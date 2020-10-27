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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ціни на газ у листопаді знову пішли вгору після паузи в місяць виборів.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно із жовтнем ціна газу зросла на 34,7%, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

Також читайте: "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів

Зазначимо, "Нафтогаз" відмовився від підвищення цін на газ для населення в місяць виборів. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з вереснем ціна газу не змінилася.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 5549
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27.10.2020 08:20
+46
Все по классике. Зеленый со своей шоблой собрали остаток лохов для голосования, а теперь они им и на й-х не нужны. Радуйтесь, лошары -дегенераты
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27.10.2020 08:12
+46
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты.
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27.10.2020 08:13
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Впереди пять месяцев отопительного сезона. Так что есть простор для денежных фантазий.
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27.10.2020 09:33 Відповісти
"" Як же нам потрібен свій Піночет !
Месторождения нефти: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
"Из Украины ежегодно уезжает миллион Граждан.

Унастоящего украинского патриота дети - в Англии, вилла в Испании, счета - в Швейцарии, оффшоры - в Панаме, должность - в Украине
Жисть удалась..Теперь к о б о л е в с кагалом

могут помочь своим мамам на Брайтон-Бич еще миллионов на 10 зеленых.(каждый).
Люди интересной нац. захватили Украину полностью и

опускают ее на "о". Народ безмолствует.
Учитесь у Азербайджанцев, как надо бороться за свою Землю. Вот , что значит личность в истории . Президент Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev .
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27.10.2020 09:31 Відповісти
Где то согласен. Но щырых любителей украсть из кармана соседа никак не меньше.
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27.10.2020 09:37 Відповісти
Вкид для лохів.
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27.10.2020 17:48 Відповісти
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 2363
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27.10.2020 09:33 Відповісти
Для тех кто работает за границей введут налоговую ставку в 279 евро за каждый месяц нахождения там. При въезде в Украину над сразу оплатить на таможенном пункте . Те кто не оплатят будут привлечены к административной ответственности в суде.
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27.10.2020 09:33 Відповісти
😅
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27.10.2020 09:38 Відповісти
Это не ново в мире. В странах третьего мира это одна из статей дохода государства. Индонезия, к примеру, налог на выезд.
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27.10.2020 09:39 Відповісти
Исходя из этого следующим шагом ненасытных будет повышение тарифов на тепло.
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27.10.2020 09:33 Відповісти
Подняли уже...
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27.10.2020 09:43 Відповісти
Только Третий Майдан и праведная резня народом Украины грабящей 29 лет Украину быдло-элиты казнокрадов может привести Украину к процветанию - больше уже ничего. Украина вставай!
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27.10.2020 09:34 Відповісти
Хто обирає цю бидлоеліту? Марсіани, рептилоїди чи може це агрегор?))
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27.10.2020 09:45 Відповісти
Олигархи, тупица.
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27.10.2020 10:04 Відповісти
Олигархи = Мафиози.
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27.10.2020 17:27 Відповісти
36%.
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27.10.2020 17:57 Відповісти
В 1917 это уже проходили и что?
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27.10.2020 09:58 Відповісти
Мир держится на трёх китах: любовь,страх и деньги. Это моя философия. Если одно из них не робатает получается хаос.
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27.10.2020 11:28 Відповісти
Тебе заріжимо першим. Ти мені не подобаєшся.
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27.10.2020 17:47 Відповісти
Ты неделю сначала проживи, резатель, да смотри шоб машина не сбила, чи карниз на голову не упал.
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27.10.2020 17:58 Відповісти
Урод не наглій. Перший хрюкнув за різню, першим пустимо на шашлик.
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27.10.2020 20:34 Відповісти
Першим? Ты плохо знаешь украинский народ. Об этом я слышал ещё до первого Майдана, а сейчас слышу всё чаще. То ты мабудь первый раз услышал как народ грабящую Украину 29 лет элиту любит? Так ведро тебе холодной воды на голову - знай. А явка 36% тебе ниочём не говорит? В Беларуси бурлит, в Польше бурлит, в эрефии закипает... как думаешь будет вести себя Третий Майдан? Так оттож. Читай меня - у меня жёсткая аналитика, бо точная - фиг тебе какая социология это даст.
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27.10.2020 21:23 Відповісти
Твоя аналітика не дуже.
