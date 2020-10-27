За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків
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В Україні станом на ранок вівторка, 27 жовтня, зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 6677 осіб. Госпіталізовано 1022 особи. Зафіксовано 126 летальних випадків. Одужали 2799 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 особа. Всього одужали 145 336 пацієнтів, а летальних випадків 6590", - розповів Степанов.
За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (556), Києві (525), Львівській області (478), Одеській області (461) та Чернівецькій області (389, з них у Чернівцях 236 нових випадків).
Топ коментарі
+7 Маша Машева
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+6 Zemych
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+4 Меркава
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Будь ласка, зачекайте...
Миром правит банковский картель, в котором заправляют сумасшедшие старые пердуны.
Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
Зато Австралия находится под полномасштабной атакой, и здесь очень много ротшильдовских пособников.
В австралийских газетках было предложно только стариков "вакцинировать", а детей и молодежь - выбл*дков ротшильдовских холуев - нет.
Именно так, уничтожить запланировано именно стариков.
Вам, к слову, сколько лет?
Ведь Вы - пенсионер?
Ведь Вы же - пенсионер?
Астра-Зенека делает во всю.
и в РФ есть вакцина, и у Китая.
А вопросов про вакцинацию именно стариков у вас нет?
То есть геноцид стариков - вопрос решенный, верно?
Так нельзя палиться, Вы бы протестовать начали про стариков как-нибудь.
А насчет геноцида стариков - и всех прочих - вот Вы привьетесь, а я посмотрю, как оно будет с Вами через 5 лет, через 7 и через 10 лет (это очень долго, через 5 лет наблюдать мне будет некого).
Мне торопиться некуда.
После строительства пластелинского посольства на соседней улице на Земле осталось место либо для меня, либо для ротшильдов.
Я понаблюдаю за Вашим здоровьем именно после "прививки" от ковида.
И за детьми илитки понаблюдаю, вот за привитыми отпрысками илитки - особенно.
Очень мне любопытно с научной точки зрения.
Результатом того, что закончились деньги, является недостаток финасирования избирательной компании партии Слуга Народа, и потому, вместо многосерийного сериала "Слуга народа" мы увидели жалкую самодеятельность гопнического клуба, результатом чего и стал проигрыш выборов Слугами Народа. Тупые поленья (как сказал Беня), которых поставили во власть, не могут ничего сделать за пределами выданного им сценария, который, во-первых, устарел,а во-вторых, больше не поддерживается деньгами.
Да и вообще, им фиолетовы наши дела.
Старым людям обычно пишут "multiple organ failure", то есть отказ нескольких внутренних органов.
В городе Тараща Киевской области от коронавируса умерли супруги-медики: 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Сиротой остался их 13-летний сын. Об этом сообщает "Обозреватель". ? И избыточную смертность по всей Европе этой весной?
Может у вас просто вирусок какой-то не тот ?
Вот Вам задача.
Дано: В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель (!). Допустим, летальность от ковида 0% (!) и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид (!) и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших при таких условиях запишут в США как умерших от ковида за полный 2020 год?
Если не справитесь, я помогу. Там весьма простое решение.
Авторов следует повесить, как это было сделано в Нюрнберге. И вполне возможно что их таки повесят.
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.
Клаб живет тем, что берет поборы с бизнесов, под видом "добровольныx" пожертвований на благотворительность, на детей там в африках, все по Бендеру нашему, Остапу.
И вдруг выяснилось на днях, что за "крышу" клабу бизнесам можно больше не платить, никакой защиты он не предоставляет.
Как выяснилось, что крыша от Ротари клаба дырявая и течет?
А мафия итальянская вынесла коммуняке, Премьеру штата Виктория, предупреждение.
В печати вынесла предупреждение, открыто.
И так, что и не придерешься, да только полный олигофрен не поймет.
И вот уже второй день, как нет у нас в Мерльбурне ни одного заболевшего, и ни одного помершего от ковида.
Я, собственно, к чему.
Я, собственно, к тому, что с уголовниками - а ротшильды и их холуи - уголовники - все решает сила, и крышу выгодно иметь от мафии итальянской, а не от Ротари клаба, который бабки берет, а крыши не предоставляет, и ничего для защиты бизнесов от ковидобесного премьера штата он не сделал.
Exit Rotary Club.
Не, жертвы теперь будут только стеди членов Бильдербергского клуба.
В РФ одий уже "заболел ковидом", да так, что в арктику лечиться едет, глав-полярником, Чубайс фамилия, не помните такого?
Он ездил в Бильдерберг...
их уничтожат совершенно иные, большие люди.
мое дело помочь большим людям, чтобы они поняли, на кого удар направить.
Что же и не раздеть на деньги идиотов то.
Святое же дело, остричь лохов педальных.
Кроме того, заключение КТ можно выдавать с красивой круглой печатью.
Я понимал, что власти нагло парят нам мозги, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы…
У моего хорошего знакомого на днях отец заболел короновирусом.
Об этой ситуации рассказал пару часов назад в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
Он уже не молод, отягощен определёнными болезнями, соответствующими его возрасту, и его надо было немедленно спасать, так как болезнь опасно прогрессировала.
Так вот, то, что рассказал сегодня мне мой знакомый, через какие круги ада ему пришлось пройти, чтобы положить своего отца в больницу, то, в каком катастрофическом состоянии находится наша медицина, сколько реально ежедневно заболевает в Киеве, и то, как всем отказывают в помощи, так как помочь просто не в состоянии, привело меня в ужас.
Я, разумеется, понимал, что власти нагло парят нам мозги, писал об этом не раз, но не мог себе представить всего масштаба катастрофы.
И это в Киеве! Что же происходит в провинциях!
Друзья, это национальная катастрофа, и президент, который распилил часть короновирусного фонда на автодороги,- государственный преступник, на совести которого будет и уже есть сотни умерших людей.
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А люди, которые проголосовали вчера за Слуг народа, имбецилы, такие же как и вся эта зелёная братия, во главе со своим безответственным шоуменом.
Берегите себя. Все серьезно. И все еще только начинается.
У нас же все под контролем президента
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Понимете, к чему это я написал?
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