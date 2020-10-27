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Навчальні заклади Івано-Франківська, що розташований у "червоній зоні", із середи працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Навчальні заклади Івано-Франківська, що розташований у

Навчальні заклади міста Івано-Франківськ, що розташоване в "червоній" зоні, з 28 жовтня працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомила Івано-Франківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальні заклади працюють із завтрашнього дня (28 жовтня) в звичайному режимі. На карантині залишається ДОУ №29 "Кобзарик" (до 5 листопада), садок у селі Підпечери (до 6 листопада). На дистанційному - ліцей №24 (до 2 листопада ) та Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр (поки місто в "червоній" зоні")", - сказано в повідомленні міськради.

Як повідомлялося, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні встановила нове епідемічне зонування в Україні з 26 жовтня. Місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області віднесені до "червоної" зони.

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Цікаво, чи можуть потім пeдагоги або іх родичі, які втратили здоров'я чи, нe дай Бог життя, судитись з міською владою, щоб добитись компeнсаціі. Чи міська влада щось зробила для забeспeчeння бeзпeки в учбових закладах: хоч би одна маска на дeнь, щитки, бeзкоштовнe тeстування тощо?
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27.10.2020 10:17 Відповісти
"Ну и дураки же вы все..."
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27.10.2020 10:17 Відповісти
Власть хочет построить хорошие дороги на кладбище!
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27.10.2020 10:23 Відповісти
 
 