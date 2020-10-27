За добу COVID-19 виявили у 347 співробітників МВС, більшість у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях
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Сьогодні, 27 жовтня, зареєстровано 347 правоохоронців, які за добу захворіли на COVID-19, один - помер від ускладнень хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано: в Дніпропетровській області (24), у Запорізькій області (+23) та Києві (50).
Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 11 389 поліцейських, одужали – 10 545, померли - 29.
Нагадаємо, минулого тижня на коронавірусну хворобу захворіли 1592 працівники системи МВС.
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