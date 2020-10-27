Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано
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Туроператор прокоментував ситуацію з нападом акули на сім'ю з України в Єгипті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу JoinUp.
"У неділю 25 жовтня під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху сім’я туристів постраждала від акули. Це відбулося під час занурення на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена. Матір та її 12-річного сина покусала акула. Травм також зазнав інструктор, який проводив екскурсію", - йдеться в повідомленні.
Згідно з наданою туроператору приймаючою стороною інформацією, туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт. Згідно з інформацією з відкритих джерел, починаючи з 1 листопада 2019 року такі послуги заборонені на курортах Синаю з метою збереження підводної екосистеми.
"Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг із плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали", - наголошується в повідомленні.
Нині всі постраждалі перебувають у лікарні. За наявною у туроператора від приймаючої сторони інформацією, їм надається вся необхідна медична допомога. Матір зазнала глибоких ран від укусів. Дитина втратила частину руки нижче ліктя. Обох уже прооперовано. Очікується медичний висновок з лікарні.
За попередньою інформацією, всі витрати на надання екстреної допомоги та лікування постраждалих туристів у Єгипті відшкодує уряд Єгипту.
За інформацією від страхової компанії, заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків, як зазначено у страховому полісі, а отже, нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню.
Також туроператор повідомляє, що постійно перебуває на зв’язку з приймаючою стороною у Єгипті: "Щойно з’явиться нова інформація, зможемо повідомити деталі про стан постраждалих".
"Ми щиро шкодуємо через настання цієї трагічної надзвичайної ситуації і зі свого боку готові надати підтримку постраждалим для їх повернення до України, щойно на це дадуть дозвіл лікарі.
Закликаємо всіх туристів до обережності і просимо дотримуватися всіх чинних правил країни перебування під час відпочинку", - підсумували в пресслужбі туроператора JoinUp.
Будь ласка, зачекайте...
Запрет на погружения несертифицированных дайверов с туристических судов на территории Южного Синая.
У меня сертификат, и погружались не в акватории Южного Синая. Там есть несколько шикарных незатоптанных мест.
Кто ещё во время войны, кризиса и ковида попрётся в Египет кормить акул ?
Вы искали приключений - распишитесь (целой рукой) !
Куча людей ездит в Египет.
Акулы эту жопу заслуженно кусаб
Тёщу свою строй или кота.
Но для дебилов везде всё сложно.
А если бы в 1943 оду кто-то поехал на моря - его бы в миг определили куда надо.
В нормальной стране ты бы хрен что заработал.
Спасибо, увидели на примере Санжар. Уж лучше в Египет.
Дамбасянин из Польши учит жить.
Нападения акул там случаются значительно реже, чем авиакатастрофы, так что летя в Египет на самолете вы уже рискуете больше, чем погружаясь с аквалангом.
Ах да, автокатастрофы в Украине случаются еще чаще, так что если вы решили выбраться на пикничек в Украине - вы рискуете не меньше.
сыночка родного в турне прихватил
акула подплыла и за ручку клац-клац
стал инвалидом сынок *******
Денег с него содрала она кучку
Сразу в ***** её потянуло
Энтузиазм погасила акула.
Когда дома война, а на улице гуляет ковид - неккуй шастать.
Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали" Не здивуюсь , якщо ті взяткодавачі усі були з України та Раші...
Заодно оставила сына без руки.