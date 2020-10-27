УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14482 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
7 239 70
Лавров (1470) отруєння (931) Росія (47179) Навальний (573)

Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі

На Заході взяли за правило розмовляти з Росією з позиції презумпції її винуватості у всьому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи рішення ЄС запровадити санкції щодо російських громадян у зв'язку з отруєнням політика Олексія Навального, а також заяви про втручання в американські вибори та організацію кібератак.

"Все це сумно і наочно ілюструє нездатність Євросоюзу адекватно оцінити те, що відбувається у світі, прагнення ставити себе поза законом. Антиросійські випади західних колег, які вкрай забули, що таке дипломатія, і опустилися до рівня банального хамства, ми без належної реакції не залишаємо", - сказав він.

Глава МЗС РФ нагадав, що ЄС не надав жодних доказів після звинувачення Росії в отруєнні опозиціонера. "Жодних фактів і доказів ніхто не надав. Усе традиційно залишається на рівні інсинуацій у форматі highly likely, претензії висуваються на підставі сфабрикованих звинувачень і всупереч елементарній логіці. Без будь-якої реакції залишаються наші пропозиції організувати професійний діалог з усіх питань, що викликають занепокоєння", - додав Лавров. Поки всі чотири запити РФ на надання правової допомоги в розслідуванні ситуації з політиком, спрямовані в ФРН, залишаються без відповіді.

На думку міністра, мета санкцій - стримати розвиток Росії.

"Доводиться констатувати, що останнім часом Вашингтон і низка ЄСівських столиць подвоюють зусилля щодо стримування розвитку Росії, прагнуть покарати нас за незалежну зовнішню політику, за послідовне відстоювання національних інтересів. Для виправдання своїх дій, запровадження нових антиросійських санкцій вкидають різні звинувачення та інсинуації, зокрема згадані", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Ну да пусть в Новокузнецк заглянут сначала а потом ЕС учить будут...

Трупы умерших от короновируса в Новокузнецком морге складывают уже в подсобках потому как складывать негде ...Мегавакцина в 3 Маха куле..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
показати весь коментар
27.10.2020 08:04
+15
Да всё бред что лошадь говорит и голимые отмазки для лаптеногих лохов!
показати весь коментар
27.10.2020 08:10
+15
_Вот тут, как ни станно, соглашусь: если бы ЕС адекватно оценивал и реагировал на происходящее, то фашистская расия была бы под убийственными санкциями в экономической изоляции, прокажённые на карантине.
показати весь коментар
27.10.2020 08:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот тут, как ни странно, я с Печальной лошадью согласен на 100%.
показати весь коментар
27.10.2020 08:04 Відповісти
Да всё бред что лошадь говорит и голимые отмазки для лаптеногих лохов!
показати весь коментар
27.10.2020 08:10 Відповісти
Лавров заявил, что ЕС неспособен адекватно оценить происходящее в мире
==============
Разве ЕС адекватно оценивает то, что происходит на Донбассе, Сирии, Карабахе, Крыму? Им похер, лишь бы не стреляли. А это разве адекватно?
показати весь коментар
27.10.2020 10:22 Відповісти
а ну напомни ... что когда либо признавал шайтанат когда обгадился? пока рылом в его же дерьмо не тыкали... разве что кацапские " спортсмены" жрут допинг ложками.. и то с трудом что то промямлили ...
показати весь коментар
27.10.2020 08:20 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3227262/74917127
показати весь коментар
27.10.2020 10:23 Відповісти
Лавров под этой фразой, которая в заголовке, имеет в виду совсем не то, что и вы. То есть, каждый из вас по-своему интерпретирует её. Он, что ЕС безосновательно крошит батон на Россию. Вы, что наоборот, очень слабо реагирует на российский беспредел. )
показати весь коментар
27.10.2020 11:29 Відповісти
Верно. Ведь чудо-порошок для "адекватной" оценки на-парюзге с Латинской Америки поставлается исключительно нарасийским "оценщикам".
показати весь коментар
30.10.2020 02:41 Відповісти
Ну да пусть в Новокузнецк заглянут сначала а потом ЕС учить будут...

