяв тільки, щоб сісти до літака і покинути цей простір. Дотепер, коли подумаю про бандитизм та хабарництво поліції та інших службовців, то мені холод пробігає по спині. Я змінив роботу та професію, аби туди ніколи вже не їздити.
Марно мене переконувати, що п'яні та смердючі цигарками та перегаром молоді хлопці, які регочуться на слова «Николаев - город русской славы» - це українці. Бо коли я щось таке бачу та чую, то мені на спогад збігає Самара, парк над Волгою і саме такі хлопці, що сидять на лавочках і хлепчуть пиво (розливне) з п'ятилітрових банок для мінеральної води. На кожній лавочці - те саме. П'яні, хамські, агресивні, галасливі. Плюють собі прямо під ноги і сцять метр від лавочки. Я ніколи в Україні не бачив, аби в парку, на кожній лавці, сиділи парубки і дудлили горілку. Я ніде в Україні не бачив, аби п'яні люди гуртом валялися по хідниках. Таке я тільки бачив у Росії та в Кракові (коли англійці святкують). За показниками злочинності - Україна одна з найбезпечніших країн у Європі. Росія - навпаки. Росія потопає в алкоголізмі та наркоманії. Вимирає, бо це суспільство гниє. Такого в Україні немає.
https://prolviv.com/blog/2019/10/24/zvorushlyvyi-post-poliaka-pro-ukrainu-iakyi-zmushuie-zamyslytys/?fbclid=IwAR23zq0nwABMzW-0eqjh7aCv63LSqKLUgEzaxBBK6tkbMUV6AdF_isFZHxY
У мене таке враження, що історія повторюється двічі ......
Ющер породив Хама, а Зєльц породжує Баригу.
интересно, с каких херов вы ожидали, что "порохоботы сдадутся"?
"польский" путь развития - наиболее логичный, и почему вы думали, что он потеряет своих сторонников?
Можете конечно делать вид, что все нормально, но запах выдает.
Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ "спільний зад" вимить і НАШІ "спільні" штани випрать…».
а ваша мери будет и дальше свой впоппингс всем подставлять.
шо, обломилось у вас, клоуны?
Од слогану "ЗЕ-команда!" люди плюваться почали...
Од слогану "Кожен з нас - президент!" люди гірко сміються і матюкаються...
Од слогану "Україна - це ТИ!" що буде?
- Не знаю, куме... Мабуть, будуть бить у морду...
НАБИЛИ...
ЗеБіли, ви обісрались, обісрались посамі вуха за півтори року.
Забирайте манатки,придурки,та шуруйте з влади.
дєрьмак та шмаркля будуть відповідати перед законом,а бородата баба каломойша рано чи пізно присяде в Америці, присяде надовго.
Полтора года назад можно было покрасить в зелёный цвет хоть фонарный столб - и за этот столб проголосовало бы большинство избирателей. Теперь... Ну, сами видите.
Вы знаете моё отношение к Владимиру Александровичу. Я скорее съем живого таракана, чем в нынешней ситуации скажу о нём что-то хорошее. По моей личной шкале мерзавцев он - чуть лучше Путина и чуть хуже Януковича. Но одного у него было не отнять. А именно: огромной поддержки, которую ему оказал избиратель.
Это, без дураков, огромный потенциал. Ни один президент Украины до него не собирал такой процент. Ни разу еще в нашей истории (с 1991-го года, разумеется) одна правящая партия не получала "монобольшинство" в ВР.
С такими возможностями можно было сделать всё, что угодно. Легализовать всё, что легализуется. Радикально перетряхнуть налоговую, пенсионную и все прочие самые заскорузлые из систем. Открыть страну для инвестиций. Приватизировать госкорпорации. Довести до ума судебную, медицинскую, образовательную реформы. Окончательно отправить в политическое небытие агентов влияния РФ. И так далее.
Разумеется, я, как записной пессимист, напротив, ждал от зелёной команды великих злодейств. Я был уверен, что, сосредоточив в своих загребущих лапах всю полноту власти, они не станут стесняться. Посадка политических оппонентов под пропагандистские фанфары, создание полицейского (в плохом смысле) государства. Насаждение культа личности. Тотальная сдача украинских интересов (не так, по чуть-чуть, исподтишка, как сейчас - а вплоть до признания российским Крыма и встречи с Пушилиным в Мариинском дворце). Смена внешнего курса с активной антизападной риторикой. И тому подобное.
Но, чтобы творить великое - хоть добро, хоть зло - нужно быть личностью, а не пустым местом. Великие и ужасные дела творят люди - а они у команды зелёных пародий на человека в большом дефиците. Помните обезьянье племя Бандар-Лог у Киплинга - известное тем, что не способно ничего довести до конца, а умеет лишь гротескно изображать людей и верещать о своём величии? Автор со своей викторианской моралью постеснялся добавить, что большую часть времени подобные приматы заняты тем, что жрут, дерутся, гадят в публичных местах, вычёсывают блох, воруют у туристов блестяшки и совокупляются без стыда у всех на виду. То есть, занимаются именно тем, что проделывает украинская правящая (пока ещё) сила последние полтора года.
Впрочем, я уверен, что Зеленский и теперь не заметит подвоха. Придворные льстецы типа Ермака расскажут ему о великой электоральной победе ("смотрите: раньше не было ни одного депутата в местрых советах - а теперь эвона сколько!"), подольют в любимую тёплую ванну побольше пены - и блаженный полусон продолжится. Тем больнее будет пробуждение.
Когда-то, в 2010-м, Вован очень зло и обидно спародировал окончание полномочий Виктора Ющенко. Ну, да, разумеется, кого ещё мешать с грязью, как не первого президента-патриота? Но, если абстрагироваться от подписей на видео - то в кадре-то Зеленский. И характер человека на видео куда сильней соответствует Владимиру Александровичу. И итоги правления будут примерно такие же, как показали на видео. Так что, можно плеваться от рожи Зели в кадре и плашек "Квартала" и "Вечернего Киева" - но ролик вышел пророческий.
Все буде пльохо, Вовочка.
Д.Чикин
хороша міна при поганій грі.
Смотрю, сегодня вопросы жопы для тибя особенно актуальны!
А вот тема "сосать" раскрыта весьма посредственно...
А вопрос соросят вообще упщен!
Подводя итоги - твоя анальная искромётность не коим образом не компенсирует отсутствия внимания к остальным фундаментальным вапросам. Так что по проктологии четыре с плюсом, в теме Рошена не раскрыта линия Липецкой фабрики - три с минусом, за пропущенный вопрос соросят и внешнего управления - вообще неуд!
"Чорт ти, висрана твоя морда"©
Знаєш, довбенику, звідкіля цитати?
У тибя компьютер есть? Так он в магазине продаётся!