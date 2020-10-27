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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Зеленський (17420) опитування (1403) соціологія (248) Паніотто (11) Корнієнко (649)

Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Результати
Фото: vybory.rbc.ua

Результати "опитування Зеленського" не є репрезентативними для населення України і не можуть бути використані для прийняття рішень.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, передає Цензор.НЕТ.

"5 запитань Президента - що це було?

Зараз нарешті зрозуміла методологія цього опитування і можна зробити більш обгрунтовані висновки про те, що це було. Фактично, це непрофесійно проведений екзит-пол (в багатьох країнах під час екзит-полів ставлять не тільки запитання про вибір, але й 30-50 інших запитань). Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня пояснив, що вони і не претендують на те, що це соціологічне дослідження, хоча сказав, що проводила його компанія "Зе медіа", яку він чомусь назвав соціологічною: "Вони погодилися організувати це опитування - воно не є соціологічним опитуванням, тому тут не має бути якихось особливих вимог, але організувати цю кількість волонтерів-інтерв'юерів, організувати логістику і так далі ця компанія взялася".

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Результати цього опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (бо опитати планували лише тих, хто приймає учать у виборах), але воно не є репрезентативним і для тих 37% населення, які прийняли участь у виборах. Звичайний екзит-пол проводиться нейтральною організацію, і соціологи намагають опитати всіх, хто потрапив до вибірки, щоб забезпечити рівну ймовірність кожного потрапити до опитування . А опитування Зеленського було персонізованим опитуванням Президента і його політичної сили, тому участь його прихильників була суттєво вищою, ніж прихильників інших партій (наприклад, 67% прихильників "Слуги народу" і 27% прихильників ЄС). До того ж. фактично, опитували добровольців, тих, хто висловив бажання приймати участь, що підсилило ефект самовідбору. Проблема не в тому, що опитали лише приблизно 17% виборців України (на мій погляд, достатньо було б опитати 0,1%, тобто опитали в 170 разів більше, ніж треба), а в тому, що неможливо сказати, як думка опитаних відображає думку населення України. Результати нерепрезентативні, від них немає ніякої користі. Їх не можна використати, щоб обгрунтувати якесь рішення. Ви не можете сказати, наприклад, що населення України підтримує скорочення кількості депутатів, бо, можливо, 83% тих, кого не опитували, мають іншу точку зору.

Інша справа, що якщо б ми провели нормальне опитування репрезентативне для населення України, то, гадаю, результати не дуже відрізнялися би від результатів проведеного опитування. Це тому, що це популістичні запитання, за якими варіація відповідей дуже невелика і тому навіть жахливо проведене опитування дає більш-менш нормальний результат. Наприклад, якщо задавати запитання, "Скільки у Вас рук?", то 99,9% відповість, що дві, навіть за нерепрезенативних опитувань. Але щоб дізнатися, наскільки опитування Президента відображає думку населення України, треба провести нормальне опитування на 2000 респондентів - і його дійсно можна використати для прийняття рішень. А от як використати результати опитування Президента поки ще не зміг придумати. Маю підозру, що ніяк.

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Хочу ще додати, що мені подобається ідея Президента проводити регулярні опитування населення, але якщо це не буде проводитися такими аматорськими методами", - розповів Паніотто.

Результати опитування Зеленського не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто 01
Результати опитування Зеленського не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто 02
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Топ коментарі
+29
Этот говно опрос был организован с единственной целью....агитация на выборах....
Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
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27.10.2020 09:25
+23
А помнишь, Володя, как все начиналось?
Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
Володька!
Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
...Еще кое-что.
Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
А.Давиденко
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27.10.2020 09:46
+16
нам всЁ пытаются всунуть кацапскую модель поведения власти и покорное принятие этого народом, и настаивают на том - что все по Закону!
Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
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27.10.2020 09:42
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Этот говно опрос был организован с единственной целью....агитация на выборах....
Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
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27.10.2020 09:25 Відповісти
👍
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27.10.2020 09:36 Відповісти
Мы не проголосуем за уменьшение депутатов до 300 , потому что об этом спросил Зеленский .
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27.10.2020 09:25 Відповісти
А кто такой зеля,после этих выборов?полный ноль,а не президент
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27.10.2020 09:42 Відповісти
Він і до цих виборів таким був.
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27.10.2020 11:24 Відповісти
Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.

