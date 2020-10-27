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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ВР (11730) коаліція (331) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, -

Після результатів місцевих виборів у фракції "Слуга народу" зроблять висновки. Однак передумов для переформатування коаліції поки в партії не бачать.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, буде зроблено аналіз роботи обласних організацій, штабів.

Також читайте: Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, - "слуга народу" Потураєв

"Коли вляжеться ситуація з коронавірусом, можливо, ми проведемо з'їзд партії, щоб ці рішення імплементувати", - сказав Корнієнко.

Він каже, що наразі не посилюються якісь відцентрові процеси у фракції.

"Я не бачу передумов для переформатування коаліції і подібних процесів у парламенті", - сказав Корнієнко.

Підстав для дострокового розпуску ВР, глава президентської політсили також не бачить.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Янукович тоже не видел предпосылок бежать в Ростов.
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27.10.2020 08:37
+6
Ой не прав Корнієнко, бо ми пам*ятаємо, як криворізький Вован зайшовши в Раду сказав: "Я вас розпускаю" і пояснив, що довіра людей кількості депутатів віт тих патрій, що там не відповідає дійсності. То ж там сьогодні має бути максимум 12-15 депутітатів від "зеленої чуми". Чи я щось пропустив?
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27.10.2020 08:59
+5
Секта Недоумків живе в своєму квартальному світі.
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27.10.2020 08:46
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нужно было посадить хоть одну высокопоставленную свынюку и результат был бы другим
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27.10.2020 08:35 Відповісти
А кого они посадят? Ахметов, Коломойский у них в друзьях а Пороха садить не зачто! Можно конечно ТиМошонку за газ но дважды по одному делу не сажают!
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27.10.2020 08:52 Відповісти
Не в одной свынюке дело. Слишком большой оказалась разница между образом, созданным во время предвыборной кампании и фактической сутью того, что избрали.
Профессия Зеленского- кем-то казаться. А тут выяснилось, что нужно реально кем-то быть и брать на себя за это всю полноту ответственности. Очевидно что он вструхнул. Дальше больше.
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27.10.2020 09:29 Відповісти
Янукович тоже не видел предпосылок бежать в Ростов.
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27.10.2020 08:37 Відповісти
"Никто и звать их никак" - зашевелились.
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27.10.2020 08:38 Відповісти
Если монокоалиция "Слуг урода" начнёт сыпаться то ******** подставит своё плечо
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27.10.2020 08:39 Відповісти
Да, вы совершенно ни черта не видите , согласен
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27.10.2020 08:44 Відповісти
Секта Недоумків живе в своєму квартальному світі.
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27.10.2020 08:46 Відповісти
В кокаиновых грезах!
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27.10.2020 08:53 Відповісти
"Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит..."
Зелёные клоуны многого чего не видят, особенно то, что у них перед носом...
Поэтому и просрали выборы!
Источник: https://censor.net/ru/n3227266
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27.10.2020 08:55 Відповісти
Ой не прав Корнієнко, бо ми пам*ятаємо, як криворізький Вован зайшовши в Раду сказав: "Я вас розпускаю" і пояснив, що довіра людей кількості депутатів віт тих патрій, що там не відповідає дійсності. То ж там сьогодні має бути максимум 12-15 депутітатів від "зеленої чуми". Чи я щось пропустив?
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27.10.2020 08:59 Відповісти
А навіщо переформатовувати? Це збіговисько держить "ніс по вітру" і само розбіжиться.
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27.10.2020 09:19 Відповісти
а шо думает по поводу палица бени? Несмотря на то, что звучит мягко говоря "не очень", у бениной палицы тоже может быть свое мнение. Має право.
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27.10.2020 09:20 Відповісти
- нарід:ЗеБіли,ви обісрались,і віслюк ваш обісрався вже багато раз за півтори роки, обсирається майже кожен день. а ми в вас так вірили, так вірили...

- корнієнко своїм виборцям: хто? де? не може бути,це не ми. це ви самі обісрались.ви ж голосували, ви ж самі хотіли обісрались. ну, нехай і ми,але ж всі разом,і ви,наш нарід,також... отож нам не смердить. Ми зробили це разом!

ЗеБіли, не потрібно чекати, не потрібно робити загадкове лице, все вже ясно-

ЗеБіли, ви обісрались, обісрались посамі вуха за півтори року.

Забирайте манатки,придурки,та шуруйте з влади.

дєрьмак та шмаркля будуть відповідати перед законом,а бородата баба каломойша рано чи пізно присяде в Америці, присяде надовго.
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27.10.2020 09:32 Відповісти
тут все гораздо глубже устроено:либо все накроется женским половым органом, либо пойдет песцу под хвист
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27.10.2020 09:34 Відповісти
Первое интереснее!
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27.10.2020 10:27 Відповісти
Зачем переформатирование, если можно расстрелять? Вот еще, время терять...
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27.10.2020 10:27 Відповісти
Тару з під бананів для особистих речей зєінфекції надам безкоштовно. Валим додому в турборежимі!
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27.10.2020 10:33 Відповісти
 
 