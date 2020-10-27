УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14482 відвідувача онлайн
Новини Події
33 587 260
Єгипет (220) нещасний випадок (271) українці (2383)

Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано

Новини Цензор.НЕТ Події

Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано

Туроператор прокоментував ситуацію з нападом акули на сім'ю з України в Єгипті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу JoinUp.

"У неділю 25 жовтня під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху сім’я туристів постраждала від акули. Це відбулося під час занурення на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена. Матір та її 12-річного сина покусала акула. Травм також зазнав інструктор, який проводив екскурсію", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою туроператору приймаючою стороною інформацією, туристи придбали у третіх осіб (не у туроператора чи його партнерів) послугу занурення з аквалангом з екскурсійних яхт. Згідно з інформацією з відкритих джерел, починаючи з 1 листопада 2019 року такі послуги заборонені на курортах Синаю з метою збереження підводної екосистеми.

"Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг із плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки

Нині всі постраждалі перебувають у лікарні. За наявною у туроператора від приймаючої сторони інформацією, їм надається вся необхідна медична допомога. Матір зазнала глибоких ран від укусів. Дитина втратила частину руки нижче ліктя. Обох уже прооперовано. Очікується медичний висновок з лікарні.

За попередньою інформацією, всі витрати на надання екстреної допомоги та лікування постраждалих туристів у Єгипті відшкодує уряд Єгипту.

За інформацією від страхової компанії, заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків, як зазначено у страховому полісі, а отже, нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню.

Також туроператор повідомляє, що постійно перебуває на зв’язку з приймаючою стороною у Єгипті: "Щойно з’явиться нова інформація, зможемо повідомити деталі про стан постраждалих".

"Ми щиро шкодуємо через настання цієї трагічної надзвичайної ситуації і зі свого боку готові надати підтримку постраждалим для їх повернення до України, щойно на це дадуть дозвіл лікарі.

Закликаємо всіх туристів до обережності і просимо дотримуватися всіх чинних правил країни перебування під час відпочинку", - підсумували в пресслужбі туроператора JoinUp.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Я ж писав:
- Дядєнька, дяденька!!! Там лифта нет!!!...
- Ху.ня-а-а-а!!!...
Є ще один анекдот... Довгуватий, тому приведу лише кінець:
- Як ти змусив росіянина стрибнуть у ополонку і покінчить життя самогубством?
- Дуже просто... Сказав йому, що тут пірнать заборонено...
показати весь коментар
27.10.2020 08:53
+17
Туристов? Туроператор сообщил подробности нападения акулы на украинскую семью в Египте: Мать получила глубокие раны от укусов, ребенок потерял часть руки, оба прооперированы - Цензор.НЕТ 4969
показати весь коментар
27.10.2020 08:58
+16
Во-первых, большая часть нападений акул на серферов и аквалангистов происходит именно ближе к берегу. В открытом океане акулы просто не встречают такое количество объектов для охоты.

