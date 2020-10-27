Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн заражених і 1,1 млн жертв
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Станом на ранок 27 жовтня у світі зареєстрували 411 373 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5110 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 43 777 188 випадків інфікування, з них 411 373 лише за минулу добу.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 164 516 осіб, з них 5110 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 22-ге місце світового рейтингу і, як і раніше, розташовується на 7-му в Європі.
Топ коментарі
+3 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар27.10.2020 07:49
+2 Valery Valery 43f2bcb9
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+1 Valery Valery 43f2bcb9
показати весь коментар27.10.2020 08:06
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Но если в медицину влить те средства которые были потрачены на дороги из фонда, поверьте, была бы совсем другая ситуация.
Когда болел мой тесть, мы потратили 43 000 грн, думаете у всех есть такие деньги ?
Не пишите ерунды что лечат бесплатно
А через частные клиники можно и больше 100 тыс отдать.
Я вам говорю то что лично наша семья передела, а не рассказывал сосед, так что не пишите я вас просил ерунды.
Да, много знакомых лечились бесплатно, и когда встречался со случаями когда люди платят, думал что это какие-то махинации, пока сам с этим не встретился.
Частные да,один мой товарищ,вместе с ним заболели, лечился в Добробуте, заплатил за 12 дней 150 тыс с копейками,второй в частной оплачивал лечение сестры ,140 тыс.
Но ввиду того,что лекарств от коронавируса нет,и лечат всех по одной схеме,оплата в частных идет за телевизор и улыбку от ушей медсестер.
Да.