Діяти буде тільки активна маса. Активна маса це партія 25%. Таких як ти вони занесуть в один список із тими кого треба різати. У них все чітко. Ніяких міфічних еліт, знищення яких буде проходити в інтересах рф. Вони якщо їм хтось не подобається, то називають його прізвище прямо. Ось зараз чітко називають суддів КС, при тому не забувають про четвірку тих що голосували проти і кого рухати не можна. Ти ж пропонуєш як комуністи всіх.
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27.10.2020 21:40 Відповісти
Ты наверное не из Украины, а я тут родился и живу. Так вот всех казнокрадов и коррупционеров давно высветили все СМИ - народ каждого знает в лицо, а значи ошибки быть не может - невиновные не пострадают. По разным подсчётам виновных от двух до 20 тыс.
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27.10.2020 22:08 Відповісти
злобный порошенко никак не уймется ))) все обижает монику
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27.10.2020 09:36 Відповісти
Так я уже как месяц плачу 6.80 за м.куб без транспортировки. Думаю, что стоит заключить договр с Нафтогазом.
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27.10.2020 09:36 Відповісти
Ты решил бежать впереди паровоза?
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27.10.2020 09:41 Відповісти
Главное вовремя прыгнуть в вагон
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27.10.2020 09:49 Відповісти
А может с какой нибудь польской газовой конторой. или норвежской заключить? Мож там дешевле?
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27.10.2020 10:11 Відповісти
Я живу в Украине.
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27.10.2020 10:19 Відповісти
Налог на землю с 1 января 2021 года 8755 грн с гектара а те кто имеет больше 10 000 га освобождаются от его уплаты.
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27.10.2020 09:37 Відповісти
Ссылочки давай. Или спам.
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27.10.2020 09:39 Відповісти
Дурак,я в налоговой работаю и кое-какие документы просматриваю. В спам иди сам твврь зебильная...
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27.10.2020 09:41 Відповісти
Это пока прогноз, но основан на жесткой аналитике. Так что стоит верить.
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27.10.2020 09:42 Відповісти
Аналитике твоей? Так сделай её еще жестче, главное в голове...
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27.10.2020 09:45 Відповісти
А почему бы и не моей? Не поверишь, но цена газа в этом отопительном сезоне еще будет подниматься. Мой аналитический прогноз.
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27.10.2020 09:50 Відповісти
А если решиш не жечь газ и сидеть в холодной хате, то поверь, придумают как содрать плату за использование тобой оздоровительного холода.
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27.10.2020 09:54 Відповісти
За мороз платить тоже надо. Он не безплатен.
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27.10.2020 10:12 Відповісти
Вы суки по какой цене газ в хранилища закачали?
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27.10.2020 09:37 Відповісти
Рынок ни кто не отменял, купил по дешевке, продал за дорого. КАПИТАЛИЗМ. А он такой.
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27.10.2020 10:38 Відповісти
рынок -это когда меня неустраивает цена и я иду покупать в другом месте
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27.10.2020 16:37 Відповісти
В те хранилща,которые им достались на шару!!!
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27.10.2020 12:09 Відповісти
С марта 2021 года вернут техосмотр для всех автомобилей независимо от кубатуры двигателя и возвраста автомобиля.
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27.10.2020 09:40 Відповісти
И правильно сделают. Только осмотр должен быть не зависимый.
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27.10.2020 09:46 Відповісти
Самолеты в аэропортах проходят
предполетную подготовку каждый раз перед вылетом и
2 инспектора ставят свои подписи на разрешение вылета борта .
Летчики проходят двойной медицинский осмотр и
тем не
менее самолеты тяжелее воздуха п а д а ю т ( для ботов недавно 2 новейших боинга 737 разбились после вылета из порта ), погибло 350 человек .
А сколько бортов разбились из- за плохого самочувствия э к и п а ж е й!
В новом авто можно сразу найти 20 (двадцать ) неисправностей Карл !
Поэтому , вся эта затея гешефтников - доходы бывших гаишников .
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27.10.2020 09:55 Відповісти
Нахер он не нужен этот техосмотр.
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27.10.2020 11:17 Відповісти
Даже новый "Лексус" со всеми Вашими иностранными бумагами
о проведенном тех. осмотре для выезда за границу
не
спасает от прокладки между сидением и педалями . Авария во Львове 25 июня 2020 года.
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 4221
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27.10.2020 09:59 Відповісти
Так это человеческий фактор. При чём здесь исправность автомобиля?
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27.10.2020 10:05 Відповісти
Тогда при чем здесь технический осмотр (вопрос).
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27.10.2020 10:10 Відповісти
Т.к аварии бывают по тех.причине и человеческий фактор. Если бы самолеты не проверяли и + два инспектора (исключение человеческого фактора) не подписывали, то аварий было бы на много больше. Например:движение с вкл.фарами уменьшает аварийность на 1%( не точно), значит будет спасена одна жизнь.
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27.10.2020 10:18 Відповісти
Както чтото не особо заметно в статистике аварий изза отсутствия ТО, хотя да, у маршруток полуоси выпадают регулярно - но они то какраз это самое ТО проходят.