Во-вторых, во вчерашней статье было написано, что дело произошло не на пляже отеля. Родители взяли дите и поперлись искать приключения на свои жопы. Нашли...
показати весь коментар
27.10.2020 08:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Т.е. прочесть текст запрета тебе совсем не судьба? Или прочел, но не доходит до мозга.
Запрет на погружения несертифицированных дайверов с туристических судов на территории Южного Синая.
У меня сертификат, и погружались не в акватории Южного Синая. Там есть несколько шикарных незатоптанных мест.
показати весь коментар
27.10.2020 11:29 Відповісти
этот запрет постепенно распостранится на весь Синай. Египтяне просто первые начали его исполнять. А вообще это инициатива ООН и организации Reef-World Foundation
показати весь коментар
27.10.2020 12:33 Відповісти
Деньги есть на отдых а ума нет
показати весь коментар
27.10.2020 09:41 Відповісти
видать египетские акулы на кис-кис-кис и цыпа-цыпа-цыпа неправильно реагируют...
показати весь коментар
27.10.2020 09:54 Відповісти
Есть две безмерные вещи - вселенная и человеческая глупость
показати весь коментар
27.10.2020 09:55 Відповісти
Что-то подсказывает, то это были дамбасяне, во всяком случае точно рыговские кадры.
Кто ещё во время войны, кризиса и ковида попрётся в Египет кормить акул ?
Вы искали приключений - распишитесь (целой рукой) !
показати весь коментар
27.10.2020 10:01 Відповісти
не завидуй, люмпен.
Куча людей ездит в Египет.
показати весь коментар
27.10.2020 10:46 Відповісти
Люмпен - это те, кто во время войны греют жопу на солнце.
Акулы эту жопу заслуженно кусаб
показати весь коментар
27.10.2020 11:25 Відповісти
Акулы эту жопу кусают для пробужения гражданского сознания люмпена.
показати весь коментар
27.10.2020 11:26 Відповісти
А ты сейчас из окопа пишешь?
показати весь коментар
27.10.2020 11:41 Відповісти
А кто спрашивает ? Твой блиндаж не осыпается от стука клавиатуры ?
показати весь коментар
27.10.2020 12:21 Відповісти
Он у тебя должен осыпаться! А если нет, то нех тут трындеть! Боец диванный!
показати весь коментар
27.10.2020 15:04 Відповісти
Ты что-то хотел сказать, или просто пописдеть охота ?
Тёщу свою строй или кота.
показати весь коментар
27.10.2020 16:10 Відповісти
Если не понял, тогда на пальцах: не строй из себя того, кем ты не являешься и будь с людьми попроще.
показати весь коментар
27.10.2020 16:58 Відповісти
При чем тут кот, при чем тут "дамбасяне"? Что ты вообще за чушь несешь? У тебя в голове муравейник. Перемешал грешное с праведным. Так ведь и до беды в семье не далеко. Вырубай инет, выйди на улицу, воздухом подыши. А завтра можно уже и к спецам профильным.
показати весь коментар
27.10.2020 17:44 Відповісти
Рыговские кадры получили по заслугам - куда уж проще.
Но для дебилов везде всё сложно.
показати весь коментар
27.10.2020 17:27 Відповісти
Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 1522
показати весь коментар
28.10.2020 01:53 Відповісти
ездили, ездим и будем ездить. И нас - миллионы.
показати весь коментар
27.10.2020 13:33 Відповісти
Вы еЕздили на ворованные бабки, вас за это презирали и будут презирать.
А если бы в 1943 оду кто-то поехал на моря - его бы в миг определили куда надо.
показати весь коментар
27.10.2020 16:06 Відповісти
все ясно. Шариков детектед.
показати весь коментар
27.10.2020 16:09 Відповісти
Схематозник, паразит, хуцпоман детектед.
В нормальной стране ты бы хрен что заработал.
показати весь коментар
27.10.2020 16:12 Відповісти
В Украине супер природа, гостеприимное население, масса достопримечательностей, приемлемые цены и сервис, но народ прется в разные жопы мира, чтобы пожрать и выпить на шару, при этом заразиться экзотическими болячками, украсть полотенце и мыло в гостинице. В время ковида надо сидеть дома, а не шляться за приключениями на свой зад. Пострадавшим можно только посочувствовать.
показати весь коментар
27.10.2020 10:02 Відповісти
Ну акуле то ковид по барабану.
показати весь коментар
27.10.2020 10:21 Відповісти
гостеприимное население?
Спасибо, увидели на примере Санжар. Уж лучше в Египет.
показати весь коментар
27.10.2020 10:47 Відповісти
Санжары - это СПЛАНИРОВАННАЯ организованная провокация властей.
Дамбасянин из Польши учит жить.
показати весь коментар
27.10.2020 11:29 Відповісти
Сервіс та ціни трішки невідповідні.
показати весь коментар
28.10.2020 07:38 Відповісти
Мать покусали!? Жаль, башку не откусили- она ей незачем!
показати весь коментар
27.10.2020 10:05 Відповісти
Дайвинг - стандартная экскурсия была раньше в Египте. Ее предлагали все операторы во всех отелях.
Нападения акул там случаются значительно реже, чем авиакатастрофы, так что летя в Египет на самолете вы уже рискуете больше, чем погружаясь с аквалангом.
Ах да, автокатастрофы в Украине случаются еще чаще, так что если вы решили выбраться на пикничек в Украине - вы рискуете не меньше.
показати весь коментар
27.10.2020 10:45 Відповісти
Рифовые акулы редко нападают в светлое время суток....(Потому с заходом солнца всех гонят с пляжа.) Что-то справоцировало хищников....может "месячные" ,может там у них "роддом " и потревожили семейку.....Это тот случай ,когда нарушать правила нельзя!
показати весь коментар
