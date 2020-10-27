Автомобіль із членами дільничної комісії потрапив у ДТП на Київщині - загинула жінка і травмовано чоловіка
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У Київській області заступник голови виборчої комісії села Козинці вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою, його мати - член комісії, загинула на місці, а сам водій зазнав травм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 жовтня повідомила кандидатка на посаду Ірпінського міського голови Михайлина Скорик у фейсбуці.
"Під час підрахунку голосів на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія. Олександр Титенко, заступник голови комісії в селі Козинці, їхав з мамою додому і від утоми заснув і врізався в зустрічний ЗІЛ дорогою на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж член комісії №320209, загинула на місці. Олександр із травмами голови в лікарні…
Нинішні місцеві вибори реально дуже важкі і виснажливі. Цю комісію в ТВК Ірпеня відправляли з протоколами на доопрацювання", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
.Царствіє небесне загиблій .
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..ПС )))..Ну партейки * хош заплатили ? ..
А то за 470 гривасов хай *лошаді дохнуть * .
ПС) Я же не от партий был) Да и был я только наблюдателем) На комиссию во время подсчета голосов не влиял))) Только помог им в правильности оформления уже состоявшегося подсчета))) Зарплата меня не интересовала изначально) Заплатили, причем достаточно, и на том спасибо)))
Мой первый опыт работы на выборах был лет 10 назад в селе обыкновенным членом комиссии , так вот там в основном все остальные были местные -после двух часов после открытия в комнате отдыха накрылись столы и целый день село жрало и бухало... не знаю как это сейчас , но думаю, ничего не поменялось...