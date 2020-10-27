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НАБУ (3426) Мін'юст (921) звільнення (1511) Ситник (772) Малюська Денис (295)

Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська

Міністерство юстиції не може виконати рішення Окружного адмінсуду Києва, який зобов'язав відомство видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали.

Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг.

Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори, давно минули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОАСК підтвердили інформацію про окреме рішення суду щодо звільнення Ситника: Він достроково втратив повноваження директора НАБУ

Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться

Питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене. КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ОЗНАКИ центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.

Положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020 р.

Ну і якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився

НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом

Хоча стурбованість ОАСК я до певної міри поділяю. Прогалини у регулюванні після рішень КСУ виникають і їх будемо врегульовувати", - заявив Малюська.

Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.

Мінюст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська 01
Мінюст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! )))
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27.10.2020 11:28
+7
Коли один орган державної влади не здатен або не бажає виконувати рішення іншого органу державної влади зветься колапсом системи управління державою.
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27.10.2020 12:11
+6
Президента України Володимира Зеленського закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідну петицію зареєстрував журналіст Данило Мокрик, вона вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
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27.10.2020 12:41
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Это ж надо. И не под столом.
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27.10.2020 11:28 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! )))
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27.10.2020 11:28 Відповісти
Ні, звичайна для України ситуація. Таке відбувається через присутність у владі кланів зацікавлених осіб. Тут просто наявність конфлікту інтересів. Для досягнення консенсусу між кланами існує розподіл посад, які регулюють фінансові потоки. Як тільки комусь стає мало, він намагається захопити чужі "вотчини" щоб збільшити власні надходження.
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Дореформировались пля... Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська - Цензор.НЕТ 7833
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27.10.2020 11:46 Відповісти
Так, іноді краще не робити ніц, ніж робити все через задницю.
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27.10.2020 12:12 Відповісти
И так во всем...
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27.10.2020 12:02 Відповісти
Ну, через це, розвалився Совок і воно досі триває.
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27.10.2020 12:14 Відповісти
Коли один орган державної влади не здатен або не бажає виконувати рішення іншого органу державної влади зветься колапсом системи управління державою.
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27.10.2020 12:11 Відповісти
ОАСК - це той "орган", який забороняв Євромайдан.
Там "судді" один тупіший іншого.
КСУ - це той "орган", який по кучмарику приймав рішення "1+1=1".
Там судді виносять рішення за принципом "чіво ізволітє?".
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27.10.2020 15:02 Відповісти
Президента України Володимира Зеленського закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідну петицію зареєстрував журналіст Данило Мокрик, вона вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
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27.10.2020 12:41 Відповісти
А петиції ліквідувати взагалі всі суди і впровадити суди Лінча ще немає?
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27.10.2020 14:38 Відповісти
Немає. Глядючи на наші суди, можна сказати, нажаль.
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27.10.2020 14:48 Відповісти
Навіть суд Лінча в наших умовах буде ОбнаЛінчивать свої рішення.
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27.10.2020 17:15 Відповісти
вот уроды, спешат снять Сытника до инаугурации Байдена. А через полтора месяца, будут отменять свои решения и ставить Сытника обратно. Первое, что потребует Байден - посадить нах Вовкив и разогнать судейскую мафию. Потом - досрочные парламентские выборы, спикер Турчинов или Яценюк. потом посмотрим на результаты ТСК по вагнеровцам.
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Соросенок Сытник, он как дедушка Ленин, вечно живой, только еще живее!
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27.10.2020 18:22 Відповісти
Окружний суд на смiтник! судiв-злочинцiв на мило!
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27.10.2020 22:21 Відповісти
Все-таки эти НАБУ, АКСУ и НАПК для доморщенных казнокрадов как кость в горле. Не зря существуют эти органы, созданные с участием международных партнеров. Пусть все эти горе-судьи и прокуроры знают, что любой серьезный наезд на эти институты будет чреват последствиями для них и их оркужения за границей. Отдыхать семьей на Майорке или во Флориде на украденные деньги просто так не получится....
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28.10.2020 05:48 Відповісти
 
 