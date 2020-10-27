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Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

Минулої доби, 26 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкине. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Мар'їнки, - пресцентр ОС

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Українські воїни пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Молодцы!!! -в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
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27.10.2020 07:23
+3
Німагу панять хто бреше.
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27.10.2020 07:26
+3
Завдяки Зеленському війна перетворилася в війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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27.10.2020 09:23
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Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 2485 Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 7463
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27.10.2020 07:15 Відповісти
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА,
СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
.
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27.10.2020 07:21 Відповісти
Молодцы!!! -в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
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27.10.2020 07:23 Відповісти
сіярто маленьке ху@лятко...
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27.10.2020 07:24 Відповісти
Німагу панять хто бреше.
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27.10.2020 07:26 Відповісти
Здравствуй совок имени зели ! В совке тоже могли написать В Ташкенте произошло землетрясение 8 баллов - жертв и разрушений нет.
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27.10.2020 07:34 Відповісти
приїхали...вороги відкрито втручаються в вибори. І це лише півтора року організована злочинна група імітує владу та приховує тотальне обкрадання громадян(((
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27.10.2020 07:40 Відповісти
Завдяки Зеленському війна перетворилася в війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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27.10.2020 09:23 Відповісти
А горда українська нація на наріт- какаяразніца.
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27.10.2020 09:39 Відповісти
Якось ця заява зовсім не співвідноситься з заявами СЛІПОГО ОБСЄ.
В заяві ОБСЄ за 23-25 цього місяця - 48 овстріліа.

Шось ви куме пиз.ите, разів так в п^ять
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27.10.2020 10:21 Відповісти
Разговор гопника и украинского воина
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27.10.2020 21:11 Відповісти
 
 