05.02.2020.
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27.10.2020 09:43 Відповісти
ответов много, вопрос один -
кто нелох № 1?
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27.10.2020 09:27 Відповісти
И кто?
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27.10.2020 10:11 Відповісти
прикольно, никто в пальто )))
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27.10.2020 10:18 Відповісти
в какую дыру забился наш величайший? куда пропал? в трипе?
давай, вылазь на экран - поясни народу за выборы. ответь на вопросы...
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27.10.2020 09:27 Відповісти
На удобную позицию выманиваешь ?
Стрелок ..... ))))))
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27.10.2020 09:28 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 1876
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27.10.2020 17:21 Відповісти
Рано ще. Корнієнко ж заявив, що ждуть офіціальних результатів виборів, сподіваються "нахімічити".
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27.10.2020 10:00 Відповісти
Чому? Користь є... У "штабах" "Слуги недоумків" місяців два не будуть закуповувать туалетний папір - "опитувальні листи" надруковані на неламінованому папері...
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27.10.2020 09:28 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 1683
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27.10.2020 09:31 Відповісти
на честь того...чи його таланту))) треба випустити ювілейну мідну копійку з зображенням... отого... вміння... без ретуші ))) тобто, не на комірець (застаріло))) а на піаніно, чи... пардон, на Конституцію (бо й то й то можно вважати його візитівкою))))
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27.10.2020 09:52 Відповісти
ну так подавайте в суд на незаконный опрос. Украинский суд уже признал его законным, а вы в Европейский подавайте. То вот беда: и европейский признает законным. Все было открыто, честно и прозрачно. Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 4692
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27.10.2020 09:31 Відповісти
ты ж моя милота.. ми ми ми
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27.10.2020 09:39 Відповісти
Суд, реформованный Порошенко, опрос признал законным. Если вы говорите что он незаконный, тогда получается что Петя создал "плохой" суд, или в чем прокол Петра?
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27.10.2020 10:45 Відповісти
Брехунець, судьи Верховного суда избираются на конкурсной основе. Президент в комиссию не входит. он только подписывает соответствующий указ. И даже б если входил, то я сильно сомневаюсь, что он по вснем 120 судьям имеет полную информацию. Но даже если ВС создается после президентского реформирования для президента, то значит сейчас ВС поет под дудку Зеленского. И именно Зеленский отвечает за существующую безграмотность судей, рассказывающих об "искренних намерениях"
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27.10.2020 10:58 Відповісти
То есть ты говоришь что Порошенко к реформам не причастен. Тогда накой нам такой хряк?
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27.10.2020 12:43 Відповісти
Ты, идиот, в состоянии прочитать написанное? Хотя зедебилу сапогом в зубы - самое оно.
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27.10.2020 14:26 Відповісти
нам всЁ пытаются всунуть кацапскую модель поведения власти и покорное принятие этого народом, и настаивают на том - что все по Закону!
Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
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27.10.2020 09:42 Відповісти
А кто решил что опрос незаконный?
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27.10.2020 10:13 Відповісти
Толік, ти ідіот?
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27.10.2020 10:41 Відповісти
Я - ні, а ти?
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27.10.2020 10:47 Відповісти
Я не задаю тупорилих питань.
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27.10.2020 10:48 Відповісти
А чому ти рахуєш що я задав тупориле запитання?

