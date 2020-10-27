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Київ (13830) Київрада (454) місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Лерос Гео (381)

"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "СН".

Про це повідомив виключений із СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" в Києві опинилася на шостому місці, з результатом трохи більш як 7%, а майже 70% киян навіть не прийшли на вибори, що показало повне розчарування і відсутність надії на зміни.

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Якби явка була 50%, партія "Слуга народу" в Києві навіть не подолала б прохідний бар'єр.

Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "Слуги народу".

Просто факти.

Реванш різних чортів запишіть туди ж, вони ж не в тюрмі сидять, а на державних потоках і в блакитних екранах", - розповів нардеп.

Слуга народу на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, СН навіть не подолала б прохідний барєр, - Лерос 01
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Топ коментарі
+35
Пізнавши зелених пройдисвітів, розумієш, що Ляшко не такий вже й пі...ас.
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27.10.2020 09:58
+33
СН абнулілась "Слуга народа" на выборах в Киевсовет оказалась на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 5976
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27.10.2020 09:55
+23
Нада пперещитать голоса на довыборах. Должен Ляшко - победить, без него скучно. Тем более не может тот слуга урода с таким рейтингом стоко голосов получить. Что-то там не чисто "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 6529
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27.10.2020 09:56
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СН абнулілась "Слуга народа" на выборах в Киевсовет оказалась на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 5976
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27.10.2020 09:55 Відповісти
**********
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27.10.2020 09:57 Відповісти
Ой! Я вас прошу! Не має там чому за.....ся! "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50%, "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 518
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27.10.2020 09:59 Відповісти
********** и отвалилась
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27.10.2020 10:02 Відповісти
больше подходит -абасралась
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27.10.2020 10:03 Відповісти
...а Притулка конкурсу на новий симулякр для наріду не витримав

