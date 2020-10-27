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МОЗ хоче додати нові методи діагностики COVID-19 і збільшити експрес-тестування до 1 млн на місяць, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ хоче додати нові методи діагностики COVID-19 і збільшити експрес-тестування до 1 млн на місяць, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує використовувати нові методи для діагностики коронавірусу і збільшити кількість тестування.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міністерство планує почати використовувати тестування на антиген методом ІФА і за допомогою нових експрес-систем.

"Ми провели переговори з компаніями-постачальниками про те, яку кількість експрес-тестів на антиген вони зможуть поставити в Україну і зараз погоджуємо постанову Кабміну щодо виділення додаткових коштів на їх закупівлю. У наших планах довести кількість тестувань експрес-методами до 1 млн тестувань на місяць", - сказав він.

Міністр розповів, що на початку Україна робила лише 200 тестів на добу, сьогодні - дійшла майже до 40 тис. тестувань на добу, а в середині листопада - планує вийти на 50 тис.

"На кінець року ми вийдемо на 75 тис. ПЛР-тестувань на добу. Виходячи з динаміки захворюваності, така кількість тестувань нас не задовольняє. Нам необхідно додавати інші методи діагностики. Завершуються клінвипробування українських тест-систем на виявлення антигену методом ІФА - так ми зможемо істотно розширити тестування", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 30% випадків у хворого COVID-19 негативний ПЛР-тест, - Степанов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+2
У нас в Словакии купили 13 млн экспрес тестов и За 2 недели сделают тестирование всего населения ( включая не граждан) бесплатно и 2 раза
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27.10.2020 12:09
+1
Еще наверное хочет сделать их платными?
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27.10.2020 11:15
+1
Не понятно . Какие тесты? Если сейчас 40тыс. в сутки - это миллион двести в месяц. Как увеличивая можно уменьшить.
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27.10.2020 11:43
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Колись було таке гасло у юпі "Просто додай води" було 100 000 тестів стало 1 млн.
Так і в степанова.
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27.10.2020 10:52 Відповісти
Это уже не тестирование , а открытый сбор ДНК украинцев. Тестирование дает очень часто ложные результаты и никакой роли в остановке инфекции не играет. Зеленые уроды сатанят и скрывают от народа причины этого "тестирования". Ну а Южна Корея уже показала всему миру какие вакцины на сегодня предлагаются народу мира. В этой стране после недавней вакцинации гриппа погибло уже 48 человек и это только верхушка айсберга.
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27.10.2020 14:34 Відповісти
Увеличем зараженных до 10К в полсутки,пилять...
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27.10.2020 10:57 Відповісти
Еще наверное хочет сделать их платными?
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27.10.2020 11:15 Відповісти
Напоминает анекдот про встречный план:
- Вань, а Вань, а что такое встречный план?
- Ну вот, к примеру, ты мне говоришь:
- Давай, Ванюша, два раза сегодня!
- А я тебе - встречным планом: - Нет,
Мань, давай три! Хотя оба знаем, что даже одного раза толком не выйдет!
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27.10.2020 11:16 Відповісти
Не понятно . Какие тесты? Если сейчас 40тыс. в сутки - это миллион двести в месяц. Как увеличивая можно уменьшить.
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27.10.2020 11:43 Відповісти
Выявлять диагноз будет тройка санитаров , нечего все на откуп гнать в лаборатории. Самим не хватает.
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27.10.2020 11:46 Відповісти
У нас в Словакии купили 13 млн экспрес тестов и За 2 недели сделают тестирование всего населения ( включая не граждан) бесплатно и 2 раза
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27.10.2020 12:09 Відповісти
Вот только непонятно, по какому принципу будет в Украине проводиться тестирование: хватать на улицах всех подряд? Или сегодня в Днепре, завтра во Львове?
Хотя все по существу решение верное: Евросоюз готов открыть границы для граждан Украины при проведении 300 тестов на каждые сто тысяч человек, и при 4 процентах позитивных от проведенных тестов на Covid-19/
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27.10.2020 12:18 Відповісти
не буде ніякого тестування. Брешуть вони знову. Зараз вказують що величезна кількість тестів робиться, а в реалі, черга на проходження тестування ДВА ТИЖНІ.. Платні лабораторії - дві доби, за попереднім записом.
брехуни смердючі вони.
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27.10.2020 12:42 Відповісти
насправді ситуація в країні дуже критична. Людина з симптомам грипу/ОРВІ/ОРЗ нікому не потрібна. Лікарі додому не приходять на виклик. "лікують" по телефону, навіть легені не можна послухати ніде. Дали призначення на рентген, а зробити його просто ніде, всюди величезні черги, в деяких поліклініках взагалі рентген кабінети не працюють, от сьогодні (моя родичка) з самого ранку людина не може зробити рентген. То, виявляється, в нас не те що ШВЛ не вистачає, в нас не вистачає навіть рентгенівських апаратів, про КТ вже не буду казати, бо там взагалі черги здається на РОКИ !. Сьогодні моя родичка намагається пройти всі ці кола пекла у м.Дніпро. З восьмої години ранку досі ще не вдалося знайти лікарню/поліклініку, навіть приватні, де можна було б зробити рентген легенів. Про тести навіть згадувати не хочу. Їх не те що не пропонують здати, а навіть і не згадують про них. В людини температура 38-39 вже майже тиждень, а сімейний лікар все по телефону поради дає. І навіть призначення на рентген довелось вимагати. (((( Я не хочу політизувати зараз це питання, але, як можна в такий важкий епідеміологічний час витрачати гроші на якісь там дороги, чи іншу муйню. Що може бути важливіше для людини окрім його життя та здоров'я? Не дороги це точно!!!!. НЕ НА ЧАСІ просто !! Адже ніхто не застрахований від інфікування, це як лотерея, і в якій формі людині дістанеться той ковід, ніхто не знає. Всі кошти мають бути спрямовані на боротьбу з епідемією, принаймні ті кошти, які саме для цього і були виділені !
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27.10.2020 12:40 Відповісти
 
 