В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Одеській, Полтавській і Луганській областях. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 27 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.
У Чернігівській області завантаженість ліжок становить 47,3%.
Усього по Україні завантаженість ліжок становить 65,4%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях.
Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.
Будь ласка, зачекайте...
В Одессе н верят в Ковид.
А Ковид, как оказалось, таки верит в тупых одесситов.