Нам будуть намагатися запропонувати нову популістську альтернативу. Ми можемо її ще не помічати, як не помічали Зеленського, коли він грав у серіалі "Слуга народу" і могли вважати, що це тільки кіно, а не технологія олігархічного реваншу. Але це не означає, що нової популістської альтернативи не буде. Буде! Тим більше, що явка на місцевих виборах явно продемонструвала розчарування більшості населення у існуючих політичних проєктах. З цим населенням олігархи і будуть працювати, щоб запропонувати йому нові пустушки в кольорових обгортках - пустушки, які дозволять їм зберігати вплив і владу у країні, прирікаючи інфантильних прихильників своїх симулякрів на бідність і безвихідь. - В. Портников
https://gazeta.ua/blog/54072/nasuvayetsya-nebezpeka-oligarhi-gotovi-do-revanshu
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27.10.2020 10:16 Відповісти
Нада пперещитать голоса на довыборах. Должен Ляшко - победить, без него скучно. Тем более не может тот слуга урода с таким рейтингом стоко голосов получить. Что-то там не чисто "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 6529
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Пізнавши зелених пройдисвітів, розумієш, що Ляшко не такий вже й пі...ас.
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27.10.2020 09:58 Відповісти
Не. Бубочка как раз у Ляшка учился как втирать лапшу в уши нариду. Ляшко - чемпион мира по обману и аферам. Шота пошло не так, постарел Ляшко да и особо огонька нет у него, играть на поле аферистов - не простая задача.
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27.10.2020 10:04 Відповісти
Да куда ему! Всеголиш с вилами бегал.
А тут и игра фуем,и бег по фонтанам, и шаурма, и прочие подвиги зелидера. Распостраняються и на адептов,правда им повторить слабо. Не всем рояль доступен.
В фонтан - холодно,а шаурму на улице- страшно.
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27.10.2020 13:29 Відповісти
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 614
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27.10.2020 10:13 Відповісти
ляжко конечно активный гомосек и этих зеленопидров раздалбывал бы знатно.
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27.10.2020 09:58 Відповісти
шляшко нонче боевая шестерка ахметки.
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27.10.2020 15:06 Відповісти
Бобик здох.
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27.10.2020 09:57 Відповісти
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 8021
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27.10.2020 14:07 Відповісти
Скажіть Гідранту, що рівень довіри до його команди з"їли таргани під плінтусом і пора всіх розпускати і самому розпускатись. Так можна уникнути максимальних термінів ув"язнення навесні.
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27.10.2020 10:00 Відповісти
нужно было бы хотя одну высокопоставленную свынюку посадить, ну хоть что-нибудь сделать
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27.10.2020 10:02 Відповісти
Ну то Зелька Потерпілий і сяде.
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27.10.2020 11:03 Відповісти
За всіх.
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27.10.2020 13:30 Відповісти
Срочно через Раду внести старый наболевший вопрос. О должности вице-президента, идиотам и то ясно что кандидат железный есть. И уход досрочный в отставку, сразу после принятия такого указа. Дальше ясно кто есть кто. И опять на май выборы преза. И тут сразу ясно---КТО! И опять в первом туре. Мы знаем что он сукин сын---но он наш сукин сын!!! Тогда победим! К БОЮ!
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27.10.2020 10:04 Відповісти
А в 19 году за "стадо недоумков" в Киеве проголосовало почти 40%. Выздоровели или протрезвели "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 619 ? А может приколы закончились "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 2045 ?
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27.10.2020 10:04 Відповісти
Не. Гроши заканчуются. Шо накопили при мародере.
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27.10.2020 10:06 Відповісти
Беда с вами зебилами "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 9702. Что при Пете имели с Вовочкой за год просрали. Пиши еще про свои страдания...
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27.10.2020 10:12 Відповісти
Стадо поняло,шо корма крадут,но еще не все верят что зеля.
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27.10.2020 13:34 Відповісти
Сколько вам недоноскам, можно рассказывать, что коверканье чужих ников признак слабоумия? А кого я называю недоумками, расскажу. тех кто сокращает украинскую армию, кто вызывает ****** во время сессии, кто врет нам в глаза и кто повышает тарифы на ЖКХ. Усек, зелебобик?
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27.10.2020 10:17 Відповісти
Давай начинай старую песню. Да было. началась война, а потом все стало норма. А сейчас, что? Писец или жопа?
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27.10.2020 10:25 Відповісти
Кто? Яник устроил,а тебе,лаптю, впарили шо Петя.
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27.10.2020 13:37 Відповісти
"Птицу видно по полету". Толика по написанному!
Расеянин - енто діагноз! І не важливі а ні нація,а ні місце проживаня.
Політкоректно - "лапоть".
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27.10.2020 15:45 Відповісти
Новую методичку из балалайленда путинятам закинули? "Порохоботов в горохоботов".
Как появился Зельцман - исчез Вальцман. Путинята придумали соросят. Ну-ну.
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27.10.2020 15:57 Відповісти
Да отковьіряйся от меня уже со своим очком! На раше нади любителей твоего очка!
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27.10.2020 19:06 Відповісти
Потому что только зелебобики делают вид что не знают - "Стадо недоумков" это второе название псевдо партии "Слуга народа" (СН)
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27.10.2020 10:23 Відповісти
Наелись зешибись. Хотят опять зубожіня.
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27.10.2020 13:32 Відповісти
ЗЕ-пропало!
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27.10.2020 10:05 Відповісти
Вова зеленский дурачок, который слился 4 марта. Это каким нужно быть идиотом, чтобы посливать всех своих людей взамен на людей бени и гудка?😮☝
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27.10.2020 10:05 Відповісти
А у него кроме Богдана и Бакана были свои люди? Кстати, вы в последнее время, про лейтенанта Баклана что-то слышали? Сейчас даже террористами занимается Аваков
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27.10.2020 10:20 Відповісти
Рябошапка, Гончарук, Нефедов. Все они отчитывались ему а не бени и гудку. Кому отчитываются пришлые на их места люди? Ну и Богдан. Хоть и мутный чел, но при нем таких зашкваров не было. Баканов - я вообще не знаю что про него даже думать.
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27.10.2020 10:24 Відповісти
Тучи над ЗЕ-барыгой сгущаются 🤡
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27.10.2020 10:05 Відповісти
"Найвеличніший" ЗЕбіл, 7% це твій справжній рейтинг - забирайся ГЕТЬ!!!
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27.10.2020 10:05 Відповісти
2019 выборы в зраду: соя 8% бгг😷
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27.10.2020 10:32 Відповісти
Сміється той, хто сміється останнім.

"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 3503
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27.10.2020 11:08 Відповісти
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 9019
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27.10.2020 10:07 Відповісти
О! Этот всё знает. А прикинь если бы явка была бы 100% - у сн был бы минусовый рейтинг, например минус семь
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27.10.2020 10:07 Відповісти
100%
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27.10.2020 15:13 Відповісти
А яйцевнюх тут при чём?
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27.10.2020 10:10 Відповісти
Совершенно не при чём. Автор о ЗЕлени всякой пишет, сравнивая их повадки с кроличьими. "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 7694 "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 4281
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27.10.2020 10:11 Відповісти
я тебя чем то оскорбил что ты себе позволяешь маты переть в мою сторону?
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27.10.2020 10:17 Відповісти
Нужно Лероса печатать везде.
Лерос подумал.
Лерос предположил.
Лерос спрогнозировал.
Офигеть как мнение этого недоумка важно.
Хотя...подогревать других недоумков тоже нужно.
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27.10.2020 10:11 Відповісти
Ну,он вложил нехилую лепту в вашу смерть,зебильо)поздно пить боржоми ,когда вас сделали
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27.10.2020 10:15 Відповісти
слуга Урода бъется в истерике... осбенно такие уроды, как Дубина... остальным, по их тупости, вшистко едно... поигрались в политической песочнице, пора к маме...
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27.10.2020 10:34 Відповісти
А апрос призидента паказал, шта 90% паддерживают величайшего лидера нации
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27.10.2020 10:13 Відповісти
Все,зесрань,вы -все.Хоть теперь не будете толкаться под ногами,мешая зажопников уничтожать
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27.10.2020 10:13 Відповісти
Вот неожиданно,юзики и фроськи бурлаковы оказывается нихрена не умеют,никогда такого не было и вдруг опять.
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27.10.2020 10:17 Відповісти
УСЁ ВОВА, ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ. ДАЛЕЕ ТОЛЬКО ВЫНОС ТЕЛА, СЛЕДСТВИЕ, СУД, СРОК.

"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 875

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27.10.2020 10:22 Відповісти
Кличкоиды не намного лучше зеблоидов. Такое же дерьмо, только в профиль. "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 4484
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27.10.2020 10:23 Відповісти
Кстати о пете - в Киеве петин пес набрал из общего количества киевлян имеющих право голоса 6,2%, поэтому он уже не восьмипроцентный, а шестипроцентный. Здобулы!
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27.10.2020 10:24 Відповісти
Они много где свои 20% от количества голосовавших таки взяли. Даже в моем городе.
Их проблема, что они упоротые и никто не хочет иметь с ними дела. Поэтому повсеместно будут в оппозиции. К принятию решений их не пустят (а они к этому ох как привыкли за 5 лет). А без ресурса для дерибана это стадо очень быстро рассосётся по другим партиям.
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27.10.2020 10:33 Відповісти
Доки той петя дзюритиме вам у сподні?
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27.10.2020 10:34 Відповісти
Твой петя ограбил Украину до нитки и вверг в нищету и злыдни украинский народ. Придёт время и он будет отвечать за здачу территорий Украины и за геноцид украинского народа.
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27.10.2020 10:40 Відповісти
Пам'ятаю-пам'ятаю, "збагатився в 82 рази"...
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27.10.2020 10:57 Відповісти
Похоже таки Петя надругался над Олежкой противоестественным способом!
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27.10.2020 11:34 Відповісти
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 3949
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27.10.2020 11:12 Відповісти
От общего количества киевлян имеющих право голосв пецин пес набрад 6,92%, что значит киевляне за пецю не проголосовали, а проголосовали за пес понаехавшие рагули.
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27.10.2020 11:16 Відповісти
В мозге стопроцентно нормального человека порядка 100 миллиардов нейронов, но твоё поведение определяется всего тремя....
Смотри, Петя придёт за тобой этой ночью!
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27.10.2020 11:39 Відповісти
Он уже однажды приходил ко мне во сне ночью и слетел с трона. Ко мне приходить в сон ночью чревато - сны у меня вещие. Хай придёт днём с чемоданом бабла, может я тогда пересмотрю свои сны. Всё будет зависить от размера чемодана.
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27.10.2020 11:57 Відповісти
Я всегда знал, что твоя ненависть к Порошенко порождена лютой завистью!
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27.10.2020 13:37 Відповісти
Как я могу завидовать тому кто сам себе закрыл путь на Небо?
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27.10.2020 13:47 Відповісти
Небо без тебя разберйтся!
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27.10.2020 13:58 Відповісти
Уже разобралось - 6,9%.
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27.10.2020 14:18 Відповісти
Порахуй краще скільки за твого клоуна проголосувало "от общего количества киевлян имеющих право голосов". "Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 1142
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27.10.2020 13:00 Відповісти
"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос - Цензор.НЕТ 6838
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27.10.2020 10:26 Відповісти
Якби явка була 50%, партія "Слуга народу" в Києві навіть не подолала б прохідний бар'єр.


Гівно вартий висновок "ображеного" "слуги"...
тому що... розчаровані прихильники Зе власне і не прийшли...
Джерело: https://censor.net/ua/n3227282
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27.10.2020 10:37 Відповісти
Лерос трохи перебільшує, рік назад на виборах до Верховної Ради слуги урода набрали 36,46%.
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27.10.2020 10:49 Відповісти
Коля Котлєта Тищенко, божився перед виборами, якщо у Києві слуги наберуть менше 18%, то він піде з депутата.
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27.10.2020 10:53 Відповісти
Ничего зесрань, фотографы,сантехники, рестораторы,корабельные сосны, членограи Украине тоже нужны.
Покупаем кассовые аппараты и работаем на благо Украины.
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27.10.2020 11:34 Відповісти
А що ж очікували? Замість конкретних справ на зонтиках літали.
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27.10.2020 11:56 Відповісти
Дайте део ланосу уже селёдки!
Я всё вспоминал, кого он мне напоминает, и вспомнил - сыройжу лещенко. Тоже непонятно зачем пёрся в Раду от ненавистной ему фракции. Надо было сразу от "аппазиции". )
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27.10.2020 12:05 Відповісти
ось и казочкi кiнець
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27.10.2020 12:11 Відповісти
Похоже, что Праздник Непослушания закончился и наступают суровые будни.
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27.10.2020 12:16 Відповісти
 
 