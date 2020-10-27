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За добу на COVID-19 захворіли 298 дітей і 281 медпрацівник, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу на COVID-19 захворіли 298 дітей і 281 медпрацівник, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 6677 осіб, із них 298 дітей і 281 медпрацівник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 6677 осіб, із них 298 дітей і 281 медичний працівник. Госпіталізовано 1022 особи. Зафіксовано 126 летальних випадків. При цьому одужали 2799 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, в цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 особа, з них 20 843 дитини, а також 21 812 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв
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А какая связь между детьми и медработниками? За добу COVID-19 захворіли 298 дітей і 281 медпрацівник, - Степанов - Цензор.НЕТ 7566
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27.10.2020 09:18 Відповісти
Расшифровка статистики.
Только не пойму почему нет стариков.
Чем больше медиков заболевает, тем темнее становится ближайшее будущее, скоро лечить не кому будет
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27.10.2020 09:23 Відповісти
Статист Степанов- рептилоид
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27.10.2020 09:32 Відповісти
 
 