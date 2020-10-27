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За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків

В Україні станом на ранок вівторка, 27 жовтня, зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 6677 осіб. Госпіталізовано 1022 особи. Зафіксовано 126 летальних випадків. Одужали 2799 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 особа. Всього одужали 145 336 пацієнтів, а летальних випадків 6590", - розповів Степанов.

Читайте також: Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (556), Києві (525), Львівській області (478), Одеській області (461) та Чернівецькій області (389, з них у Чернівцях 236 нових випадків).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
6 590 чел уже ни во что не верят. Если интересно, спросите у их родственников.
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27.10.2020 08:59
+6
Это правильно.
Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
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27.10.2020 09:11
+4
Сейчас гуляет самый обычный грипп, валит внезапно, резко и надолго. Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. Выклянченный в поликлинике ждут больше недели, на КТ очереди, говорят. Поликлинические врачи, получается, самые вменяемые, но им не верят и упорно у себя ищут корону. Часто не находят расстраиваются в полной уверенности, шо это она, а все вокруг тупые. Для них единственное спасение - это КТ, которую до этого они никогда не делали, а порыться в литературе и найти инфу о "матовых стеклах" - не судьба.
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27.10.2020 09:22
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Интересно, а много ли народа до сих пор верят в "ковид" ?
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27.10.2020 08:51 Відповісти
Ну Дидовик же куда-то пропал, хоть бы отписался разок...
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27.10.2020 08:52 Відповісти
Уволился на пенсию.
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27.10.2020 09:04 Відповісти
Пока на тебе не проверят ,будут верить.
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27.10.2020 08:54 Відповісти
На мне бессмысленно. Я же не сумасшедший.
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27.10.2020 09:03 Відповісти
Не переживайте, у нас пол страны не верят в ковид и в прививки, боятся 5G и щитают шо миром правят жыдомасоны
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27.10.2020 08:55 Відповісти
"ковид", безусловно, фикция; а 5G - это обычная мобильная связь, в диапазоне 25 ГГц и выше.
Миром правит банковский картель, в котором заправляют сумасшедшие старые пердуны.
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27.10.2020 09:00 Відповісти
Это правильно.
Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
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27.10.2020 09:11 Відповісти
В горбольнице всегда есть умирающие люди; например от пневмонии, которая бывает в качестве осложнения после любой сезонной инфекции. Этих людей очень легко выдать за "умирающих от ковида".
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27.10.2020 09:13 Відповісти
А в апреле в Италии, Франции, Испании и даже в Швеции все эти умирающие просто решили в больницах флешмоб провести и вместе помереть. Так по-вашему?
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27.10.2020 10:21 Відповісти
По-моему, была грандиозная кампания дезинформации. Плюс, конечно, геноцид стариков.
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27.10.2020 10:26 Відповісти
Ну, даже в за уши притянутых теориях должна быть хоть какая-то логика. По мнению ковидоборцунов, Швеция - флагман борьбы с "дурантином". Зачем же ей проводить "геноцид стариков"? Чтобы подорвать доверие к своим же методам борьбы с пандемией? И как незаметно убить десятки тысяч стариков в разных странах? Это уже без шапочки из фольги точно не придумаешь.
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27.10.2020 10:39 Відповісти
Собственно, "ковид" - это преднамеренное уничтожение экономик тех стран которые ещё не вписаны в "новый мировой порядок". Швеция уже туда вписана: наличные деньги практически не существуют, население добровольно чипируется. Потому не было необходимости там проводить спецоперацию по ковидобесию.
Зато Австралия находится под полномасштабной атакой, и здесь очень много ротшильдовских пособников.
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27.10.2020 10:42 Відповісти
А что, в Австралии только кешем расплачиваются? Или только золотые и серебрянные монеты в ходу?
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27.10.2020 11:50 Відповісти
Где-то мелькали цифры: в Австралии до половины транзакций налом, а в Швеции около 3%.
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27.10.2020 12:05 Відповісти
Ну, так логичнее тогда "тайным эскадронам смерти" под предводительством Ротшильдов геноцид стариков в Австралии устраивать, а не в Швеции.
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27.10.2020 13:31 Відповісти
Спот он!
В австралийских газетках было предложно только стариков "вакцинировать", а детей и молодежь - выбл*дков ротшильдовских холуев - нет.
Именно так, уничтожить запланировано именно стариков.
Вам, к слову, сколько лет?
Ведь Вы - пенсионер?
Ведь Вы же - пенсионер?
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27.10.2020 13:41 Відповісти
Все мимо. Вакцины от ковида еще нет. И я не пенсионер. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 2665
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27.10.2020 13:52 Відповісти
Какой нет?
Астра-Зенека делает во всю.
и в РФ есть вакцина, и у Китая.

