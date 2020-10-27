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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (3126) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228)

Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спецоперація щодо

Голова Офісу президента Андрій Єрмак спростував існування спецоперації із затримання бійців "ПВК Вагнера", яка нібито провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Бабеля" "Андрій Єрмак - другий голова Офісу президента, якого (майже) ніхто не любить".

"Уже багато разів про це сказав: вся історія з "вагнерівцями" придумана від початку до кінця. Наради, про яку написав (головний редактор видання "Цензор.НЕТ "Юрій) Бутусов, ніколи не було. Моя версія - це добре спланована операція, спрямована проти нашої країни. Мені зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи мимоволі в цьому були задіяні українські журналісти і хтось з українських політиків - питання", - заявив Єрмак.

За його словами, цю "спецоперацію" проти України спланували зовні, але не виключає, що може хтось бути причетним зсередини. Він закликав дочекатися кінця слідства, яке веде ДБР, "і тоді отримаємо всі відповіді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням
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Топ коментарі
+42
Ага и брат его должностями не торговал, и вообщечо вы пристали к регенту зебила, не мешайте воровать Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца - Цензор.НЕТ 5116
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27.10.2020 10:09
+35
а откуда не имеющий доступа к гостайне не государственный служащий Ермак узнал секретную информацию об этом ?
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27.10.2020 10:20
+30
Ага как и убитый брат в АТО не торговавший должностями 😂
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27.10.2020 10:21
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Хитрость - образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который внешне походит." - Иммануил Кант
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27.10.2020 12:14 Відповісти
Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации по задержанию бойцов "ЧВК Вагнера", которая якобы провалилась. Источник: https://censor.net/ru/n3227284

Фсб шному агенту зразу всі повірили Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця - Цензор.НЕТ 4369
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27.10.2020 12:24 Відповісти
скоріш за все Преза мі 6 ознайомило із записами розмов Єрмака з куратором -серетарем Совбеза РФ дядьою Колею Патрушевим. Справа отруєння Скрипалів почалася через телефонні дзвінки виконавців із Лондона в Сирію на базу, а з бази в Москву. Звязок -це ахілесова пята ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ а також "сапогов" (ГРУ). Всі їх провали - це або зрадництво або провал на звязку. Наприклад, Зорге, Фельфе, Гійом, Кем. Пятірка, літературний Юстатас також мало не спалився через звязок, І все це густо замішано на російській тупості. Так і Єрмак спалився. Він звинувачує в своєму провалі темні іноземні сили, і йому невідомо, що там робить Бутусов. Але факт є фактом - През не бере його з собою, ні Англію ні в Турцію, У зеленського так повелося що від розмови до звільнення строк у два місяці. Отже Єрмака звільнять перед ялинкою. тут саме головне не упустити момент втечі Армяка. Однак він вніс певний колорит в опаскудження іміджу України-чого стоїть залучення як переговорників старих шкап та бісексуалок а ще хотів випустити на міжнародний рівень самого Колю-котлету.
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27.10.2020 12:35 Відповісти
ты суслика не видишь, а он есть !
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27.10.2020 12:53 Відповісти
Первыми напечатали эту историю в "комсомольской правде".
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27.10.2020 13:37 Відповісти
"Совещания, о котором написал (главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий) Бутусов, никогда не было."Источник: https://censor.net/ru/n3227284 раз так долго молчал, значит ждал когда следы будут подчищены, а теперь уверен в том, что никто ничего не докажет
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27.10.2020 13:44 Відповісти
Якби ми довіряли "слідству ДБР" - ми, можливо, і зачекали би...
А так - ні, і ще раз НІ!
Тільки ТСК - і те ясний факт що всієї правди не дізнаємось. Ну, дізнаємось трохи більше фактів, і все на тому.
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27.10.2020 13:45 Відповісти
Я двадцять раз повірив!!!
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27.10.2020 14:29 Відповісти
Лядь, на "блакитному" оці бреше. Єрмак, а про який вплив внутрішнього середовища Зе відкритим текстом говорили наші західні партнери?
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27.10.2020 19:37 Відповісти
Єрмак проколовся, засвітився, і обкакався. Навіщо він потрібен такий Україні, штірліц і мародер на крові.
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27.10.2020 19:52 Відповісти
ТУПО ПАЛИЩЬСЯ ВАТНИК!!!
Ты - ЕДИНСТВЕННЫЙ кто до сих пор утверждает, что "их-там-нет".
Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця - Цензор.НЕТ 9916
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27.10.2020 23:41 Відповісти
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