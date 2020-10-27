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Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров

Глава МЗС РФ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не бачить необхідності в додаткових зовнішніх ініціативах для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

В інтерв'ю одній із газет, опублікованому на сайті МЗС РФ у вівторок, 27 жовтня, Лаврова попросили прокоментувати ініціативу прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича про можливість застосування хорватського досвіду мирної реінтеграції Дунайського регіону як моделі реінтеграції Донбасу в Україну.

"Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання - погоджений у лютому 2015 року мінський "Комплекс заходів". Цей документ був схвалений резолюцією 2202 Ради Безпеки ООН і, таким чином, став частиною міжнародного права", - заявив Лавров.

Також глава зовнішньополітичного відомства РФ зазначив, що на сьогодні "просто необхідно" виконати в повному обсязі домовленості двох країн, які були досягнуті в ході "багатогодинного дипломатичного марафону", який відбувся понад п'ять років тому.

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"Потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах не бачимо", - наголосив Лавров.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "мінський процес" щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно зробити "трохи більш гнучким".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
с лугандоном будет как с Карабахом .....
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27.10.2020 07:30
+10
Й добре ! І не тре ! Ну вас нах кацапів з новими ініціативами , то завжди лайно яксь лізе
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27.10.2020 07:31
+10
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 168
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27.10.2020 07:39
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Это хорошо. Расея-сатат дальше.
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27.10.2020 07:27 Відповісти
Це означає що зечмо робить все що потрібно мордору.
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27.10.2020 08:20 Відповісти
"- согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер"
Это точно зечмо был?
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27.10.2020 10:45 Відповісти
СМАЧНЫЙ плевок в "мирную" РОЖУ зеленого оманского барана
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27.10.2020 08:28 Відповісти
Когда этот конь спотыкающийся уже сдохнет? Пятичасовой марафон во время окружения Дебальцево? ****...
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27.10.2020 07:27 Відповісти
Ну мало ли парнокопытные не видят.
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27.10.2020 07:28 Відповісти
Згідний. Лавров наприклад також не бачить, що Україна не бачить необхідності у існуванні кацапії, як і у знаходженні у кріслі її міністра ЗС конеподібного Лаврова.
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27.10.2020 08:30 Відповісти
с лугандоном будет как с Карабахом .....
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27.10.2020 07:30 Відповісти
будет

но потом, а пока функцию блокирования вступления в нато выполняет вполне
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27.10.2020 11:21 Відповісти
Й добре ! І не тре ! Ну вас нах кацапів з новими ініціативами , то завжди лайно яксь лізе
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27.10.2020 07:31 Відповісти
Краще скажи як твої земляки отримують люлєй від Ердогана.
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27.10.2020 07:32 Відповісти
Лавров не из Армении
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27.10.2020 08:05 Відповісти
Не земляки, но соплеменники. Фамилия его отца Калантарян.
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27.10.2020 08:25 Відповісти
Неправильно пишут опять ,как бы поверхносно
Не по Украине ,а для Украины
Вот это искажение спецом делается что б унизить нас ..Украину которая и породила Русь а в последствии мокшей в люди вывела из квакающих болот ..И еще вот видос морга в Новокузнецке ,трупы уже в коридорах штабелями складывают ,мегавакцина куле ..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
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27.10.2020 07:33 Відповісти
Деокупація українських земель багато в чому залежить від успіхів армії Азербайджану в деокупації Нагірного Карабаху та , так званого, "поясу безпеки" навколо нього.
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27.10.2020 07:36 Відповісти
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 168
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27.10.2020 07:39 Відповісти
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 3268Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 4026Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 7949
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27.10.2020 07:42 Відповісти
Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по Украине, - Лавров - Цензор.НЕТ 7061
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27.10.2020 07:45 Відповісти
Ему маска для коня нужна🤣
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27.10.2020 07:56 Відповісти
Не поможет, рожа такая)))
Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров - Цензор.НЕТ 8064
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27.10.2020 08:28 Відповісти
россия не видит бревна в своем глазу...(с) первая говоряшая лошадь Лавров
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27.10.2020 07:46 Відповісти
Лошадь заговорила. Пшёл нах, паскуда!
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27.10.2020 07:50 Відповісти
_Гыг, зачем два раза подряд тыкать "мне нравится"? Некоторые ещё больше. Нахера вы это делаете?! Меня мучает эта загадка.
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27.10.2020 07:57 Відповісти
Ну так бывает иногда, когда подвисает браузер))) Нажимаешь один раз а оно не сработало) И каждый раз загадка, сработало или нет)))
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27.10.2020 08:33 Відповісти
Ходят кони над рекою,
ищут кони водопоя,
А к речке не идут -
больно берег крут.
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27.10.2020 07:50 Відповісти
Розшифровую:
"Нам дастатачна і вайни с Украіной, чтоб удєрживать єйо на уровнє всєх постсавєцкіх стран".
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27.10.2020 07:51 Відповісти
американцы вполне себе представляют,на каких языках надо писать обращение летчиков Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров - Цензор.НЕТ 6506..так шо как бы вы,кацапня ни пыжились-все уже подготовлено и неизбежно...даже в таких вещах

Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров - Цензор.НЕТ 7440
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27.10.2020 07:56 Відповісти
Донбасс и так в Украине .А ОРДЛО это не Донбасс а только его огрызок .
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27.10.2020 07:59 Відповісти
Так любит ходить конем во внешней политике, что это даже отразилось на его внешности.
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27.10.2020 08:05 Відповісти
В Україні все відбувається по плану ***** і навіть з його випередженням - для чого тут якісь ще додаткові ініціативи?
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27.10.2020 08:14 Відповісти
О каком международном праве может вякать представитель страны, которая не признаёт его и не соблюдает!
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27.10.2020 08:48 Відповісти
Для вьіполнения Минских соглашений , РФ должна вьівести свои НВФ и все вооружения с Донбасса , как там прописано. На єтот крючок она попалась крепко , в Нормандском формате ее дожмут. В случае отказа , Москва своими руками хоронит Минск.
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Украина там тоже много чего должна. И её дожмут намного быстрее в том же Нормандском формате.
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27.10.2020 10:34 Відповісти
У Украиньі там нет никаких фундаментальньіх обязательств , читайте документ , а не слушайте российскую пропаганду.
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27.10.2020 10:48 Відповісти
Александр, прочтите сами этот документ. Там не написано, что Россия должна вывести войска и НВФ с Донбасса. Там написано - вывести с ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!
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27.10.2020 14:35 Відповісти
Для того и Нормандский формат - с Путиньім там говорят конкретно.
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27.10.2020 15:28 Відповісти
И почему же Россия не выполняет Минский комплекс мер? А только требует этого от Украины?
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27.10.2020 14:33 Відповісти
 
 