А вопросов про вакцинацию именно стариков у вас нет?
То есть геноцид стариков - вопрос решенный, верно?
Так нельзя палиться, Вы бы протестовать начали про стариков как-нибудь. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 6811
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27.10.2020 13:59 Відповісти
Астразенека только испытывает вакцину, а если для Вас фуфло пр-ва РФ- вакцина, то да, геноцид. А вакцинация стариков вакциной нормального пр-водителя - это вполне нормально. В мире каждый год даже от гриппа миллионы людей прививаются, в т ч и старики. И никакого геноцида не наблюдается.
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27.10.2020 14:05 Відповісти
А чем Вас китайская вакцина не устраивает? Прививайтесь.
А насчет геноцида стариков - и всех прочих - вот Вы привьетесь, а я посмотрю, как оно будет с Вами через 5 лет, через 7 и через 10 лет (это очень долго, через 5 лет наблюдать мне будет некого).
Мне торопиться некуда.
После строительства пластелинского посольства на соседней улице на Земле осталось место либо для меня, либо для ротшильдов.
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27.10.2020 14:19 Відповісти
Не переживайте, я и от кори привит и от оспы (уже редкость сейчас), а в армии перед поездкой на полигон в Казахстан еще и противочумной и противохолерной вакциной прививали (у них небольшой срок защиты, порядка год-два). С тех пор больше 30-ти лет прошло. Так что Ваши фантазии на счет вакцин не выдерживают никакой проверки реальностью.
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27.10.2020 14:31 Відповісти
Меня не интересует результат прививок в СССР.
Я понаблюдаю за Вашим здоровьем именно после "прививки" от ковида.
И за детьми илитки понаблюдаю, вот за привитыми отпрысками илитки - особенно.
Очень мне любопытно с научной точки зрения.
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27.10.2020 14:35 Відповісти
Не дорого Вам будет за анализами приезжать и пульс проверить? За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 3231
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27.10.2020 14:49 Відповісти
Так у нас то же самое - группу риска. Правда, это не только старики.
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27.10.2020 15:00 Відповісти
Для начала испытайте на политиках. Сначала Ермак и Степанов. Потом весь состав фракции СН в Раде. Ну, всех ротшильдовских холуёв. И понаблюдайте как их рачок хватать начнёт, или ещё какая гадость приключится.
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27.10.2020 15:21 Відповісти
У нас нет столько времени, такое же не через неделю вылезает, может, даже - не через месяц.
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27.10.2020 15:24 Відповісти
Тогда просто арестуйте их, за измену Родине. Намного быстрее и эффективнее.
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27.10.2020 15:28 Відповісти
Далеко ходить не надо - беня своим приватом тоже всех крепко держал за яйца до некоторых пор.
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27.10.2020 10:00 Відповісти
Деньги у них закончились после взрыва "удобрений" в Бейруте.
Результатом того, что закончились деньги, является недостаток финасирования избирательной компании партии Слуга Народа, и потому, вместо многосерийного сериала "Слуга народа" мы увидели жалкую самодеятельность гопнического клуба, результатом чего и стал проигрыш выборов Слугами Народа. Тупые поленья (как сказал Беня), которых поставили во власть, не могут ничего сделать за пределами выданного им сценария, который, во-первых, устарел,а во-вторых, больше не поддерживается деньгами.
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27.10.2020 14:03 Відповісти
Ну, Зеля, кажется, уже начал импровизировать сам. Де там мой попкорн?
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27.10.2020 14:58 Відповісти
6 590 чел уже ни во что не верят. Если интересно, спросите у их родственников.
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27.10.2020 08:59 Відповісти
У нас в Австралии статистика по "умершим от ковида" никогда и никем независимо не проверялась. Официальные цифры - около 900 человек, причём все они были из домов престарелых (напомню вам: дом престарелых - это место куда очень больного человека привозят умирать, и происходит это обычно в течение шести месяцев).
