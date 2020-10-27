МОЗ хоче додати нові методи діагностики COVID-19 і збільшити експрес-тестування до 1 млн на місяць, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я планує використовувати нові методи для діагностики коронавірусу і збільшити кількість тестування.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, міністерство планує почати використовувати тестування на антиген методом ІФА і за допомогою нових експрес-систем.
"Ми провели переговори з компаніями-постачальниками про те, яку кількість експрес-тестів на антиген вони зможуть поставити в Україну і зараз погоджуємо постанову Кабміну щодо виділення додаткових коштів на їх закупівлю. У наших планах довести кількість тестувань експрес-методами до 1 млн тестувань на місяць", - сказав він.
Міністр розповів, що на початку Україна робила лише 200 тестів на добу, сьогодні - дійшла майже до 40 тис. тестувань на добу, а в середині листопада - планує вийти на 50 тис.
"На кінець року ми вийдемо на 75 тис. ПЛР-тестувань на добу. Виходячи з динаміки захворюваності, така кількість тестувань нас не задовольняє. Нам необхідно додавати інші методи діагностики. Завершуються клінвипробування українських тест-систем на виявлення антигену методом ІФА - так ми зможемо істотно розширити тестування", - додав міністр.
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Так і в степанова.
- Вань, а Вань, а что такое встречный план?
- Ну вот, к примеру, ты мне говоришь:
- Давай, Ванюша, два раза сегодня!
- А я тебе - встречным планом: - Нет,
Мань, давай три! Хотя оба знаем, что даже одного раза толком не выйдет!
Хотя все по существу решение верное: Евросоюз готов открыть границы для граждан Украины при проведении 300 тестов на каждые сто тысяч человек, и при 4 процентах позитивных от проведенных тестов на Covid-19/
брехуни смердючі вони.