У нас, я так рахую, демократична держава ж? А тому всі питання законності або не законності пов*язані с такими опитуваннями або подібними акціями може визначати лише суд, до речі реформований при Порошенко
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27.10.2020 11:24 Відповісти
В этой статье объясняется популярно, почему результаты этого опроса неверны.
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27.10.2020 09:45 Відповісти
Законен опрос или нет тут даже дело третье. Нужно быть объективным и признать, что проводить данный опрос, при неспособности сделать его полностью репрезентативным, изначально было большой глупостью, которая навредила Зеленскому больше, чем принесла бонусов.
Но этот факт только добавляет придурошности тем истерикам, которые устроили вокруг этой глупости порохоботы. Очередная буря в стакане воды.
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27.10.2020 09:48 Відповісти
Незаконным его можно назвать если будут приниматься какие либо законы связанные результатами этих опросов
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27.10.2020 10:15 Відповісти
Очень сильно сомневаюсь, что какой-нбудь европейский суд знает такую юридическую норму как "искренние намерения", основываясь на которой украинский суд признал сие действо законным. Это должно быть понятно даже "убогим зайцам".
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27.10.2020 10:50 Відповісти
Ну так подавайте в Европейский суд. А "убогий заяц" поржет. Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 6928
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27.10.2020 14:04 Відповісти
Убогий заяц по определению постоянно ржет, ибо в соответствии с еффектом Даннинга-Крюгера не в состоянии осознвать своей убогости. Ты этим не удивишь. Только такой зебил вроде тебя может бежать в европейский суд, которому в данном случае дело не будет подсудно, поскольку не присутствует нарушения прав человека, а есть нарушение избирательного кодекса. Поэтому, убогий заяц, ржать ты можешь и дальше, но только над своим отражением в луже.
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27.10.2020 14:32 Відповісти
Та щассс! Ще не одноразово почуємо і побачимо, як Зє-Ко-***** буде бити себе в груди, що від них нарот вимагає зону вільну від податків для дамбаза і канабіс!!!
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27.10.2020 09:32 Відповісти
Ну, это поживём увидем
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27.10.2020 10:15 Відповісти
Зато 100млн отмыли
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27.10.2020 09:34 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2089
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27.10.2020 09:34 Відповісти
Судя по тому на шо она подписалась всё она знает и без мамы!
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27.10.2020 11:09 Відповісти
Да какое там "отражает мнение населения", кто женщине платит, тот её и танцует.
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27.10.2020 09:35 Відповісти
Зебилы, про руки спрашивать вас бесполезно. Но вот сколько у вас ума можете ответить?
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27.10.2020 09:35 Відповісти
Ума - палата. Умалишённых.
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27.10.2020 09:39 Відповісти
Судя по выборам, их по всей стране процентов семь
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27.10.2020 09:39 Відповісти
на всех! по одной кривой извилине на двоих))))
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27.10.2020 09:53 Відповісти
Как это нет пользы? А зад подтереть?
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27.10.2020 09:36 Відповісти
"Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто" - Нельзя - и преступно! Но враги Украины затеяли его не просто так и использовать для "обоснования" - будут!
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27.10.2020 09:37 Відповісти
зесрани теперь только и осталось хвататься за этот фейковый опрос и изображать хоть какую то деятельность ,т к их на выборах послали нах)агония она такая
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27.10.2020 09:38 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 6793

Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 8040
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27.10.2020 09:40 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 3158 Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 3180
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27.10.2020 09:47 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2427
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27.10.2020 09:40 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 7474
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27.10.2020 09:54 Відповісти
До зе дошло, что соцологическая служба в Украине уничтожена попэрэдныком и работает только на заказ под нужный результат - это ещё покойная бикешкина заявила. Потому видимо она и стала покойной.
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27.10.2020 09:43 Відповісти
Ахахаха)зесрань,помираючи,такую хрень уже несёт...
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27.10.2020 09:46 Відповісти
А что такое "социологическая служба в Украине"? Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 7164
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27.10.2020 09:47 Відповісти
Ну может хоть не уничтожена "опросная служба Украины" или "вопросозадавательная"?))))
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27.10.2020 09:48 Відповісти
А помнишь, Володя, как все начиналось?
Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
Володька!
Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
...Еще кое-что.
Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
А.Давиденко
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27.10.2020 09:46 Відповісти
Имею вопрос к киевлянам и к автору сего опуса:
- А сколько надо "ссать и срать в глаза"(С) иевлянам, чтобы раз и навсегда перестали голосовать за очередного "бубочку", и не важно, фамилия у нового "бубочки" будет Янукович и он ПроФФесор или Зеленский и он комедиант?
10 лет?
20 лет?
30 лет?
Пока не передохнет мое поколение?
Сколько раз нужно "ссать и срать в глаза"(С), киевлянам, чтобы они поняли, что еще раз выберут - и заплятят жизнью?
Детей учат понимать с первого раза, а вот сколько раз нужно "ссать и срать в глаза"(С) жителям Мариуплоя, чтобы там Шарий не получил 6% голосов, как на этих местных выборах?
Обстрелами одногонароТ должено было быть уничтожено 50% жителей Мариуплоля?
75% жителей Мариуполя?
Или 99% жителей Мариуполя?
Вот в чем вопрос.
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27.10.2020 12:37 Відповісти
ОА а посмотрите на избирательные Законы Украины,там нету ничего о несостоявшихся выборах если явка мение 50%,в избирательных бюлетнях нету графы ,,против всех,, нету механизма досрочного отзвава депутата.
Так что любые выборы в Украине не зависят от народа а от тех которые зарание назначили на те или иные должности своих вассалов.
Даже ЗЕ получил более 70-ти процентов голосов при менее чем 50% избирателей,что в нормальной стране не допустимо.В таком случае из системы ,,Рада,, у ВР Украины надо исключить кнопку ,,воздержался,,.
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27.10.2020 14:26 Відповісти
В Украине есть партия ЕС, партия Порошенко и Турчинова, в Украине есть за кого голосовать.
Это большая редкость, когда есть за кого голосовать, между прочим, вот в Беларуси голосовать не за кого было.
Так что рвать избирательный бюллетень, или не ходить на выборы - это очень старнный "протест" в Украине, я так считаю.
Я бы сказала, что это "протест" , что нет КПСС...
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27.10.2020 14:32 Відповісти
Думаю что в Украине еещ рано голосовать за партии нужно за конкретного человека.У нас партии это бандитские групировки которые борются не за улучшение а за захват болшей власти тем самим свою групировку обогащая.Вот по этому предвыборные компании и проводятся грязно вплоть до бандитских разборок.
Не доросла еще Украина до партий,не доросла.
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27.10.2020 14:45 Відповісти
Ну вот за ЕС я и голосовал. Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 4738 За мэра Кличко и за ЕС в горсовет. Тем более, что ЕС его поддержала.
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Виталий относительно ЕС ничего не решает.
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27.10.2020 15:00 Відповісти
Как мэр он меня вполне устраивает. А как они там наладят работу? -- думаю, что наладят.
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27.10.2020 15:06 Відповісти
А Вы представляете, сколько в Киеве людей отовсюду? Все эти сумасшедшие небоскрёбы-новостройки -- это не из-за увеличения рождаемости киевлян. И тот же Притула, пенявший на киевские пробки и прочие неудобства, сам же и есть источник этих неудобств. И у каждого своё "мировоззрение". Кто голосовал за Попова? -- наверное, старпёры какие-то, которым захотелось как 6-10 лет назад, или которые тогда были "при власти". Кто голосует за СН? -- наверное мОлодежь какая-нибудь, которая считает зе -- приличным актёром, слышала что-то о тоже актере и президенте Р.Рейгане и любит прикалываться.
Большинство на выборы не пошли -- противно...
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27.10.2020 14:49 Відповісти
Если наши "взрослые" становятся всё более апатичными к "управлению государством" -- выборам, то мОлодежь -- тем более. Увы.
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28.10.2020 09:46 Відповісти
У Зеленского заместитель - агент "Козырь". Что можно ожидать?
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27.10.2020 09:47 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 9390
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27.10.2020 09:54 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 3644
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27.10.2020 09:57 Відповісти
по закону Президент обладает Законодательной инициативой в принципе. Скорее НЕ ОБЯЗАН использовать, что бы ... ( и прочее тра-ля-ля )
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27.10.2020 09:54 Відповісти
Стаття 106 Конституції України подає вичерпний перелік обов'язків президента.