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27.10.2020 09:02 Відповісти
Вы лучше об этом расскажите кенгуру...)
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27.10.2020 09:15 Відповісти
Они не понимают ни русского, ни английского, ни украинского языков.
Да и вообще, им фиолетовы наши дела.
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27.10.2020 09:17 Відповісти
Интересно, статистика по смертям от СПИДа(ВИЧ) у вас имеется?
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27.10.2020 09:44 Відповісти
Имеется, конечно; но в газетах существует только ковид. Всё остальное как бы не существует.
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27.10.2020 09:46 Відповісти
И что там указано, в смысле причина смерти?
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27.10.2020 12:57 Відповісти
Не знаю; я к врачебному миру отношения не имею.
Старым людям обычно пишут "multiple organ failure", то есть отказ нескольких внутренних органов.
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27.10.2020 13:10 Відповісти
В Австралии и вируса бешенства нет. Нам теперь что, уничтожить запасы антирабической вакцины?
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27.10.2020 10:23 Відповісти
Не говорите глупостей. Бешенство - реальный вирус. "Ковид" - фикция.
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27.10.2020 10:25 Відповісти
Ну, Вам вирусологией заниматься - не мешки ворочать. А как Вы это объясните
В городе Тараща Киевской области от коронавируса умерли супруги-медики: 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Сиротой остался их 13-летний сын. Об этом сообщает "Обозреватель". ? И избыточную смертность по всей Европе этой весной?
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27.10.2020 10:30 Відповісти
Так и отношусь: как к сообщению "Обозревателя". А как же ещё к этому относиться ?
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27.10.2020 10:43 Відповісти
Ну да? То есть Вы хотите сказать, что в Обозревателе врут, в статведомствах ряда стран Европы тоже врут, и только австралиец За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 4383 aquarius580 знает правду и о вирусе, и о смертности в Европе и правду о смерти семьи врачей Степанченко... Как то не очень убедительно...
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27.10.2020 11:05 Відповісти
Я очень хорошо знаю ситуацию в Австралии, и по всем параметрам это - false flag operation.
Может у вас просто вирусок какой-то не тот ?
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27.10.2020 11:07 Відповісти
Ну, а может у Вас пофигизм какой-то аномальный? В Украине из выявленных случаев умерло от ковида 6770*100/366233= 1.85% а в Австралии 905*100/27541=3.29%. Но война с Ротшильдами, чипированием и ужасным 5G требует жертв. На Маркони в свое покушался чел с револьвером от невыносимого чувства, что сквозь его тело проходят радиоволны. Наверняка его револьвер для борцунов с 5G не хуже "копья судьбы" для Адика, который его тщетно искал. Дерзайте.
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27.10.2020 11:19 Відповісти
Это у тебя уже истерика или только подготовка?
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27.10.2020 11:44 Відповісти
Это у меня вальяжная шутейка с чашкой кофе в руке. А что у Вас за проблема с истерикой?
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27.10.2020 11:48 Відповісти
У нас нет смертей от "ковида". Все "умершие от ковида" - глубокие старики из домов престарелых, с массой хронических заболеваний.
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27.10.2020 12:06 Відповісти
Вы вроде в математике подкованы. Давайте математически проверим версию " умирают не от ковида, а с ковидом".
Вот Вам задача.
Дано: В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель (!). Допустим, летальность от ковида 0% (!) и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид (!) и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших при таких условиях запишут в США как умерших от ковида за полный 2020 год?