Трупы умерших от короновируса в Новокузнецком морге складывают уже в подсобках потому как складывать негде ...Мегавакцина в 3 Маха куле..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
показати весь коментар
27.10.2020 08:04 Відповісти
Это наглядно видео для тех кто не верит в КОРОНУ....
будете лежать на полу в целофане и ждать свой очереди
показати весь коментар
27.10.2020 08:18 Відповісти
Нас ни кто не слышит
показати весь коментар
27.10.2020 08:04 Відповісти
Сдержать развитие россии(с) ахахаха
показати весь коментар
27.10.2020 08:05 Відповісти
Это там уже давно мантра для кацапского быдла.
показати весь коментар
27.10.2020 08:11 Відповісти
Репутація злочинців та вбивць цьому сприяє.
показати весь коментар
27.10.2020 08:07 Відповісти
Умом Россию не понять, потому, что она не по уму живет, а по хитрости.
показати весь коментар
27.10.2020 08:07 Відповісти
скорее по тупости... это им так кажется что они хитрее всех .. где только они со своей хитрость не обгадились
показати весь коментар
27.10.2020 08:21 Відповісти
Значит в этот раз паРаше хорошо собираются йайца прижать...раз лошадь взвыла...
показати весь коментар
27.10.2020 08:08 Відповісти
Как-то много коня.
показати весь коментар
27.10.2020 08:10 Відповісти
коксу подвезли вот лошадь и разошлась....
показати весь коментар
27.10.2020 08:10 Відповісти
"Выступления" гнедого нужно воспринимать с точностью до наоборот. И тогда это становится адекватной реальностью.
показати весь коментар
27.10.2020 08:10 Відповісти
Читай нижче мою "інтерпретацію" слів "коня"...
показати весь коментар
27.10.2020 08:32 Відповісти
ЕС это безобидная гомосексуальная колония Америки. Надо говорить с хозяином. Если конечно Трамп выиграет.
показати весь коментар
27.10.2020 08:11 Відповісти
А если байден выграет. Вас лаптеногих снова будут чморить и нагибать?! И если Европа гомосеки то по понятиям ли ***** с гомосеками базар тереть?
показати весь коментар
27.10.2020 08:14 Відповісти
Я имел ввиду что гомосексуалисты пассивные и нерешительные по своей природе. Ничего не имею против ЛГБТ.
показати весь коментар
27.10.2020 08:16 Відповісти
Як мені смішно вас, "батраків лахтинських", читать!!! Самі себе дурнями виставляєте, та ще й "щоки надимаєте", зображаючи "крутих знавців". Я дивлюся, ти "знавець" природи "гомосеків"?... А ти знаєш, кого у них "пічниками" називають? Ти пишеш коментар під американським прапорцем, тобто, асоціюєш себе з ними... І називаєш Європу "гомосексуальная колония Америки...". Тобто, ти, причисляючи себе до американців, позиціонуєш себе "активним гомосексуалістом"... От і виходить, що ти сам себе, добровільно, назвав тим, що "зневажаєш"...
Однак, я тебе заспокою ... Відносно ЄС, твоя Росія - "гомосексуаліст пасивний", бо їй "глину місять" зараз, всі кому не лінь... Навіть, опосередковано, Азербайджан, "множачи на нуль" вашого "союзника", Вірменію, якого ви три десятки років озброювали своїм "металоломом"...
показати весь коментар
27.10.2020 08:45 Відповісти
Китайские хозяева любят лаптеногих **********.
показати весь коментар
27.10.2020 09:15 Відповісти
ОМЕРИКАНЕЦ, чего ты об себе говоришь в третьм лице ?? Чего не пишешь, "Наша гомосексуальная коллония"? "Мы, хозява Европы" ?
показати весь коментар
27.10.2020 11:36 Відповісти
Факт что отравили Навального новичком. Отсюда вывод что вы производите химическое оружие. Второй вывод что или вы нго траванули или вы не контролируете произведённый новичек!
показати весь коментар
27.10.2020 08:12 Відповісти
_Вот тут, как ни станно, соглашусь: если бы ЕС адекватно оценивал и реагировал на происходящее, то фашистская расия была бы под убийственными санкциями в экономической изоляции, прокажённые на карантине.
показати весь коментар
27.10.2020 08:13 Відповісти
Одни алени на весь белый свет, показатели вменяемости..
показати весь коментар
27.10.2020 08:13 Відповісти
Давай-давай, адекватньій тьі наш нарком
показати весь коментар
27.10.2020 08:14 Відповісти
Согласен с конякою - рашку все жарят и будут дальше жарить.
показати весь коментар
27.10.2020 08:15 Відповісти
Как я понимаю, польза от сакций уже слишком большая. Лавров именно об этом намекаем.

