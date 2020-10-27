Харківщина, Київ і Львівщина - в трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 27 жовтня в Харкові й Харківській області коронавірусом захворіли 556 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 33 806 осіб.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 504 людини, за минулу добу - 9. Із початку епідемії одужали 6 434 пацієнти.

Станом на 27 жовтня кількість активних хворих на Харківщині становить 26 868 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові й Харківській області було зафіксовано 12 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 741 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків

У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили м.Київ та Львівська область.

Так, у Києві коронавірусом захворіли 525 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 34 887 осіб. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 706 осіб, за минулу добу - 7. Із початку епідемії одужали 11 925 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві становить 22 256 осіб.

У Львівській області добовий приріст хворих коронавірусом сягнув 478 осіб. Загальна кількість інфікованих - 28 086. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 797 осіб, за минулу добу - 14. Із початку епідемії одужали 10 948 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині - 16 341.