Если не справитесь, я помогу. Там весьма простое решение.
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27.10.2020 12:34 Відповісти
Уймитесь. Нет никакого "ковида". Есть грандиозная операция по дезинформации населения, с целью убийства экономик и установления "нового мирового порядка".

Авторов следует повесить, как это было сделано в Нюрнберге. И вполне возможно что их таки повесят.
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27.10.2020 13:12 Відповісти
Ну, что ж Вы с простой задачкой не справились? В году 52 недели, то есть каждый человек болеет 4/52=1/13 года. То есть вероятность того, что смерть человека, который умрет в 2020 году совпадет с временем нахождения вируса в организме равна 1/13.
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.
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27.10.2020 13:22 Відповісти
Сынок, твоя пропаганда стОит ровно столько сколько мозг идиота верящего в "ковид".
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27.10.2020 13:31 Відповісти
Очень слабый у Вас контраргумент. Попробуйте что-то поумнее, а то Вы только компрометируете мозг гения, не верящего в "ковид". За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 2245
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27.10.2020 13:34 Відповісти
Мил человек, вы же нам войну на уничтожение объявили. Какие аргументы на войне ? Только пуля. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 6166
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27.10.2020 13:55 Відповісти
Да, тяжелая у Вас ситуация с мозгом...
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27.10.2020 13:57 Відповісти
У нас тут у Ротари клаба ситуация тяжелая.
Клаб живет тем, что берет поборы с бизнесов, под видом "добровольныx" пожертвований на благотворительность, на детей там в африках, все по Бендеру нашему, Остапу.
И вдруг выяснилось на днях, что за "крышу" клабу бизнесам можно больше не платить, никакой защиты он не предоставляет.

Как выяснилось, что крыша от Ротари клаба дырявая и течет?
А мафия итальянская вынесла коммуняке, Премьеру штата Виктория, предупреждение.
В печати вынесла предупреждение, открыто.
И так, что и не придерешься, да только полный олигофрен не поймет.
И вот уже второй день, как нет у нас в Мерльбурне ни одного заболевшего, и ни одного помершего от ковида.
Я, собственно, к чему.
Я, собственно, к тому, что с уголовниками - а ротшильды и их холуи - уголовники - все решает сила, и крышу выгодно иметь от мафии итальянской, а не от Ротари клаба, который бабки берет, а крыши не предоставляет, и ничего для защиты бизнесов от ковидобесного премьера штата он не сделал.

Exit Rotary Club.
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27.10.2020 14:13 Відповісти
Офигительный аргумент, чтобы опровергнуть математические расчеты по причинам смертности. (На всякий случай напишу Вам, что это был сарказм. Волнуюсь я за таких гениев.)
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27.10.2020 15:39 Відповісти
"Но война с Ротшильдами, чипированием и ужасным 5G требует жертв."

Не, жертвы теперь будут только стеди членов Бильдербергского клуба.
В РФ одий уже "заболел ковидом", да так, что в арктику лечиться едет, глав-полярником, Чубайс фамилия, не помните такого?
Он ездил в Бильдерберг...
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27.10.2020 14:05 Відповісти
Раз круг жертв ограничен только этим клубом, чего Вы из штанов выпрыгиваете?
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27.10.2020 14:09 Відповісти
А как мне посольство Пластелинское на соседней улице построили, так я и решила, что на Земле либо ротшильды останутся, либо я.
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27.10.2020 14:14 Відповісти
Ну да, по-своему даже в чем-то логично. Эллочка-людоедка с Вандербильдихой сражалась не на жизнь, а на смерть, а Вы - с Ротшильдами. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 5890
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27.10.2020 14:22 Відповісти
Да кто я такая, чтобы с ротшильдами сражаться?
их уничтожат совершенно иные, большие люди.
мое дело помочь большим людям, чтобы они поняли, на кого удар направить.
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Сейчас гуляет самый обычный грипп, валит внезапно, резко и надолго. Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. Выклянченный в поликлинике ждут больше недели, на КТ очереди, говорят. Поликлинические врачи, получается, самые вменяемые, но им не верят и упорно у себя ищут корону. Часто не находят расстраиваются в полной уверенности, шо это она, а все вокруг тупые. Для них единственное спасение - это КТ, которую до этого они никогда не делали, а порыться в литературе и найти инфу о "матовых стеклах" - не судьба.
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27.10.2020 09:22 Відповісти
Всё так; телевизор очень легко превращает население в неизлечимых идиотов.
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27.10.2020 09:47 Відповісти
"Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. "