Как жыж так?

ЗЫ: и да, маршрутки ониж как самолёты - должны осматриваться перед каждым вылетом и всё равно полуоси выпадают...
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27.10.2020 11:20 Відповісти
я вже готовий з вилами гнати цей кремлівське зешобло!
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27.10.2020 09:41 Відповісти
Желаю,что бы у слабоумных зебуинов жопа трещала не только по вертикали,но и по горизонтали. Что бы вы свою галочку напротив фамилии клоуна вспоминали в самых страшных ночных кошмарах.
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27.10.2020 09:53 Відповісти
Здобули...ЗЕбіли, млять "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 6778
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27.10.2020 09:59 Відповісти
При пете газ стоил 7.95 но лучше об этом не говорить , а кричать что газ подорожал до 6.33 . Прапагондоны - парохоботы.
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27.10.2020 10:04 Відповісти
При "пете" закупка газа была в 3 раза дороже. Впрочем , кому это я ?!
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27.10.2020 10:40 Відповісти
И сколько это в 3 раза ? Если нефть при пете стоила 40 50 долларов. Впрочем кому это я . Порохоботам правда не нужна главное пукнуть в 3 раза.
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27.10.2020 17:29 Відповісти
Виродку при Пороху була субсидія та не було плати за доставку.
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27.10.2020 17:46 Відповісти
Это просто месть Зе за поддержку на выборах. При Порошенко цена на газ была уже 8.5 за куб, и сообщали о планах поднять до 12 грн. За это он проиграл выборы ( интересно он понял почему проиграл??).Видно Зе хотел напомнилть нам как было при Порошенко с газом. Может я и заумно рассуждаю извините уж.
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27.10.2020 10:16 Відповісти
Сообщили це тобі сказав Зе і люди які були зацікавлені у його перемозі.
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27.10.2020 17:45 Відповісти
На фоне клоунов вова, петя, клоун Витя выглядел достойней. Дрова не были в моде.
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27.10.2020 10:50 Відповісти
Все не може зупинитися Порошенко, гадить і гадить такому гарному мальчіку Вафке із Кривого (Старого) Вілкула.
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27.10.2020 14:16 Відповісти
Эта скотобаза закупала газ летом когда цены были на минимуме, а теперь продает нам втридорога чтобы снять с нас последние штаны. Видимо, они считают что это и есть настоящий капитализм. Боюсь, все это плохо кончится для всех нас и для страны.
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27.10.2020 15:53 Відповісти
Ціну вернули стару. Хто не пам'ятає но така ціна була за Порошенка.
Але до неї додали ще вартість за доставку яка збільшила ціну на порядок навіть тоді коли ти газ взагалі не споживаєш. Та ще й субсидії практично забрали. А фігенна халява за яку проголосував лохторат.
Ні щоб залишили Порошенка...
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27.10.2020 17:44 Відповісти
ЗЕбеня абиделся...
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27.10.2020 22:55 Відповісти
чертов зеля, при пэце по 8 было и порохоботам было так хАрАшЁ
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28.10.2020 00:32 Відповісти
Слідкуйте за руками шулера Нафтогаза.Закачуємо "європейський" газ влітку за найнижчими цінами,а потім через кілька місяців перепродуємо населенню із хорошим наваром.Ви спитаєте а де ж газ українського видобутку, а його вже поділив пул олігархів для своїх постійно збиткових підприємств "рога та копита".
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29.10.2020 11:42 Відповісти
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