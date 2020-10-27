За добу в ЗСУ виявили 83 нові випадки COVID-19, хворіють 1383 особи, - Командування Медсил

Станом на 10:00 26 жовтня в Збройних силах України на коронавірус хворіють 1383 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявлено 83 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 16 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 працівник ЗС України, Чернігівський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного та Центрального регіонів, Чернівецький та Запорізький військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю, Томашпільська ЦРЛ – 2 військовослужбовці, Житомирська МКЛ – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 67 осіб: Одеська область – 9 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Львівська область – 7 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Хмельницька область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Київська область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Житомирська область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Вінницька область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Дніпропетровська область – 4 військовослужбовці, Донецька область – 3 військовослужбовці, Черкаська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Волинська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Чернігівська область – 2 військовослужбовці, Рівненська, Харківська та Тернопільська області – по 1 військовослужбовцю, Миколаївська область – 3 працівники ЗС України, Сумська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 3734 особи, летальних випадків – 14.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 358 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 57 осіб.

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