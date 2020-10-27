Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця

Голова Офісу президента Андрій Єрмак спростував існування спецоперації із затримання бійців "ПВК Вагнера", яка нібито провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Бабеля" "Андрій Єрмак - другий голова Офісу президента, якого (майже) ніхто не любить".

"Уже багато разів про це сказав: вся історія з "вагнерівцями" придумана від початку до кінця. Наради, про яку написав (головний редактор видання "Цензор.НЕТ "Юрій) Бутусов, ніколи не було. Моя версія - це добре спланована операція, спрямована проти нашої країни. Мені зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи мимоволі в цьому були задіяні українські журналісти і хтось з українських політиків - питання", - заявив Єрмак.

За його словами, цю "спецоперацію" проти України спланували зовні, але не виключає, що може хтось бути причетним зсередини. Він закликав дочекатися кінця слідства, яке веде ДБР, "і тоді отримаємо всі відповіді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням