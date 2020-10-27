Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

Після результатів місцевих виборів у фракції "Слуга народу" зроблять висновки. Однак передумов для переформатування коаліції поки в партії не бачать.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, буде зроблено аналіз роботи обласних організацій, штабів.

Також читайте: Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, - "слуга народу" Потураєв

"Коли вляжеться ситуація з коронавірусом, можливо, ми проведемо з'їзд партії, щоб ці рішення імплементувати", - сказав Корнієнко.

Він каже, що наразі не посилюються якісь відцентрові процеси у фракції.

"Я не бачу передумов для переформатування коаліції і подібних процесів у парламенті", - сказав Корнієнко.

Підстав для дострокового розпуску ВР, глава президентської політсили також не бачить.