"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос
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Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "СН".
Про це повідомив виключений із СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" в Києві опинилася на шостому місці, з результатом трохи більш як 7%, а майже 70% киян навіть не прийшли на вибори, що показало повне розчарування і відсутність надії на зміни.
Якби явка була 50%, партія "Слуга народу" в Києві навіть не подолала б прохідний бар'єр.
Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "Слуги народу".
Просто факти.
Реванш різних чортів запишіть туди ж, вони ж не в тюрмі сидять, а на державних потоках і в блакитних екранах", - розповів нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Нам будуть намагатися запропонувати нову популістську альтернативу. Ми можемо її ще не помічати, як не помічали Зеленського, коли він грав у серіалі "Слуга народу" і могли вважати, що це тільки кіно, а не технологія олігархічного реваншу. Але це не означає, що нової популістської альтернативи не буде. Буде! Тим більше, що явка на місцевих виборах явно продемонструвала розчарування більшості населення у існуючих політичних проєктах. З цим населенням олігархи і будуть працювати, щоб запропонувати йому нові пустушки в кольорових обгортках - пустушки, які дозволять їм зберігати вплив і владу у країні, прирікаючи інфантильних прихильників своїх симулякрів на бідність і безвихідь. - В. Портников
https://gazeta.ua/blog/54072/nasuvayetsya-nebezpeka-oligarhi-gotovi-do-revanshu
А тут и игра фуем,и бег по фонтанам, и шаурма, и прочие подвиги зелидера. Распостраняються и на адептов,правда им повторить слабо. Не всем рояль доступен.
В фонтан - холодно,а шаурму на улице- страшно.
Расеянин - енто діагноз! І не важливі а ні нація,а ні місце проживаня.
Політкоректно - "лапоть".
Как появился Зельцман - исчез Вальцман. Путинята придумали соросят. Ну-ну.
Лерос подумал.
Лерос предположил.
Лерос спрогнозировал.
Офигеть как мнение этого недоумка важно.
Хотя...подогревать других недоумков тоже нужно.
Их проблема, что они упоротые и никто не хочет иметь с ними дела. Поэтому повсеместно будут в оппозиции. К принятию решений их не пустят (а они к этому ох как привыкли за 5 лет). А без ресурса для дерибана это стадо очень быстро рассосётся по другим партиям.
Смотри, Петя придёт за тобой этой ночью!
Гівно вартий висновок "ображеного" "слуги"...
тому що... розчаровані прихильники Зе власне і не прийшли...
Джерело: https://censor.net/ua/n3227282
Покупаем кассовые аппараты и работаем на благо Украины.
Я всё вспоминал, кого он мне напоминает, и вспомнил - сыройжу лещенко. Тоже непонятно зачем пёрся в Раду от ненавистной ему фракции. Надо было сразу от "аппазиции". )