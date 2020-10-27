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Повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії на Сумщині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії на Сумщині, - Нацполіція

У селі Соснівка Конотопського району 25 жовтня була організована і працювала самостійно створена незаконна виборча дільниця. Працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють організаторів ділянки-"двійника" та інші обставини цієї справи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

Як встановили слідчі, частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їхнього села до Поповської об'єднаної територіальної громади і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів і голову Соснівської сільради. Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщення під ділянку надав місцевий підприємець. Як реквізити "фейкової" ділянки організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної ділянки, в той час як справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману велику частину виборців, які в підсумку так і не змогли реалізувати своє право вибору.

26 жовтня працівники слідчого управління ГУНП у Сумській області за погодженням із прокуратурою Сумської області голові фіктивної дільничної виборчої комісії оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває.

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так, тово гляди, скоро в онлайне фейковый зеля штрих заведется
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27.10.2020 09:32 Відповісти
Фейковое голосование - єто опрос зеленского. А єто очень даже легитимное Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8988 Сообщено о подозрении главе фейковой участковой избирательной комиссии на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3679
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27.10.2020 09:34 Відповісти
Буратіні мона, а їм ні?
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27.10.2020 09:42 Відповісти
Це поліція аваківська фейкова.
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27.10.2020 09:47 Відповісти
Людей незаконно проти їхньої волі анексують у якесь отг та ще здійснюють кримінальне переслідування за не згоду входження в таке отг. ******* більшовицька колективізація з подачі гетьмана педро у поєднанні з насильством, шантажем, дискримінацією.
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27.10.2020 10:02 Відповісти
23 жовтня по всіх новинних ресурсах пройшло повідомлення про затримання одного з лідерів ОЖПЗ Сумської облради за здирництво. Цей депутат, і кандидат в депутати вимагав з керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів на вибори. Його, наче затримали. А що далі? Всі ЗМІ наче язика проковтнули. Цей ожпзовець засідатиме в наступній обласній раді? Чи він таки сидить? Чи був суд, щоб його заарештувати? Чи відкрита кримінальна справа? Чому "патріотичні" ЗМІ не розкрутили цю тему? Завдяки пасивності "патріотичних" ЗМІ, п'ята колона отримала впевнену загальну перемогу на виборах до місцевих рад Сумщини.
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27.10.2020 10:26 Відповісти
 
 