Несправедливо, когда одной рашке столько пользы за счет остальных!!!
показати весь коментар
27.10.2020 08:15 Відповісти
А ничего гопникам не надо доказывать , надо их молча их гасить
показати весь коментар
27.10.2020 08:18 Відповісти
унылая лошадь настолько приуныла, что шестой год несет одну и ту же ахинею, деменция окончательно деда скосила
показати весь коментар
27.10.2020 08:19 Відповісти
зато лошадь под герычем нюхом этот мир чует Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5017
показати весь коментар
27.10.2020 08:20 Відповісти
адекват нашелся, опять ягеля перебрал
показати весь коментар
27.10.2020 08:23 Відповісти
Что санкции уже не в пользу? Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 4199
показати весь коментар
27.10.2020 08:23 Відповісти
ну да- все кругом виновны и неправы..., и только наследники НКВэДэшников всегда во-всем правы...- где то так да...., в варианте не верь своим своим глазам - а верь фашисту кровавому пУтлеру-на слово...
показати весь коментар
27.10.2020 08:24 Відповісти
Вечно для них кругом одни враги.
показати весь коментар
27.10.2020 08:55 Відповісти
а сколько еще именованных "наших" это поддерживают...- начиная с Сирии и заканчивая войной против Украины... полный киздец...
показати весь коментар
28.10.2020 16:24 Відповісти
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5834
показати весь коментар
27.10.2020 08:27 Відповісти
Ага, ЕС не в состоянии, а лошадь под коксом в состоянии Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 7624
показати весь коментар
27.10.2020 08:28 Відповісти
З точки зору пацієнта дурки всі, хто за межами дурки - ненормальні.
показати весь коментар
27.10.2020 08:28 Відповісти
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5808
https://www.youtube.com/watch?v=NGNbuOdi_oU
показати весь коментар
27.10.2020 08:29 Відповісти
А тепер візьмемо і "трішки "підредагуємо" слова "сумної коняки":
"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность России адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антизападные выпады российских коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем...".
Всього треба замінить ТРИ слова, і ми маємо реальну характеристику поведінки Росії на міжнародній арені...
показати весь коментар
27.10.2020 08:30 Відповісти
Именно. В данном случае говорящая лошадь озвучила то, о чем многие давно догадываются.

