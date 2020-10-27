Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка

У Київській області заступник голови виборчої комісії села Козинці вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою, його мати - член комісії, загинула на місці, а сам водій зазнав травм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 жовтня повідомила кандидатка на посаду Ірпінського міського голови Михайлина Скорик у фейсбуці.

"Під час підрахунку голосів на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія. Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому і від утоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ дорогою на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж член комісії №320209, загинула на місці. Олександр із травмами голови в лікарні…

Нинішні місцеві вибори реально дуже важкі і виснажливі. Цю комісію в ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання", - йдеться в повідомленні.

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