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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Місцеві вибори-2020
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Угорщина (1326) Закарпаття (1578) Сійярто (240)

"Недружніми кроками" Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам за агітацію на місцевих виборах було "жалюгідним і безглуздим".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через те, що вона назвала втручанням у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим", - ідеться в повідомленні.

У відеозверненні Сійярто сказав, що Будапешт не отримував офіційного повідомлення про заборону на в'їзд двом угорським чиновникам.

Сійярто вітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні, що, за його словами, означає, що необхідно враховувати думку угорців для майбутнього регіону, що межує з Угорщиною, де проживає велика етнічна угорська меншина.

За словами глави МЗС Угорщини, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши угорського посла і вирішивши заборонити в'їзд двом чиновникам.

"Цим Україна дає сигнал... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", - наголосив Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам через незаконну агітацію на Закарпатті.

Також читайте: МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України"
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Топ коментарі
+47
Шантажисты дерьмовые - сначала грубо нарушают международное законодательство, а затем, когда им на это указывают, начинают шантажировать. Типичные угро-финны.
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27.10.2020 11:45
+40
Взяли шавку в клуб сильных, теперь она лает как овчарка.
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27.10.2020 11:46
+33
От задолбали *******, один шантаж за другим
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27.10.2020 11:45
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Нужно было Олегу с Игорем в 9 веке не пропускать мадьяров через Русь и карпаты. И ожидала бы их судьба печенегов и половцев а не евросоюз.
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27.10.2020 16:26 Відповісти
Видите ли, ЗЕ-пацанва во власти, есть такая штука как преемственность политики (внешней, внутренней) и аппаратная память. Нельзя, приходя во власть, действовать по принципу ". . . мы разрушим до основанья, а затем . . .". Просто потому, что узнавая всё "с нуля, не слушая советов "папередников", с презрением отметая всё, что они знали / сделали, вы этим самым теряете время, повторяя дорогу, которую уже прошли ваши предшественники на этих постах. А ведь всё равно придёте к тем же выводам со временем.
Типа, "Порошенко - плохой, с венграми поругался, путину в глаза не посмотрел, мы сейчас всё разрулим и будет мир, дружба, жувачка".
Хлопчики - проблема не в Порошенко, а в аппетитах Орбана и путина на украинские земли (реально путём оккупации или де-факто, путём влияния - это уже детали). И рано или поздно, но вы упрётесь (уже упираетесь) в этот факт и начинаете огрызаться, понимая, что нифига вы там не "порешаете", что их жёстко прессовать надо.
Вопрос : так а зачем потрачено полтора года ? Зачем сделано столько уступок ?

Нет, приход новой власти даёт возможность перевернуть какие-то страницы, снять некоторые противоречия, но когда это встречное движение. А тут встречным и не пахло. Так зачем тогда "вот это вот всё" ?

Господин Зеленский, ну не может Порошенко, мирно уступивший Вам власть, не фальсифицировавший выборы, не преследовавший Вас, как кандидата, быть Вам большим врагом, чем путин. НЕ МОЖЕТ. Поэтому когда он уходил с поста, надо было встретиться, закрыться в кабинете на полдня, взять блокнот-ручку и сказать : "Выборы прошли, а теперь давай, Петро, под запись, на каком направлении куда стоит бежать, а куда нет. Какие есть нюансы ? Где с кем какие договорённости, а кого, наоборот, мочить надо ради Украины". Петро бы своё мнение сказал, а ты поступай уже, как считаешь. Но последовательность политики была бы.
А так шарахаемся из стороны в сторону, в зависимости от результатов выборов, и по кругу ходим из первого класса во второй и опять в первый.
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27.10.2020 19:40 Відповісти
Ця московська лакейщина визнає лише силу, цивілізована дипломатія не для них
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27.10.2020 19:51 Відповісти
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