ЕС заплыл жиром и больше обеспокоенности родить не в состоянии даже, когда горит уже у него под дверью. А Роися этим пользуется.
показати весь коментар
27.10.2020 08:47 Відповісти
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !! - -
. .. . ...!!!! ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-- . .В ПОЛИТИКЕ ЭКОНОМИКЕ И ИСТОРИИ ???? ........ . . https://uploads.disquscdn.com/images/c79c0492eb046cb367cc05c6e95bc6890d3c6cf56fb2bc20b83a3b1339ca8da9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/80**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8dfbdce5d39af3fdd03985bd175dfa8ec4c89d277fd3c9aedcd4c46d10ae1ed5.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/9790c539a78891b91447f6a5c617c84dd4e3f49d1ce6f5c403bf31d1c46c0dea.jpg ... . . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . ......... \ https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . ..* https://uploads.disquscdn.com/images/b1f4e32b481a626c2aac105eb0ce9ff09dc9f58bae583d0f3690c197867d3c72.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/77995e3d8a11dac324128a819b92ef6f5c039a6661311c3af7313c31f2ac57fc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f00b94a9207c88c692268418bfc6af1fbea38b039dba29b444f43d34e3ad00ad.jpg !! . .\
. . \
.
показати весь коментар
27.10.2020 08:48 Відповісти
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 3140
показати весь коментар
27.10.2020 09:01 Відповісти
Ну да,жираф(лошадь) большой ему виднее.
показати весь коментар
27.10.2020 09:18 Відповісти
Після того "замісу", що вони отрмали на Донбасі, в Сірії і Лівії, їх "різко поменшало"... Зато різко розрослися кладовища в Росії...
показати весь коментар
27.10.2020 10:19 Відповісти
Об адекватности рассуждает вот этот вот неадекват
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5752
показати весь коментар
27.10.2020 09:21 Відповісти
Ху..ло - мы готовы, Европа!
Европа - и-и нах!
Ху..ло - ну Европа, мы готовы ж, ну Европа?!
Европа - та хрен с тобой, задолбал, - раздвигай ягодицы, тьфу, булки!
Ху..ло - та не, я ж не про то!
США - про то, про то... Ты давай там не умничай, а ещё и рот открой пошире - я ща подойду!
Украина - у нас тоже, это, - ассоциация...Мы сразу после Европы!
Европа - укры, ***! От нафига было! Оно обосралось!
Украина - эй, Китай!...
США - матір Божа!(с)
показати весь коментар
27.10.2020 10:22 Відповісти
Надоела эта кацапская волынка - а где доказательства, а это не доказательства!
показати весь коментар
27.10.2020 09:27 Відповісти
Да, зато перевозящие кокс с краденными айфонами в промышленных масштабах, отжимающие территории у других стран галимые гопники и наркоманы в состоянии адекватно оценить эту самую ситуацию, конечно, когда ты постоянно под коксом, то и мир выглядит совсем по-другому и кажется что те кто не под коксом его неадекватно оценивают. У лошади коксовый голод, каналы перекрывают, бизнес уплывает...
показати весь коментар
27.10.2020 09:28 Відповісти
- Хто всрався?
- Невістка!
показати весь коментар
27.10.2020 09:39 Відповісти
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 7668Стенограмма 30-го Заседания СовБеза ООН по Украине Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 2221
Дон Ягон 26 січня 2015 22:39:54

Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 2221

Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
показати весь коментар
27.10.2020 09:56 Відповісти
Глава МИД РФ напомнил, что ЕС не предоставил никаких доказательств после обвинения России в отравлении оппозиционера. "Никаких фактов и доказательств никто не предоставил.
показати весь коментар
27.10.2020 09:58 Відповісти
ЕС действительно не способен оценить и послать РФию к чорту с ее паталогически лживым руководством, стремлением к обману, населением на 90% деградантов. Многие чиновники ЕС коррумпированы Путиным.
Плюс колоссальная бюрократизация аппарата ЕС. Знаете ли вы, что 11,5 тыс. чиновников из 55 тыс. аппарата ЕС в Брюсселе получают в месяц больше, чем канцлер Агела Мерккель? Плюс колоссальные налоговые льготы.
показати весь коментар
27.10.2020 09:56 Відповісти
"Никаких фактов и доказательств никто не предоставил. Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии выдвигаются на основе "отдыха опозиционера в Омской больнице ,в результате которого он мало не "двинул лапти" от элементарной рашистской логики и методов ,убирать опозиционеров,которую рашист использует постоянно... Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 2925
показати весь коментар
27.10.2020 10:07 Відповісти
Цапу-цапове.
показати весь коментар
27.10.2020 11:23 Відповісти
Зато говорящая татарская лошадь Лавров ., всех умнее и добрее!
показати весь коментар
27.10.2020 13:07 Відповісти
Репутация штука хитрая, заслужить тяжело, потерять легко.
И если кто-то (кацапетовка) постоянно врет и делает подлости, то не удивительно, что при появлении очередной лжи или подлости, все смотрят в определенную сторону (на кацапетовку).
показати весь коментар
27.10.2020 13:55 Відповісти
Все просто. Это называется заслуженная репутация.
показати весь коментар
27.10.2020 20:47 Відповісти
 
 