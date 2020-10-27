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Портнов (304) Маселко (97) Окружний адмінсуд Києва (377) Олександр Божко (19)

Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко

Андрій Портнов ігнорує засідання Окружного адмінсуду Києва за позовом прокурора Олександра Божка до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури в Київській області щодо погроз Портнова на адресу прокурора.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте як Портнов обіцяв ви*бати в тупий собачий рот прокурора Божка.

Але його це не злякало. Навпаки - він робить усе, щоб Портнов відповів за свої збочені фантазії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку

Божко подав скаргу на Портнова як адвоката за все ці прекрасні смс і полюції в телеграмі. Але КДКА відмовилася відкрити провадження, тому що немає доказів, що це телеграм Портнова.

Сьогодні Окружний адмінсуд м.Києва розглядав скаргу Божка на рішення КДКА. Суд залучив і Портнова. Але ніхто не прийшов. А Портнов взагалі мовчить і навіть відзиву не дав. Це у нього така геніальна стратегія - морозитись. Типу це не він і немає доказів, що телеграм його.

Насправді доказів більш ніж достатньо. Усі подані до суду. Звісно, ми не чекаємо від вовчого суду справедливого рішення. Але ми пройдемо цю дорогу.

Наступне засідання 19.11.

Також читайте: СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку

До речі, Портнов обіцяв звільнити Божка. Звільнив - тепер простий прокурор є першим заступником прокурора Тернопільської області. І його історія є гарним прикладом, що захист честі та протидія явним негідникам винагороджується", - розповів Маселко.

Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко 01
Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко 02

Раніше розповідалося, що троє працівників Генеральної прокуратури отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, неодноразово такі повідомлення надходили прокурору Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Розслідування щодо погроз від Андрія Портнова співробітнику Генеральної прокуратури (тепер Офіс Генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку розпочали в Державному бюро розслідувань на початку квітня 2019 року. Згодом кримінальне провадження передали до Служби безпеки України.

Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав погрози від ексчиновника.

Після цього прокурору не раз писали з номера колишнього посадовця. Зокрема, 27 березня Андрій Портнов надіслав повідомлення, де "порадив" прокурору "збиратися у в’язницю". Востаннє Божко отримав погрози 30 березня цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, що відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору й Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Після отримання нових погроз Олександр Божко знову звернувся до комісії, та адвокати відмовилися навіть відкривати провадження. Зараз таке їхнє рішення прокурор намагається оскаржити в Окружному адмінсуді Києва.

У квітні поточного року Божко також звертався до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що цю підозру не оголосили, а справу — закрили. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підставою для закриття провадження стала експертиза.

Окрім Божка, схожі погрози були адресовані й у бік колишнього співробітника слідчого Управління спеціальних розслідувань ГПУ та його екскерівника Сергія Горбатюка. Саме ця структура розслідувала події Революції Гідності та діяльність колишніх соратників Віктора Януковича.

Андрій Портнов, нагадаємо, повернувся в Україну навесні цього року. Ексчиновник відразу розпочав "юридичну війну" з попереднім президентом Петром Порошенком, відправивши з десяток заяв щодо нього до Державного бюро розслідування. Також у серпні Портнов виграв позов проти України про відшкодування майже 7 мільйонів гривень компенсації — за завдану шкоду його репутації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
И где этот Портнов был когда в Украине был ПРЕЗИДЕНТ, а не зеленое посмешище?
Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1395
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27.10.2020 09:53
+6
Третья неявка - принудительный привод ст.94 УКУ. В чем проблема?
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27.10.2020 09:56
+6
Когда Бенядиктова организует силовой привод Портнова в суд, как она неоднократно собиралась делать с антипортновцами?
Или ей плевать на угрозьі неадеквата ее подчиненньім?
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27.10.2020 09:59
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Какие заседания? На кол портнова. Он петух.
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27.10.2020 09:47 Відповісти
не он содомит причем в двух ипостась и оця мамина... обрезанный идиот и причем обрезание не головки... а в голове...
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27.10.2020 10:32 Відповісти
Ну вот бы я игнорировал иск прокурора? А портной запросто! Саша Белый---вставай---ПОРА! А теперь без стёба, эмоций и прочих шуток. Та уволить такого прокурора со всей той прокуратурой нахер!
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27.10.2020 09:52 Відповісти
И где этот Портнов был когда в Украине был ПРЕЗИДЕНТ, а не зеленое посмешище?
Портнов игнорирует заседания суда по делу об угрозах прокурору Божко: это у него такая гениальная стратегия - морозиться, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1395
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27.10.2020 09:53 Відповісти
Третья неявка - принудительный привод ст.94 УКУ. В чем проблема?
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27.10.2020 09:56 Відповісти
В том что власть в руках врагов Украины и народа. До сих пор не дошло? Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6192
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27.10.2020 10:00 Відповісти
До меня дошло в в 2019 г.До этого доходило по потерянным ОРД (выговор не сифилис, случайно сожгли). Я нашел дырку - сдача в архив под другим названием ДОРа. Пусть ищут. Карточки учета, так же менял.
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27.10.2020 10:07 Відповісти
где у нас подсудимый? не пришёл? а, ну на нет и суда нет.
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Когда Бенядиктова организует силовой привод Портнова в суд, как она неоднократно собиралась делать с антипортновцами?
Или ей плевать на угрозьі неадеквата ее подчиненньім?
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27.10.2020 09:59 Відповісти
Венедиктова - никогда.
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27.10.2020 10:01 Відповісти
Это правильная тактика от Божко. Юридически подкованный человек имеет возможность открывать обществу всю низость мелкой, гебнявой, зеленой шушеры, дорвавшейся до власти. Портнов (Казбек), как уже помеченный сексотский ген в овощах на юридической грядке, должен засветить всю эту кацапскую юридическую цепочку в пятой колоне врага, как она нагло отмазывает и поощряет эту нечисть на новые подвиги. Каждый день лубянское чмо, Портнов, вредит Украине. Даже если его не повяжет это дело, оно - все таки - будет выдавать местонахождение этой путинской мондавошки.
Пусть этот урод, портнов, игнорирует, находясь в гебняво-кремлевском зеленом винегрете в нашей политике, он уже помечен. Пусть светятся лубянские консервы. Этот шпионский перец, в планктоне зеленых, сексотских, проституток, смотрится уже не плохо. Главное, чтоб при удачном моменте его, как в свое время некоего калашникова, вовремя обезвредили, как врага.
К сожалению, власть у нас гебнявая, лубянская скользкая, и, пока, Портнова за "юридически намыленный" хвост как гопника не поймать, чтоб осудить, уже, как "Казбека".
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27.10.2020 10:12 Відповісти
Морозитися-це дуже ефективна стратегія.Чинна влада так робить з кожного приводу. І це реально працює1
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27.10.2020 10:38 Відповісти
Усі "правові таланти" портняги - це хабарництво і гопництво.
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27.10.2020 10:39 Відповісти
Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7144Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 179
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27.10.2020 10:47 Відповісти
Головна помилка Майдана в тому, що він фізично не знищив таких гнид-ворогів України.
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27.10.2020 10:50 Відповісти
Вонючая "портянка" оказалась крутой только на словах. Как только взяли за мотню - сразу обделался.
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27.10.2020 18:24 Відповісти
 
 