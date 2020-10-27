Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто
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Результати "опитування Зеленського" не є репрезентативними для населення України і не можуть бути використані для прийняття рішень.
Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, передає Цензор.НЕТ.
"5 запитань Президента - що це було?
Зараз нарешті зрозуміла методологія цього опитування і можна зробити більш обгрунтовані висновки про те, що це було. Фактично, це непрофесійно проведений екзит-пол (в багатьох країнах під час екзит-полів ставлять не тільки запитання про вибір, але й 30-50 інших запитань). Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня пояснив, що вони і не претендують на те, що це соціологічне дослідження, хоча сказав, що проводила його компанія "Зе медіа", яку він чомусь назвав соціологічною: "Вони погодилися організувати це опитування - воно не є соціологічним опитуванням, тому тут не має бути якихось особливих вимог, але організувати цю кількість волонтерів-інтерв'юерів, організувати логістику і так далі ця компанія взялася".
Результати цього опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (бо опитати планували лише тих, хто приймає учать у виборах), але воно не є репрезентативним і для тих 37% населення, які прийняли участь у виборах. Звичайний екзит-пол проводиться нейтральною організацію, і соціологи намагають опитати всіх, хто потрапив до вибірки, щоб забезпечити рівну ймовірність кожного потрапити до опитування . А опитування Зеленського було персонізованим опитуванням Президента і його політичної сили, тому участь його прихильників була суттєво вищою, ніж прихильників інших партій (наприклад, 67% прихильників "Слуги народу" і 27% прихильників ЄС). До того ж. фактично, опитували добровольців, тих, хто висловив бажання приймати участь, що підсилило ефект самовідбору. Проблема не в тому, що опитали лише приблизно 17% виборців України (на мій погляд, достатньо було б опитати 0,1%, тобто опитали в 170 разів більше, ніж треба), а в тому, що неможливо сказати, як думка опитаних відображає думку населення України. Результати нерепрезентативні, від них немає ніякої користі. Їх не можна використати, щоб обгрунтувати якесь рішення. Ви не можете сказати, наприклад, що населення України підтримує скорочення кількості депутатів, бо, можливо, 83% тих, кого не опитували, мають іншу точку зору.
Інша справа, що якщо б ми провели нормальне опитування репрезентативне для населення України, то, гадаю, результати не дуже відрізнялися би від результатів проведеного опитування. Це тому, що це популістичні запитання, за якими варіація відповідей дуже невелика і тому навіть жахливо проведене опитування дає більш-менш нормальний результат. Наприклад, якщо задавати запитання, "Скільки у Вас рук?", то 99,9% відповість, що дві, навіть за нерепрезенативних опитувань. Але щоб дізнатися, наскільки опитування Президента відображає думку населення України, треба провести нормальне опитування на 2000 респондентів - і його дійсно можна використати для прийняття рішень. А от як використати результати опитування Президента поки ще не зміг придумати. Маю підозру, що ніяк.
Хочу ще додати, що мені подобається ідея Президента проводити регулярні опитування населення, але якщо це не буде проводитися такими аматорськими методами", - розповів Паніотто.
Будь ласка, зачекайте...
Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
05.02.2020.
кто нелох № 1?
давай, вылазь на экран - поясни народу за выборы. ответь на вопросы...
Стрелок ..... ))))))
Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
У нас, я так рахую, демократична держава ж? А тому всі питання законності або не законності пов*язані с такими опитуваннями або подібними акціями може визначати лише суд, до речі реформований при Порошенко
Но этот факт только добавляет придурошности тем истерикам, которые устроили вокруг этой глупости порохоботы. Очередная буря в стакане воды.
Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
Володька!
Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
...Еще кое-что.
Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
А.Давиденко
- А сколько надо "ссать и срать в глаза"(С) иевлянам, чтобы раз и навсегда перестали голосовать за очередного "бубочку", и не важно, фамилия у нового "бубочки" будет Янукович и он ПроФФесор или Зеленский и он комедиант?
10 лет?
20 лет?
30 лет?
Пока не передохнет мое поколение?
Сколько раз нужно "ссать и срать в глаза"(С), киевлянам, чтобы они поняли, что еще раз выберут - и заплятят жизнью?
Детей учат понимать с первого раза, а вот сколько раз нужно "ссать и срать в глаза"(С) жителям Мариуплоя, чтобы там Шарий не получил 6% голосов, как на этих местных выборах?
Обстрелами одногонароТ должено было быть уничтожено 50% жителей Мариуплоля?
75% жителей Мариуполя?
Или 99% жителей Мариуполя?
Вот в чем вопрос.
Так что любые выборы в Украине не зависят от народа а от тех которые зарание назначили на те или иные должности своих вассалов.
Даже ЗЕ получил более 70-ти процентов голосов при менее чем 50% избирателей,что в нормальной стране не допустимо.В таком случае из системы ,,Рада,, у ВР Украины надо исключить кнопку ,,воздержался,,.
Это большая редкость, когда есть за кого голосовать, между прочим, вот в Беларуси голосовать не за кого было.
Так что рвать избирательный бюллетень, или не ходить на выборы - это очень старнный "протест" в Украине, я так считаю.
Я бы сказала, что это "протест" , что нет КПСС...
Не доросла еще Украина до партий,не доросла.
Большинство на выборы не пошли -- противно...
Президент України:
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Право проведення президентом опитування на виборчих дільницях в Конституції не прописано.
