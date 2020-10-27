УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14493 відвідувача онлайн
Новини Події ДТП Місцеві вибори-2020
10 588 15
ДТП (4209) місцеві вибори (1000)

Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Події

Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка

У Київській області заступник голови виборчої комісії села Козинці вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою, його мати - член комісії, загинула на місці, а сам водій зазнав травм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 жовтня повідомила кандидатка на посаду Ірпінського міського голови Михайлина Скорик у фейсбуці.

"Під час підрахунку голосів на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія. Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому і від утоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ дорогою на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж член комісії №320209, загинула на місці. Олександр із травмами голови в лікарні…

Нинішні місцеві вибори реально дуже важкі і виснажливі. Цю комісію в ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє людей загинули в лобовій ДТП на Львівщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ведь за машину и водителя платят отдельно... Решили через подставных лиц заработать больше... Заработали...
показати весь коментар
27.10.2020 02:17 Відповісти
та почти каждая комиссия в сёлах - это семейный подряд...кум, сват. брат, сестра, мама, дяди -тёти...
показати весь коментар
27.10.2020 07:18 Відповісти
Все местные выборы очень тяжелые... По факту проводятся несколько выборов одновременно... На этих уменьшилось количество ВИДОВ(как минимум на два) бюллетеней, но добавился лишний(относительно прошлых местных выборов) подсчет по депутатам внутри партий... 350 проголосовавших, последние печати поставили в пол пятого утра) Правда делали несколько небольших перерывов) Какая картинка где избирателей в несколько раз больше, можете сами представить)
показати весь коментар
27.10.2020 02:29 Відповісти
Читай *ехали домой * .
.Царствіє небесне загиблій .
................................................................................

..ПС )))..Ну партейки * хош заплатили ? ..
А то за 470 гривасов хай *лошаді дохнуть * Автомобиль с членами участковой комиссии попал в ДТП на Киевщине - погибла женщина и травмирован мужчина - Цензор.НЕТ 8436 .
показати весь коментар
27.10.2020 06:13 Відповісти
Да нету разницы, ехали они домой или в ТВК... Вторые сутки на ногах, да еще и на нервах... И додуматься сесть самому за руль...
ПС) Я же не от партий был) Да и был я только наблюдателем) На комиссию во время подсчета голосов не влиял))) Только помог им в правильности оформления уже состоявшегося подсчета))) Зарплата меня не интересовала изначально) Заплатили, причем достаточно, и на том спасибо)))
показати весь коментар
27.10.2020 06:44 Відповісти
Как вам ниже спец по работе ДВК?) Бухгалтера он в ДВК назначал)
показати весь коментар
30.10.2020 21:11 Відповісти
а считают целыми ночами потому шо нихера не знают и не понимают в этих выборах...
показати весь коментар
27.10.2020 07:26 Відповісти
А вы знаете как посчитать несколько тыс бюллетеней ПО ОДНОМУ, несколько раз и ВСЛУХ, показывая каждый бюллетень членам комиссии и наблюдателям?) Ошибки, в основном, делают уже в процессе оформления документов) Естественно попадаются уникальные рукожопы, но это скорее исключение)
показати весь коментар
27.10.2020 08:22 Відповісти
да знаю, есть опыт работы председателем комиссий как на участках, так и городской - подбираешь толковых людей начиная с секретаря, бухгалтера и заканчивая водителем и уборщицей, а не родственников и тупоролых протеже, заставляешь выучить все методички и закон о выборах, обьясняешь сложное и распределяешь правильно обязаности и ни разу ещё на участке у меня люди до утра не сидели .. .самый максимальный подсчёт до часу ночи был...
Мой первый опыт работы на выборах был лет 10 назад в селе обыкновенным членом комиссии , так вот там в основном все остальные были местные -после двух часов после открытия в комнате отдыха накрылись столы и целый день село жрало и бухало... не знаю как это сейчас , но думаю, ничего не поменялось...
показати весь коментар
27.10.2020 09:16 Відповісти
Прикольно))) Закон о выборах у вас другие учили(по вашим словам), но вы о его содержании и понятия не имеете))) Иначе бы не несли бред о ПОДБОРЕ кадров, да еще и в ДВК))) Я так понимаю, вы даже не знаете в ЧЕМ отличие к примеру президентских выборов от местных))) Хотя... Есть еще один вариант))) Вы рассказываете о своем опыте в рашкинских комиссиях) Тогда да... все совпадает)))
показати весь коментар
29.10.2020 18:12 Відповісти
маладец "красиво" передёрнул ... ну судя по-твоим сказкам то работал ты максимум наблюдателем в проходе... Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка - Цензор.НЕТ 7879
показати весь коментар
30.10.2020 18:33 Відповісти
Я под своим именем))) И мои данные легко проверить на сайте ЦВК))) Когда и кем я работал))) В отличии от вас))) О чем с вами говорить, если вы даже не знаете, что состав комиссий определяют ПАРТИИ))) А должности определяют жеребьевкой))) Подбирал он секретаря))) Назначал бухгалтера на участке))) Сказочник))) Секретарь это жеребьевка и даже партия не знает, кто из ее представителей на какую должность попадет))) А бухгалтер только в ОВК, или в ТВК высшего звена))) И к работе комиссии во время подсчета голосов, что бухгалтер, что водитель, что сис админ(должности которые можно "подобрать") ни имеют ни малейшего отношения))) От слова совсем)))
показати весь коментар
30.10.2020 21:09 Відповісти
чув звін та не знаєш де він.. Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка - Цензор.НЕТ 4019 ну сразу ж видно шо опыта работы у тебя на выборах нет и опять же всё передёрнул...)))
показати весь коментар
30.10.2020 21:24 Відповісти
Все понятно))) "Специалист"))))
показати весь коментар
30.10.2020 21:37 Відповісти
Ох вже ці обгонщики.
показати весь коментар
27.10.2020 07:07 Відповісти
 
 