Президент України:
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Право проведення президентом опитування на виборчих дільницях в Конституції не прописано.
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27.10.2020 10:31 Відповісти
HELGI`s NEWs

SHARP`s REVIEW - 27.10.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста):

1 - Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго ещё стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола. ©

Вы помните Зеленского на инаугурации? Подтянутого, с горящими глазами, подпрыгивающего и целующего Лысого в лысину, а потом бодренько дающего команду парламенту: "Работать, су-ки!" Где этот энергичный лицедей? Почему сейчас на его месте сидит обрюзгшее чмо с толстыми щеками и тусклыми глазами - несмешной и предсказуемый?

А подтянутым и помолодевшим вижу Порошенко. Потому что у него есть ИДЕЯ. Потому что ЕС - единственная идеологическая партия, ориентированная на ценности западной демократии. До этого идейными были только Рух и коммунисты. Остальные - популистские однодневки или апологеты "русского мира".

Ты проиграл, Вова. Полтора года назад ты разогнал парламент по причине, взятой с потолка - "из-за низкого доверия". Сейчас к нему доверие намного ниже, поэтому следующим шагом должен быть роспуск Рады и новые выборы. И если ты просто обрюзг и забронзовел, то смотреть на опухшего, с грязной головой, небритого Корниенко и "вырванного из контекста" Арахамию в этом сборище корабельных сосен уже нет сил.

Go home, Vova! Ты победил только в Кривом Роге - там твоё место.

2 - Возвращаясь к выборам. Климкин назвал их "бардаком", а по мнению ОБСЕ, "опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти.

Да какое там преимущество! Если и вручать премию Дарвина этого года, так это политтехнологам Зе за такую провальную идею.
Зелёные ещё трепыхаются, но уже едут с ярмарки и с каждым днём будут становиться всё токсичнее. Поэтому нужно переключаться на ОПЗЖ и её молодёжное крыло в лице шариивцев, ибо часть избирателей уже бежит с зелёного "Титаника" на любезно предоставленные балалайней шлюпки русского мира. В них и нужно целить.

3 - Кличко побеждает в первом туре.

Гуд. Мой Киев порадовал по всем параметрам. На эту минуту 77.12% обработанных бюллетеней - Кличко 50,91%.
И между тем, в столице более 10% любителей совка. Граждане, если в молодости у вас была хорошая эрекция и вкусный пломбир - это не заслуга Эсэсэра! Хотя, к кому я взываю...

а маски надо не на морды - на телевизоры надеть

4 - Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными.

Кстати, ГДЕ? Где эта повелительница пенсионеров, гроза мужчин, багира политических джунглей, актриса инвалидных колясок? А-уу! Так приходит забвение...

5 - Венедиктова "подгоняет" ДБР, НАБУ и САП с посадкой топ-коррупционеров - дала им на это два месяца.

Никак Порошенко не посадите, болезные? После этих выборов ловить вам уже нечего. И если у всех этих набушных дэбээров осталось хоть элементарное чувство самосохранения, они должны завести дела на саму Венедиктову и кодло "квартальщиков", получивших должности по коррупционным схемам зелёного беспредела. Все ходы записаны, господа присяжные заседатели.

- Изя, а шо такое позитивный контент?
- Это таки, Сёма, когда кто-то в сети пишет хорошую новость, а все ей радуются и делятся друг с другом.
- А, я понял. Это, типа, когда венок на Яныка упал, Зеля выборы проиграл или генпрокурор безуспешно пытается посадить Порошенко.

6 - Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области.

Не собираюсь огульно костерить власть. В данном случае абсолютно правильный шаг. Как только венгры, русские и другие чувствуют нашу слабость - садятся на шею.

7 - Для Украины лучше, если на выборах в США победит Байден - Климкин.

Украина - субъект международной политики, поэтому не вмешиваюсь в американские выборы. Осталась неделя. Победит демократия. Верю в мудрость американцев и США, как главного стратегического партнёра Украины.

8 - Азербайджан взял под контроль очередные несколько сел и город в Карабахе.

Баку долго готовился к возврату территорий. И это стало возможным, когда совпали два фактора: измотанность российской экономики и возросшая мощь Анкары. Карабах продемонстрировал отсталость военной науки и армии РФ по сравнению с Турцией. А нам нужно делать ставку на США, собираться с силами и готовиться к постепенному возврату своих земель. Лучше бескровным путём, но всякое может случиться... И да - не с этим президентом.