Что же и не раздеть на деньги идиотов то.
Святое же дело, остричь лохов педальных. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 8857
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27.10.2020 13:43 Відповісти
Да как-то жалко их, люди все-таки.
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27.10.2020 13:57 Відповісти
Ну, их же не наголо стригут, какую-то "шерсть" все же оставят.
Кроме того, заключение КТ можно выдавать с красивой круглой печатью. За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 8995
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27.10.2020 14:15 Відповісти
За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев - Цензор.НЕТ 5112 За сутки от COVID-19 умерли 126 человек, 2 799 - выздоровели, выявлены 6 677 новых случаев - Цензор.НЕТ 4271
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27.10.2020 08:53 Відповісти
В Украине - национальная катастрофа! Больным массово отказывают в помощи даже в Киеве Октябрь 26, 2020Без рубрикиКомментарии: 2
За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 6508Я понимал, что власти нагло парят нам мозги, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы…
У моего хорошего знакомого на днях отец заболел короновирусом.
Об этой ситуации рассказал пару часов назад в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
Он уже не молод, отягощен определёнными болезнями, соответствующими его возрасту, и его надо было немедленно спасать, так как болезнь опасно прогрессировала.
Так вот, то, что рассказал сегодня мне мой знакомый, через какие круги ада ему пришлось пройти, чтобы положить своего отца в больницу, то, в каком катастрофическом состоянии находится наша медицина, сколько реально ежедневно заболевает в Киеве, и то, как всем отказывают в помощи, так как помочь просто не в состоянии, привело меня в ужас.
Я, разумеется, понимал, что власти нагло парят нам мозги, писал об этом не раз, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы.
И это в Киеве! Что же происходит в провинциях!
Друзья, это национальная катастрофа, и президент, который распилил часть короновирусного фонда на автодороги,- государственный преступник, на совести которого будет и уже есть сотни умерших людей.
В тему:
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А люди, которые проголосовали вчера за Слуг народа, имбецилы, такие же как и вся эта зелёная братия, во главе со своим безответственным шоуменом.
Берегите себя. Все серьезно. И все еще только начинается.
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27.10.2020 09:13 Відповісти
Ничего, скоро реформируют так, шо будешь лечиться или оперироваться не у знакомого доктора, которому доверяешь, и по местному, а там, где минздрав посчитает нужным. Впрочем, это уже и сейчас можно на себе испытать. И зеленые не в силах на это повлиять, как и остальные.
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Ну сходили на выборы по-приколу. Теперь прикалывайтесь! Зато американская "медсестра" больше не будет реформировать вам медицину и порошенко с мальдивами больше нет.
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27.10.2020 10:31 Відповісти
(замріяним голосом) А в п"ятницю, 8 тисяч буде... За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 7892
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27.10.2020 09:17 Відповісти
Если «засветят»
У нас же все под контролем президента
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27.10.2020 09:26 Відповісти
Зеля уже давно под пяткой степанова.
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27.10.2020 10:29 Відповісти
По понедельникам вирус отдыхает.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
06.10 - 234584 - новых 4348
07.10 - 239337 - новых 4753
08.10 - 244734 - новых 5397
09.10 - 250538 - новых 5804
10.10 - 256266 - новых 5728
11.10 - 261034 - новых 4768
12.10 - 265454 - новых 4420 v - Пн
13.10 - 270587 - новых 5133
14.10 - 276177 - новых 5590
15.10 - 281239 - новых 5062
16.10 - 287231 - новых 5992
17.10 - 293641 - новых 6410
18.10 - 298872 - новых 5231
19.10 - 303638 - новых 4766 v - Пн
20.10 - 309107 - новых 5469
21.10 - 315826 - новых 6719
22.10 - 322879 - новых 7053
23.10 - 330396 - новых 7517
24.10 - 337410 - новых 7014
25.10 - 343498 - новых 6088
26.10 - 348924 - новых 5426 v - Пн
27.10 - 355601 - новых 6677
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27.10.2020 09:51 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 736
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27.10.2020 13:45 Відповісти
Если сравнивать суточную смертность в мире к суточной заболеваемости в мире за сегодня, то получается смертность составляет 1, 25 %, а в Ураине - 1,89%. Вопрос большой к медицине? Мы на первых местах по суточной смертности по отношению к численности заболевших, по отношению к численности населения каждой страны. Смертность - является главным показателем медицины.