SHARP`s REVIEW - 27.10.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста):
1 - Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго ещё стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола. ©
Вы помните Зеленского на инаугурации? Подтянутого, с горящими глазами, подпрыгивающего и целующего Лысого в лысину, а потом бодренько дающего команду парламенту: "Работать, су-ки!" Где этот энергичный лицедей? Почему сейчас на его месте сидит обрюзгшее чмо с толстыми щеками и тусклыми глазами - несмешной и предсказуемый?
А подтянутым и помолодевшим вижу Порошенко. Потому что у него есть ИДЕЯ. Потому что ЕС - единственная идеологическая партия, ориентированная на ценности западной демократии. До этого идейными были только Рух и коммунисты. Остальные - популистские однодневки или апологеты "русского мира".
Ты проиграл, Вова. Полтора года назад ты разогнал парламент по причине, взятой с потолка - "из-за низкого доверия". Сейчас к нему доверие намного ниже, поэтому следующим шагом должен быть роспуск Рады и новые выборы. И если ты просто обрюзг и забронзовел, то смотреть на опухшего, с грязной головой, небритого Корниенко и "вырванного из контекста" Арахамию в этом сборище корабельных сосен уже нет сил.
Go home, Vova! Ты победил только в Кривом Роге - там твоё место.
2 - Возвращаясь к выборам. Климкин назвал их "бардаком", а по мнению ОБСЕ, "опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти.
Да какое там преимущество! Если и вручать премию Дарвина этого года, так это политтехнологам Зе за такую провальную идею.
Зелёные ещё трепыхаются, но уже едут с ярмарки и с каждым днём будут становиться всё токсичнее. Поэтому нужно переключаться на ОПЗЖ и её молодёжное крыло в лице шариивцев, ибо часть избирателей уже бежит с зелёного "Титаника" на любезно предоставленные балалайней шлюпки русского мира. В них и нужно целить.
3 - Кличко побеждает в первом туре.
Гуд. Мой Киев порадовал по всем параметрам. На эту минуту 77.12% обработанных бюллетеней - Кличко 50,91%.
И между тем, в столице более 10% любителей совка. Граждане, если в молодости у вас была хорошая эрекция и вкусный пломбир - это не заслуга Эсэсэра! Хотя, к кому я взываю...
а маски надо не на морды - на телевизоры надеть
4 - Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными.
Кстати, ГДЕ? Где эта повелительница пенсионеров, гроза мужчин, багира политических джунглей, актриса инвалидных колясок? А-уу! Так приходит забвение...
5 - Венедиктова "подгоняет" ДБР, НАБУ и САП с посадкой топ-коррупционеров - дала им на это два месяца.
Никак Порошенко не посадите, болезные? После этих выборов ловить вам уже нечего. И если у всех этих набушных дэбээров осталось хоть элементарное чувство самосохранения, они должны завести дела на саму Венедиктову и кодло "квартальщиков", получивших должности по коррупционным схемам зелёного беспредела. Все ходы записаны, господа присяжные заседатели.
- Изя, а шо такое позитивный контент?
- Это таки, Сёма, когда кто-то в сети пишет хорошую новость, а все ей радуются и делятся друг с другом.
- А, я понял. Это, типа, когда венок на Яныка упал, Зеля выборы проиграл или генпрокурор безуспешно пытается посадить Порошенко.
6 - Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области.
Не собираюсь огульно костерить власть. В данном случае абсолютно правильный шаг. Как только венгры, русские и другие чувствуют нашу слабость - садятся на шею.
7 - Для Украины лучше, если на выборах в США победит Байден - Климкин.
Украина - субъект международной политики, поэтому не вмешиваюсь в американские выборы. Осталась неделя. Победит демократия. Верю в мудрость американцев и США, как главного стратегического партнёра Украины.
8 - Азербайджан взял под контроль очередные несколько сел и город в Карабахе.
Баку долго готовился к возврату территорий. И это стало возможным, когда совпали два фактора: измотанность российской экономики и возросшая мощь Анкары. Карабах продемонстрировал отсталость военной науки и армии РФ по сравнению с Турцией. А нам нужно делать ставку на США, собираться с силами и готовиться к постепенному возврату своих земель. Лучше бескровным путём, но всякое может случиться... И да - не с этим президентом.
9 - У японцев существует теория, что каждое общество переживает волну 3-х поколений: первое строит фундамент, второе паразитически пользуется плодами первого, третье разрушает всю постройку для того, чтобы следующее первое поколение создало новую, на более высоком уровне. И так по спирали. Мы сейчас пытаемся изгнать паразитов, которые приписывают себе заслуги предшественников и одновременно разрушают достигнутое. Потом нам опять строить фундамент. Качаться в комфортном гамаке успешной Украины будут уже наши внуки. C'est La Vie.
- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Ты сейчас так много мерзких вещей мне сказал... (шутка)
Шануймося та доброго ранку, бандерівці!
Helgi Sharp
Виручка фірмочки "Зе медіа" (без врахування теперішніх мегаприбутків),під керівництвом демсокирянина Татаренка. (І це не враховуючи чорний нал і мутки з оподаткуванням)
#Земрази
У жителей, например. Мариуполя, где 83% голосов получили в той или оной мере ватники (Шарий, например получил 6 с лишним процентов голосов) был шанс исправить ситуацию на этих выборах. Они ей не воспользовались.
Это хорошо, решения народа нужно нужно уважать.
Вот ход истории решение жиелей Юго-Востока и уважит - в Украину идет дефолт.
Может, когда жрать будет нечего жителям Мариуполя, тогда, наконец, они поймут?
Хотя я и в этом случае не уверена...
примут решение о использовании канабиса
к тому времени уже поля будут засеяны
и скажут -- мы же с вами советовались /вы согласили /
нужно помогать / несчастным /