"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м

Ціни на газ у листопаді знову пішли вгору після паузи в місяць виборів.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно із жовтнем ціна газу зросла на 34,7%, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

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Зазначимо, "Нафтогаз" відмовився від підвищення цін на газ для населення в місяць виборів. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з вереснем ціна газу не змінилася.