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27.10.2020 10:14 Відповісти
небольшое дополнение, нашей статистикой в принципе можно вытереть жопу, потому что у нас самый низкий уровень тестирования среди развитых стран.
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27.10.2020 11:13 Відповісти
А если завтра мы введем супер-пупер маски и никто не заболеет, а из тех, кто заболел ранее все равно часть умрет, то соотношение, что Вы взяли за критерий эффективности медицины, станет просто катастрофическим.
Понимете, к чему это я написал?
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27.10.2020 12:06 Відповісти
У моих знакомых, сын, который живет с ними, подхватил короновирус. Чтобы обезопасить себя, они пошли сделать тест. Как вы думаете сколько им сказали ждать результатов?! 10 дней! Карл, десять долбанных дней нужно ждать пенсионерам чтобы узнать: нет ли у них короновируса! С такими темпами, в этой стране старики все помрут. Зато бубочка настроил дорог втридорого, раздал половину короновирусного бабла мусорам и он красавчег. Ведь правда зелескот?!
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27.10.2020 10:25 Відповісти
А что изменится, если они узнают, что у них коронавирус?
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27.10.2020 13:07 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків - Цензор.НЕТ 8017
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27.10.2020 13:45 Відповісти
Всегда задаю людям этот вопрос. Ответы - от "останусь" дома до мычания.
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27.10.2020 15:08 Відповісти
А представляете что было бы, если на месте президента не был мастер спорта по борьбе с COVID?
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27.10.2020 11:12 Відповісти
Процент выздоровевших всего с начала года 40,9%, а в МВД - 92,6%. Наводит на размышления: или там лечат лучше, или манипуляции со статистикой
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27.10.2020 11:19 Відповісти
Радует только то, что ковид менее опасный, чем грипп. Поэтому общая смертность в Украине и многих других странах меньше, чем в прошлом году.
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27.10.2020 13:05 Відповісти
Ага, в Швеции вначале 2020 года смертность была меньше обычного - а потом бац - и рекорд 21 века по смертности за первое полугодие поставили. Наверное, у них 20 лет обычного гриппа не было?
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27.10.2020 13:29 Відповісти
Да, весной была вспышка смертности, а сейчас уже ниже среднего. По итогам года будет не выше, чем в прошлые годы.
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27.10.2020 13:57 Відповісти
Вот когда будет, тогда и напишешь. А почему весной вспышка смертности была? В друие годы такого в Швеции не наблюдали.
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27.10.2020 14:19 Відповісти
Наблюдали. Периодически во многих странах вспышки от ОРВИ бывают.
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27.10.2020 15:23 Відповісти
Вопрос был про Швецию. В другие годы такие всплески смертности в Швеции наблюдали? Когда? (смертность от голода 1869 года не предлагать)
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27.10.2020 15:35 Відповісти
aquarius -- обитающий в аквариуме...
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27.10.2020 17:10 Відповісти
Да, в 1993 и 2000.
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27.10.2020 23:15 Відповісти
Враьне. Такого количества смертей за первое полгодие в Швеции не было с 1869 года.
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30.10.2020 12:55 Відповісти
Карандаш для бровей Music Flower 01 Chestnut (коричневый темный) SKL11-145812

Карандаш для бровей с эффектом тату Music Flowers позволит придать Вашим бровям идеальную форму.

Благодаря кисточке Вы сможете нарисовать линию любой толщины и подкорректировать пространство внутри бровей для более густых и очерченных бровей.

Создайте свою уникальную форму и наслаждайтесь результатом на протяжении всего дня без корректировки. Результат от данного средства выглядит более естественно, чем от использования пудры и теней для бровей.

Идеальное решение для тех, кто любит максимальную естественность в макияже бровей!
В наличии разные тона:
01 Chestnut (коричневый темный)
02 Brown (коричневый)
03 Dark Grey (серый темный) Подробнее: https://alfa1.com.ua/p1212995390-karandash-dlya-brovej.html

https://alfa1.com.ua/p1212995390-karandash-dlya-brovej.html
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27.10.2020 14:57 Відповісти
 
 