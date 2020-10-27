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COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським

Голова ВР Дмитро Разумков підписав постанову, в якій Президенту рекомендується створити й очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідна інформація вказується в картці проєкту постанови №4228, опублікованому на сайті парламенту.

Так, у графі "Дата і стан проходження" зазначено, що спікер підписав його 26 жовтня.

При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня апарат ВР передає для опублікування в газеті "Голос України" та у Відомостях ВР. Постанова №4228 набирає чинності на наступний день після її опублікування.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада прийняла постанову №4282, згідно з якою рекомендувала Президенту створити й очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв

Головними завданнями Нацштабу визначено введення єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії для всіх хворих COVID-19 або тих громадян, які виявили симптоми, забезпечення ефективної безоплатної діагностики та тестування на коронавірус, відновлення системи невідкладної медичної допомоги - медичних бригад мінімального складу, а також надання додаткової доплати в розмірі до 300% місячної зарплати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу при COVID-19.
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Топ коментарі
+31
Во главе биологических угроз зеленский?
Согласен!!!
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27.10.2020 11:06
+26
Угрозы во главе с Зеленским - это реальность.
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27.10.2020 11:06
+24
Биологические угрозы во главе с Зеленским?!! Очень метко подмечено...
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27.10.2020 11:07
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все капец COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским - Цензор.НЕТ 2936
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27.10.2020 11:05 Відповісти
для противодействия так будет не хватать денег закатанных в асфальт
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27.10.2020 11:09 Відповісти
все капец !
мудрий український нарід загризуть воші....
а може так і треба ? COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 8532
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27.10.2020 11:24 Відповісти
Такі думки, про "може так і треба" останнім часом важко вигнати з голови.
Але потрібно гнати.
Ще не вечір!
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27.10.2020 12:01 Відповісти
чим більше "мудрий нарід" гризтимуть різні ЗЕльоні паразіти,
тим менше у нього буде часу на ржаки Кварталу і стимулів дійсно помудрішати
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27.10.2020 12:59 Відповісти
Якщо раніше і була якась надія, тепер вона пропала. Все, до чого торкається Зєля, перетворюється на лайно.
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27.10.2020 11:30 Відповісти
У головного работодавця ху&ла вчиться,кудись йому заглядає.
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27.10.2020 14:15 Відповісти
COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским - Цензор.НЕТ 9672
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27.10.2020 11:05 Відповісти
Валерия Ларченко:читаю и перечитываю приведенные Вами откровения дубинеску - как бальзам на душу!
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27.10.2020 11:50 Відповісти
вазелин и есть биологическая угроза...
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27.10.2020 11:06 Відповісти
В заголовке так и написано...😁
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27.10.2020 11:09 Відповісти
Ну всё, я спокоен теперь...
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27.10.2020 11:06 Відповісти
Во главе биологических угроз зеленский?
Согласен!!!
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27.10.2020 11:06 Відповісти
И логично, он же физиологически отличается от предыдущего президента.
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27.10.2020 11:49 Відповісти
эта паскуда только гадит - от нее все проблемы
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27.10.2020 12:07 Відповісти
Головне - дуже вчасно.))
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27.10.2020 11:06 Відповісти
Угрозы во главе с Зеленским - это реальность.
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27.10.2020 11:06 Відповісти
Бубачка гельминт в организме Украины.
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27.10.2020 11:09 Відповісти
Бычий цепень
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27.10.2020 11:11 Відповісти
гныда он !
звачайна вошача гныда ! COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 6454
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27.10.2020 11:26 Відповісти
Биологические угрозы во главе с Зеленским?!! Очень метко подмечено...
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27.10.2020 11:07 Відповісти
а що Зеленський вже становить біологічну загрозу ? так каструйте його і в намордник !
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27.10.2020 11:07 Відповісти
Главное 300% поделить по чесноку...
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27.10.2020 11:09 Відповісти
по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским........ COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским - Цензор.НЕТ 9435
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27.10.2020 11:09 Відповісти
Всё верно. Если биологические угрозы нельзя предотвратить,- их нужно возглавить.
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27.10.2020 11:15 Відповісти
Это бесплатно всё?или деньги копейки что остались из ковид фонда заберут,на дороги забрали из денег что должны быть онкобольным,Аваков на мусоров взял,также на дороги + откаты,с онокобольных откатов не возьмеш же,власть моральных уродов и тварей
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27.10.2020 11:11 Відповісти
Зеленский - вонючая зеленая угроза!
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27.10.2020 11:12 Відповісти
Биологическую угрозу во главе с Зеленским!!)))
Шедеврально!!!!!!)))
Вонючка ЗЕля и есть самая главная биологическая угроза!!!))
Надо его положить в яму и хлоркой засыпать в два слоя!!!!)))
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27.10.2020 11:18 Відповісти
т.е. харант в списке как главная биологическая угроза?
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27.10.2020 11:18 Відповісти
Ще треба створити фонд для протидії біологічним загрозам.
Бо ж як це вони без грошей?
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27.10.2020 11:19 Відповісти
как метко - биологическая угроза во главе с Зеленским.
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27.10.2020 11:19 Відповісти
"... на чолі із Зеленським", а хто він такий?..
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27.10.2020 12:16 Відповісти
Головна біологічна загроза. Читати треба як слід!
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27.10.2020 14:08 Відповісти
Коронавирус уже испугался и самоликвидировался.
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27.10.2020 11:20 Відповісти
биологическим угрозам во главе с Зеленским COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 6971 или нацштаб во главе с Зеленским
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27.10.2020 11:27 Відповісти
Сначала отчитайтесь за это:

Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА 2020, 14:14
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27.10.2020 11:27 Відповісти
И когда будет отчет об использовании денег из анти-ковидного фонда.
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27.10.2020 11:28 Відповісти
"COVID-19: Разумков подписал постановление о создании Нацштаба по противодействию биологическим угрозам во главе с Зеленским". Фраза должна наверное выглядеть приблизительно так: "COVID-19: Разумков подписал постановление о создании во главе с Зеленским Нацштаба по противодействию биологическим угрозам". В первом случае смысл очень , я бы сказал, странный COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 1945
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27.10.2020 11:31 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
№ 215 від 16.03.2020
№ 239 від 25.03.2020
№ 241 від 29.03.2020
№ 242 від 20.03.2020
№ 255 від 02.04.2020
№ 262 від 08.04.2020
№ 284 від 15.04.2020
№ 291 від 22.04.2020
№ 313 від 29.04.2020
№ 332 від 04.05.2020
№ 343 від 04.05.2020
№ 377 від 14.05.2020
№ 392 від 20.05.2020
№ 641 від 22.07.2020
№ 760 від 26.08.2020
№ 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
№ 392 від 20.05.2020, № 500 від 17.06.2020, № 641 від 22.07.2020, № 760 від 26.08.2020, № 956 від 13.10.2020}
статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
№ 291 від 22.04.2020, № 343 від 04.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 392 від 20.05.2020}
№ 215 від 16.03.2020, № 255 від 02.04.2020}
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
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27.10.2020 11:48 Відповісти
Зато правильньій! Чмошник не только политическая,но и биологическая угроза.
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27.10.2020 14:06 Відповісти
создали угрозу, штаб, дальше что деньги на распил потребуются, а на местах забыли спросить. И почему не эпидемиологи а политики лезут нас лечить.
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27.10.2020 11:32 Відповісти
ну всё, капец, теперь станет намного хуже
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27.10.2020 11:33 Відповісти
COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 4940
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27.10.2020 11:38 Відповісти
Даёшь ещё больше дорог хороших и разных!
Жертвам COVID-19 отправляться в последний путь необходимо с комфортом.
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27.10.2020 11:41 Відповісти
Это - дно, или уже магма?
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27.10.2020 11:55 Відповісти
Лечить будут выборочно, а строить дороги - это важнее чем жизнь людей.
Как "вовремя" создается штаб и особенно со "спецом" во главе. COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 7572 COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 6269
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27.10.2020 12:03 Відповісти
Насмешил....
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27.10.2020 12:22 Відповісти
Ну, раніше цим займалися СЕС. Вчасно їх ліквідували.
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27.10.2020 12:23 Відповісти
Беня балуется. Теперь все на зеленском, уже официально виновником всех проблем назначен он.
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27.10.2020 12:25 Відповісти
******
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27.10.2020 12:25 Відповісти
ну що...разумков официально назначил ответственного за состояние дел по ковиду COVID-19: Разумков підписав постанову про створення Нацштабу з протидії біологічним загрозам на чолі із Зеленським - Цензор.НЕТ 7821.мабуть бубочка не ожидал такой пакости
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27.10.2020 12:42 Відповісти
чт только не придумают, что бы грабить.
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27.10.2020 12:56 Відповісти
верно.
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27.10.2020 13:09 Відповісти
Точно написано. Про биологическую угрозу! Зелибоба все просирает и засирает.
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27.10.2020 14:03 Відповісти
"Клоп протиа **********." Украинский блокбастер...
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27.10.2020 15:08 Відповісти
Зеленский биологическая угроза, подмечено верно.
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27.10.2020 15:56 Відповісти
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента. timeze2019.blogspot.com
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27.10.2020 17:56 Відповісти
 
 