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В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Одеській, Полтавській і Луганській областях. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Одеській, Полтавській і Луганській областях. ІНФОГРАФІКА

Станом на 27 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.

У Чернігівській області завантаженість ліжок становить 47,3%.

Усього по Україні завантаженість ліжок становить 65,4%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківщина, Київ і Львівщина - в трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Одеській, Полтавській і Луганській областях 01
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Кислородных точек не хватает, КТ и анализы ждут неделями, а это только начала осенне-зимне-весеннего пика. А власть в бирюльки играется.
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27.10.2020 10:31 Відповісти
Бабло на дорогах пилить. Так що .., ніяких бірюльок, все серйозно.
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27.10.2020 10:43 Відповісти
На местных выбрах на полтавщине, зеленые клоуны забрали половину голосов с жопоблоком. Поэтому ребята смейтесь побольше. Хорошее настроение лечит от короновируса
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27.10.2020 10:35 Відповісти
А ти радів від місцевої влади, як не було зелених блазнів?
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27.10.2020 15:46 Відповісти
1.В больницу УЖЕ невозможно попасть, дпаже за деньги 2. При цитокиновом шторме(атака цитокиновых/иммуных клеток организма на свои клетки и ткани)используют капельницы Стоимость 2х капельниц 70000 грн. И их НЕТ в аптеках и больницах , все в очереди. Спасибо властям победившим короновирус . Горжусь дорогами
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27.10.2020 10:36 Відповісти
Да ладно.
В Одессе н верят в Ковид.

А Ковид, как оказалось, таки верит в тупых одесситов.
В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Одеській, Полтавській і Луганській областях - Цензор.НЕТ 1631
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27.10.2020 10:36 Відповісти
А какая разница! Главное чтодороги к кладбищам будут заасфальтированны и освещены!
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27.10.2020 10:39 Відповісти
 
 