27.10.2020 10:15 Відповісти
Вряд ли туроператор повез туристов на рифы ночью...
показати весь коментар
27.10.2020 10:46 Відповісти
Туроператор никого не возит ,он продает услуги. "Уличные" предлагают или те же экскурсии,получая меньший ,чем у отельных гидов,процент или предлагают "чистый самопал". Это самый дешёвый ,но и самый рискованный вариант.... Предлагая визит в закрытую зону, они не все рассказывают..... Об этих местах в 1948 году написал свой знаменитый рассказ Джеймс Олдридж, а по нему позднее в СССР сняли фильм "Последний дюйм" Днем акулы чаще спят .....Что-то их разбудило.
показати весь коментар
27.10.2020 11:57 Відповісти
чаще всего провоцируют туристы которые берут хлеб и кормят рыбок ради красивых фото. Акуты видят тусовку и приплывают поохотиться.
показати весь коментар
27.10.2020 10:48 Відповісти
Люди купаются везде несмотря на реальную опасность. В одной южноамериканской стране видел речной пляж огороженный мелкой металической сеткой против пираний, думаю. Но это явно для туристов. Местные купаются везде и не боятся всяких крокодилов со змеями.
показати весь коментар
27.10.2020 10:19 Відповісти
Тітка - типовий Зе-виборець.
Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 2045
показати весь коментар
27.10.2020 10:24 Відповісти
А 24 октября там же злая акула двум росиянинам откусила яйца и член нахрен - начисто! Осталась покусаная жопа в качестве основного полового органа...
показати весь коментар
27.10.2020 10:45 Відповісти
Вобще не пойму спора о сертификатах и корочках дайвера. Акула кусает потому что хочет жрать, а не с целью проверки документов ныряющего.
показати весь коментар
27.10.2020 10:45 Відповісти
Туристов погнали не изза акул, а для сохранения рифов.
показати весь коментар
27.10.2020 10:50 Відповісти
Это уже второе нападение в этом месте. По Дискавери недавно крутили фильм с расследованием первого случая в этом месте. где подробно показали почему это произошло. А произошло по одной простой причине: группа дайверов устроила в этом заповеднике атракцион кормления акул. В результате чего у акул очень быстро выработался инстинкт ассоциации человека с едой. Дайверов потом разогнали, плавать там запретили, но акулы искалеченные человеком там остались. Отакот! Если бы мама смотрела телеканал Дискавери, а не только 95 квартал трагедии можно было избежать. Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 7389
показати весь коментар
27.10.2020 10:52 Відповісти
Б....,Дарвин,-как ты был прав.
показати весь коментар
27.10.2020 11:26 Відповісти
при чём тут Дарвин?
показати весь коментар
27.10.2020 12:36 Відповісти
Проблема в другом ,сначала туристы бросают еду в воду ,подсаживают акул ,а потом все виноваты ,раньше в тех местах акулы были редкость , а сейчас их даже видели в Хайвском заливе🙂
показати весь коментар
27.10.2020 12:03 Відповісти
это не туристы. Молодых акул подкармливают местные дайверы для организации эктремальных туров.
показати весь коментар
27.10.2020 12:38 Відповісти
Редкость?-Это коренные обитатели! Спасибо ,что рифовые акулы мелкие и не могут перекусить пополам. Названия типа Шарк-бей ничего не напоминают? Не надо вторгаться на их место кормежки,они не любят конкурентов. И опять же....женщинам с месячными надо купаться в бассейне. Кровь чуют за версту.
показати весь коментар
27.10.2020 13:16 Відповісти
Подманивают
показати весь коментар
27.10.2020 12:04 Відповісти
Папа украл.. турпоездку купил
сыночка родного в турне прихватил
акула подплыла и за ручку клац-клац
стал инвалидом сынок ******* Туроператор повідомив подробиці нападу акули на українську сім'ю в Єгипті: Мати зазнала глибоких ран від укусів, дитина втратила частину руки, обох прооперовано - Цензор.НЕТ 1452
показати весь коментар
27.10.2020 17:02 Відповісти
Папа ********* от конченой жжучки
Денег с него содрала она кучку
Сразу в ***** её потянуло
Энтузиазм погасила акула.
показати весь коментар
27.10.2020 17:18 Відповісти
Не знаю як в Єгиптові, а в Америці через леопардових акул (вони метр завдовжки) інколи приходиться переступати, щоб скупатися в океанові. І от подумаєш, ну мою ногу вона не вкусить, а от маленьку дитячу ?
показати весь коментар
27.10.2020 17:12 Відповісти
Диванные дерьмачи, хватит поносить людей. Им просто не повезло. Хотели погружаться, и погрузились. Увы, дело это опасное, и не зависит от того, кто проводит, официалы, или нет. Могла на любого акула напасть. Даже у берега, до буйков.
показати весь коментар
27.10.2020 21:25 Відповісти
Акулы кусают тех, кому скучно жить без посещения запретных зон.

Когда дома война, а на улице гуляет ковид - неккуй шастать.
показати весь коментар
28.10.2020 01:41 Відповісти
дуракам закон не писан
показати весь коментар
27.10.2020 23:56 Відповісти
За гроші мамка купила дитині інвалідність! Господи, допоможи їй в її горі...

Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали" Не здивуюсь , якщо ті взяткодавачі усі були з України та Раші...
показати весь коментар
28.10.2020 02:16 Відповісти
Если сыну 12, то маме 28-35 - поехала за горячим египетским трахом.
Заодно оставила сына без руки.
показати весь коментар
28.10.2020 13:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 