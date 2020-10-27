Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На Заході взяли за правило розмовляти з Росією з позиції презумпції її винуватості у всьому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи рішення ЄС запровадити санкції щодо російських громадян у зв'язку з отруєнням політика Олексія Навального, а також заяви про втручання в американські вибори та організацію кібератак.
"Все це сумно і наочно ілюструє нездатність Євросоюзу адекватно оцінити те, що відбувається у світі, прагнення ставити себе поза законом. Антиросійські випади західних колег, які вкрай забули, що таке дипломатія, і опустилися до рівня банального хамства, ми без належної реакції не залишаємо", - сказав він.
Глава МЗС РФ нагадав, що ЄС не надав жодних доказів після звинувачення Росії в отруєнні опозиціонера. "Жодних фактів і доказів ніхто не надав. Усе традиційно залишається на рівні інсинуацій у форматі highly likely, претензії висуваються на підставі сфабрикованих звинувачень і всупереч елементарній логіці. Без будь-якої реакції залишаються наші пропозиції організувати професійний діалог з усіх питань, що викликають занепокоєння", - додав Лавров. Поки всі чотири запити РФ на надання правової допомоги в розслідуванні ситуації з політиком, спрямовані в ФРН, залишаються без відповіді.
На думку міністра, мета санкцій - стримати розвиток Росії.
"Доводиться констатувати, що останнім часом Вашингтон і низка ЄСівських столиць подвоюють зусилля щодо стримування розвитку Росії, прагнуть покарати нас за незалежну зовнішню політику, за послідовне відстоювання національних інтересів. Для виправдання своїх дій, запровадження нових антиросійських санкцій вкидають різні звинувачення та інсинуації, зокрема згадані", - сказав він.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
Будь ласка, зачекайте...
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Разве ЕС адекватно оценивает то, что происходит на Донбассе, Сирии, Карабахе, Крыму? Им похер, лишь бы не стреляли. А это разве адекватно?
Трупы умерших от короновируса в Новокузнецком морге складывают уже в подсобках потому как складывать негде ...Мегавакцина в 3 Маха куле..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
будете лежать на полу в целофане и ждать свой очереди
Однак, я тебе заспокою ... Відносно ЄС, твоя Росія - "гомосексуаліст пасивний", бо їй "глину місять" зараз, всі кому не лінь... Навіть, опосередковано, Азербайджан, "множачи на нуль" вашого "союзника", Вірменію, якого ви три десятки років озброювали своїм "металоломом"...
Несправедливо, когда одной рашке столько пользы за счет остальных!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NGNbuOdi_oU
"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность России адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антизападные выпады российских коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем...".
Всього треба замінить ТРИ слова, і ми маємо реальну характеристику поведінки Росії на міжнародній арені...
ЕС заплыл жиром и больше обеспокоенности родить не в состоянии даже, когда горит уже у него под дверью. А Роися этим пользуется.
. .. . ...!!!! ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-- . .В ПОЛИТИКЕ ЭКОНОМИКЕ И ИСТОРИИ ???? ........ . . https://uploads.disquscdn.com/images/c79c0492eb046cb367cc05c6e95bc6890d3c6cf56fb2bc20b83a3b1339ca8da9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/80**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8dfbdce5d39af3fdd03985bd175dfa8ec4c89d277fd3c9aedcd4c46d10ae1ed5.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/9790c539a78891b91447f6a5c617c84dd4e3f49d1ce6f5c403bf31d1c46c0dea.jpg ... . . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . ......... \ https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . ..* https://uploads.disquscdn.com/images/b1f4e32b481a626c2aac105eb0ce9ff09dc9f58bae583d0f3690c197867d3c72.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/77995e3d8a11dac324128a819b92ef6f5c039a6661311c3af7313c31f2ac57fc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f00b94a9207c88c692268418bfc6af1fbea38b039dba29b444f43d34e3ad00ad.jpg !! . .\
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Европа - и-и нах!
Ху..ло - ну Европа, мы готовы ж, ну Европа?!
Европа - та хрен с тобой, задолбал, - раздвигай ягодицы, тьфу, булки!
Ху..ло - та не, я ж не про то!
США - про то, про то... Ты давай там не умничай, а ещё и рот открой пошире - я ща подойду!
Украина - у нас тоже, это, - ассоциация...Мы сразу после Европы!
Европа - укры, ***! От нафига было! Оно обосралось!
Украина - эй, Китай!...
США - матір Божа!(с)
- Невістка!
Дон Ягон 26 січня 2015 22:39:54
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
Плюс колоссальная бюрократизация аппарата ЕС. Знаете ли вы, что 11,5 тыс. чиновников из 55 тыс. аппарата ЕС в Брюсселе получают в месяц больше, чем канцлер Агела Мерккель? Плюс колоссальные налоговые льготы.
И если кто-то (кацапетовка) постоянно врет и делает подлости, то не удивительно, что при появлении очередной лжи или подлости, все смотрят в определенную сторону (на кацапетовку).