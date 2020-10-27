COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова ВР Дмитро Разумков підписав постанову, в якій Президенту рекомендується створити й очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідна інформація вказується в картці проєкту постанови №4228, опублікованому на сайті парламенту.
Так, у графі "Дата і стан проходження" зазначено, що спікер підписав його 26 жовтня.
При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня апарат ВР передає для опублікування в газеті "Голос України" та у Відомостях ВР. Постанова №4228 набирає чинності на наступний день після її опублікування.
Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада прийняла постанову №4282, згідно з якою рекомендувала Президенту створити й очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Головними завданнями Нацштабу визначено введення єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії для всіх хворих COVID-19 або тих громадян, які виявили симптоми, забезпечення ефективної безоплатної діагностики та тестування на коронавірус, відновлення системи невідкладної медичної допомоги - медичних бригад мінімального складу, а також надання додаткової доплати в розмірі до 300% місячної зарплати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу при COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
мудрий український нарід загризуть воші....
а може так і треба ?
Але потрібно гнати.
Ще не вечір!
тим менше у нього буде часу на ржаки Кварталу і стимулів дійсно помудрішати
Согласен!!!
звачайна вошача гныда !
Шедеврально!!!!!!)))
Вонючка ЗЕля и есть самая главная биологическая угроза!!!))
Надо его положить в яму и хлоркой засыпать в два слоя!!!!)))
Бо ж як це вони без грошей?
Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА 2020, 14:14
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
№ 215 від 16.03.2020
№ 239 від 25.03.2020
№ 241 від 29.03.2020
№ 242 від 20.03.2020
№ 255 від 02.04.2020
№ 262 від 08.04.2020
№ 284 від 15.04.2020
№ 291 від 22.04.2020
№ 313 від 29.04.2020
№ 332 від 04.05.2020
№ 343 від 04.05.2020
№ 377 від 14.05.2020
№ 392 від 20.05.2020
№ 641 від 22.07.2020
№ 760 від 26.08.2020
№ 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
№ 291 від 22.04.2020, № 343 від 04.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Жертвам COVID-19 отправляться в последний путь необходимо с комфортом.
Как "вовремя" создается штаб и особенно со "спецом" во главе.