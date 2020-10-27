Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано

Туроператор прокоментував ситуацію з нападом акули на сім'ю з України в Єгипті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу JoinUp.

"У неділю 25 жовтня під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху сім’я туристів постраждала від акули. Це відбулося під час занурення на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена. Матір та її 12-річного сина покусала акула. Травм також зазнав інструктор, який проводив екскурсію", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою туроператору приймаючою стороною інформацією, туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт. Згідно з інформацією з відкритих джерел, починаючи з 1 листопада 2019 року такі послуги заборонені на курортах Синаю з метою збереження підводної екосистеми.

"Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг із плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали", - наголошується в повідомленні.

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Нині всі постраждалі перебувають у лікарні. За наявною у туроператора від приймаючої сторони інформацією, їм надається вся необхідна медична допомога. Матір зазнала глибоких ран від укусів. Дитина втратила частину руки нижче ліктя. Обох уже прооперовано. Очікується медичний висновок з лікарні.

За попередньою інформацією, всі витрати на надання екстреної допомоги та лікування постраждалих туристів у Єгипті відшкодує уряд Єгипту.

За інформацією від страхової компанії, заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків, як зазначено у страховому полісі, а отже, нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню.

Також туроператор повідомляє, що постійно перебуває на зв’язку з приймаючою стороною у Єгипті: "Щойно з’явиться нова інформація, зможемо повідомити деталі про стан постраждалих".

"Ми щиро шкодуємо через настання цієї трагічної надзвичайної ситуації і зі свого боку готові надати підтримку постраждалим для їх повернення до України, щойно на це дадуть дозвіл лікарі.

Закликаємо всіх туристів до обережності і просимо дотримуватися всіх чинних правил країни перебування під час відпочинку", - підсумували в пресслужбі туроператора JoinUp.