9 - У японцев существует теория, что каждое общество переживает волну 3-х поколений: первое строит фундамент, второе паразитически пользуется плодами первого, третье разрушает всю постройку для того, чтобы следующее первое поколение создало новую, на более высоком уровне. И так по спирали. Мы сейчас пытаемся изгнать паразитов, которые приписывают себе заслуги предшественников и одновременно разрушают достигнутое. Потом нам опять строить фундамент. Качаться в комфортном гамаке успешной Украины будут уже наши внуки. C'est La Vie.

- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Ты сейчас так много мерзких вещей мне сказал... (шуткаРезультати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2086)

Шануймося та доброго ранку, бандерівці! Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 2086
Helgi Sharp
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Да. А где наш величайший правитель всех ослов и кловунов - Бубочка? Проголосовали за коноплю - курит видать с Пенделью, в туалете ОПы. Когда к нариду выйдешь, погутарить?
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27.10.2020 09:57 Відповісти
Чому не можна? Можна використати для того, в чому плісняві специ. Для маніпуляції. і для сцян.я в очі.
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27.10.2020 09:59 Відповісти
Ну,декому це принесло офігєнну користь.
Виручка фірмочки "Зе медіа" (без врахування теперішніх мегаприбутків),під керівництвом демсокирянина Татаренка. (І це не враховуючи чорний нал і мутки з оподаткуванням)
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 1349
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27.10.2020 10:00 Відповісти
Почему нельзя использавать, а в туалет? На всю Украину хватит.
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27.10.2020 10:04 Відповісти
З великої хмари мало дощу, каже народне прислів'я. Клоуни розпіарили всенародне опитування, яке в кінцевому рахунку перетворилось не великий пшик, від якого користі, як з козла молока.
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27.10.2020 10:35 Відповісти
Его враги Украины не для пользы Украине проводили, тормоз.
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27.10.2020 10:40 Відповісти
використати його дуже просто- викинути всі відповіді, які не відповідають замовнику і сказати що, результати показові.
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27.10.2020 11:04 Відповісти
Когда бушует вторая волна эпидемии, когда экономический спад и дыры в казне, когда недофинансирована армия, мы тратим огромную сумму, на сомнительной надобности и сомнительной достоверности опрос. Наверно Украина очень богатая страна или ********, что-то одно из двух.
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27.10.2020 11:17 Відповісти
Як це нема пользи, а додатковий піар і незаконна агітація в день виборів на дільницях?))
#Земрази
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27.10.2020 11:41 Відповісти
Ой як підгорає в деяких!!! А ціна газу мабуть найбільше хвилює власників маєтків 500-1000 кв м.
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27.10.2020 11:54 Відповісти
Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 8396
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27.10.2020 12:30 Відповісти
"Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто"

У жителей, например. Мариуполя, где 83% голосов получили в той или оной мере ватники (Шарий, например получил 6 с лишним процентов голосов) был шанс исправить ситуацию на этих выборах. Они ей не воспользовались.
Это хорошо, решения народа нужно нужно уважать.
Вот ход истории решение жиелей Юго-Востока и уважит - в Украину идет дефолт.
Может, когда жрать будет нечего жителям Мариуполя, тогда, наконец, они поймут?
Хотя я и в этом случае не уверена...
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27.10.2020 12:41 Відповісти
наивные через полгода
примут решение о использовании канабиса
к тому времени уже поля будут засеяны
и скажут -- мы же с вами советовались /вы согласили /
нужно помогать / несчастным /
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27.10.2020 13:03 Відповісти
Повторюсь.Опрос являлся скрытой агитацией во время выборов а результаты этих опросов никому не нужны,ненужны потому что ответы на них уже еть в Уголовном Кодексе Украины и в Конституции Украины просто их надо исполнять а не делать видимость.
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27.10.2020 14:39 Відповісти
Технологію проведення незаконного опитування відкатали, ***** має бути задоволений. Наступного разу, питання вже будуть інакші.
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27.10.2020 15:06 Відповісти
 
 