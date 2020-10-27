Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Після результатів місцевих виборів у фракції "Слуга народу" зроблять висновки. Однак передумов для переформатування коаліції поки в партії не бачать.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, буде зроблено аналіз роботи обласних організацій, штабів.
"Коли вляжеться ситуація з коронавірусом, можливо, ми проведемо з'їзд партії, щоб ці рішення імплементувати", - сказав Корнієнко.
Він каже, що наразі не посилюються якісь відцентрові процеси у фракції.
"Я не бачу передумов для переформатування коаліції і подібних процесів у парламенті", - сказав Корнієнко.
Підстав для дострокового розпуску ВР, глава президентської політсили також не бачить.
Топ коментарі
+11 aleks kyb
показати весь коментар27.10.2020 08:37
+6 Анатолий К 65c6a92d
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+5 5 копійок
показати весь коментар27.10.2020 08:46
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Будь ласка, зачекайте...
Профессия Зеленского- кем-то казаться. А тут выяснилось, что нужно реально кем-то быть и брать на себя за это всю полноту ответственности. Очевидно что он вструхнул. Дальше больше.
Зелёные клоуны многого чего не видят, особенно то, что у них перед носом...
Поэтому и просрали выборы!
Источник: https://censor.net/ru/n3227266
- корнієнко своїм виборцям: хто? де? не може бути,це не ми. це ви самі обісрались.ви ж голосували, ви ж самі хотіли обісрались. ну, нехай і ми,але ж всі разом,і ви,наш нарід,також... отож нам не смердить. Ми зробили це разом!
ЗеБіли, не потрібно чекати, не потрібно робити загадкове лице, все вже ясно-
ЗеБіли, ви обісрались, обісрались посамі вуха за півтори року.
Забирайте манатки,придурки,та шуруйте з влади.
дєрьмак та шмаркля будуть відповідати перед законом,а бородата баба каломойша рано чи пізно присяде в Америці, присяде надовго.