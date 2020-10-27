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НАТО (5129) членство в НАТО (1407) Чернєв (100)

У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, -

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) озвучили умови отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) через кілька років.

Про це голова Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв повідомив у Facebook після онлайн-спілкування із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане, передає Цензор.НЕТ.

"Україна буде в НАТО. І вже в найближчі кілька років може отримати ПДЧ - План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно провести низку реформ, передбачених щорічними національними програмами", - наголосив Чернєв.

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За його словами, реформи, які повинна провести Україна для отримання ПДЧ, охоплюють політичні, економічні, оборонні, ресурсні, безпекові та правові аспекти. "Перш за все, це, звичайно, реформа СБУ, впровадження парламентського контролю над сектором безпеки й оборони і новий закон про державну таємницю", - заявив Чернєв.

"Звичайно, з політичних міркувань наші західні партнери не заявляють прямо, що готуються прийняти Україну в НАТО. Але надання ПДЧ автоматично означає, що країна стає кандидатом і, після завершення всіх необхідних реформ, вступає до Альянсу. Тому давайте менше слухати проросійських пропагандистів і доморощених "всепропальщиків", які заявляють, що нас ніхто ніде не чекає, і просто працювати над реформами. Доля нашого вступу в НАТО - тільки в наших руках", - заявив депутат.

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У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - слуга народу Чернєв 01
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Топ коментарі
+19
найголовніша умова це В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1292
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27.10.2020 11:57
+17
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4417
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27.10.2020 12:03
+14
Чітко вказали на агента Росії Єрмака.
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27.10.2020 11:51
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А что делать с тем у кого этот Ермак регентом работает?
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27.10.2020 11:55 Відповісти
найголовніша умова це В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1292
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27.10.2020 11:57 Відповісти
тобто ,поки ЗЄ-каламойскій,нічого не буде.
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27.10.2020 11:51 Відповісти
100 %
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27.10.2020 12:04 Відповісти
Чітко вказали на агента Росії Єрмака.
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27.10.2020 11:51 Відповісти
ЗЕрмака.
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27.10.2020 15:00 Відповісти
Двигаемся в темпе вальса: шаг вперед и, - два назад.
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27.10.2020 11:52 Відповісти
" Не крутите задом, не крутите задом ,вам говорят"" !!)))
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27.10.2020 12:04 Відповісти
При таких выполнениях законов, особенно о гостайнах, слугами олигархов и путлера положат на него как кое-кто кое-что на рояль. В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9776
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27.10.2020 11:56 Відповісти
Іншими словами, треба унеможливлити вплив олігархів та прибрати агентуру ФСБ з органів влади. В НАТО озвучили условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ, новый закон о гостайне и внедрение парламентского контроля, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4536
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27.10.2020 11:57 Відповісти
И кто же это будет делать?
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27.10.2020 11:59 Відповісти
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5625
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27.10.2020 12:00 Відповісти
"Берите и записьівайте!"
Бумага и ручки у всех,кроме Бени иего охраника.
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27.10.2020 14:59 Відповісти
Спецназ НАТО У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6394
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27.10.2020 14:58 Відповісти
Ага, щаззз, може їм ще Баканов не подобається.
Зараз з г+г поллється "правда" що НАТО - це вороги і нам туди не треба.
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27.10.2020 12:01 Відповісти
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4417
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27.10.2020 12:03 Відповісти
Дійсно час меньше балакати а,а більше працювати !!! Тре проводити реальні реформи , а не імітувати рехворми !!!)))
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27.10.2020 12:02 Відповісти
І хто ж вам козлам заважає це виконати? А заважає банда фсбешників котра сидить в офісі президента. У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8643
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27.10.2020 12:03 Відповісти
А кто этих казлов во власть привёл, не умный нарид украинский ?
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27.10.2020 12:05 Відповісти
А кого було обирати? Ті що,кращі були?
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27.10.2020 12:07 Відповісти
Як показав час Петро Порошенко і ЄС дійсно продуктивна сила.
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27.10.2020 12:17 Відповісти
От час нехай його й обирає.
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Ну так, ну так. 😁 А мудрий нарід обирає Зєлєнского. І поиіпюм плаче і плаче за владою бю"бариґ", яких знову повертає у владу. Бо експеримент показав, що "бариґи" таки не бар ґи, а Зєлєнскій таки не чесний патріот. Правда, деякі підкацапники цього так і не визнають і илосують за ОПЗЖ і Шарія. 😏
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27.10.2020 12:31 Відповісти
Кремлівська акція-"Лишьбинепорошенко" триває і працює !!! 73% -овий лохторат не зник ,він лише мігрує в бік зажопінців і Ко !!!))))
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27.10.2020 12:34 Відповісти
Бариг ніякий зеленський не відмиє ні розенблатів ні кононенок ні свинкарчуків тож не треба так оплакувати своє корито.
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27.10.2020 12:43 Відповісти
Ож і неоплаккйте, нешановний бариґа. 😁
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27.10.2020 13:26 Відповісти
Не прогулюй школу, бо дурнем помреш.
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27.10.2020 13:30 Відповісти
Ясно, вам, російським нацистам і окупантам, президент Порошенко назавжди буде поганим за армію, мову і віру, бо вони вам чужі і ненависні. Самі ви тут свинарчуки і мародери на крові, російські воші на тілі України.
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27.10.2020 13:27 Відповісти
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 728
На відміну від вас,до ************* я не маю ніякого відношення.
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27.10.2020 13:33 Відповісти
були -це ви i ваша зебоба, яку зробили ми позавчора -i це тiльки рiк пройшов
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27.10.2020 12:18 Відповісти
Вона така наша як і ваша,і кого ти там зробив позавчора мені по цимбалах.головне щоб тебе не притягнули за згвалтування і аліменти.
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27.10.2020 12:22 Відповісти
)))))о как зеголосилки ,после полутора лет поглощения зеленой мочи ,заговорили - не наща бубочка и все тут... а то что воюющую страну спецом в дупу завели -так то не они
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27.10.2020 12:28 Відповісти
Велика в тебе дупа якщо туди влізла вся воююча країна,на певне тому ви ********** зовете ***** та обираєте мертвечуків з шаріями і штепами бо любите Україну ********** на сьомому році війни.
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27.10.2020 14:02 Відповісти
Дійсно ,на сьогодення ,ЄС ,це єдина сила,гідна протистояти сепарсько-колорадському реваншу !!)))
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27.10.2020 12:24 Відповісти
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3111

Чому ж єдина?Вони разом протистоять.
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27.10.2020 12:49 Відповісти
Вы уже навыбирали на местных выборах опзЖопцев с петуШарийцами...... Дебилы *** ©
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27.10.2020 12:27 Відповісти
Ото ж ви й на обирали, ще й ***** позвіть.
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27.10.2020 12:50 Відповісти
Ты же, хлопковый ватан малограмотный, и выбрал никчему зеро ,а теперь еще смеешь свое черное ....рот открывать
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27.10.2020 15:20 Відповісти
Мене не цікавить думка ************ козла. У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9895
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27.10.2020 15:24 Відповісти
Это потому что ты туп и упорот до невозможности , англійська тебе влаштує ,мордвін хитродупий?
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27.10.2020 15:28 Відповісти
З худоби,я спілкуюсь лише зі своїм собакою.Знайомих козломордих парнокопитних в мене нема.
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27.10.2020 15:32 Відповісти
"Мудрий нарід",шановний ,мудрий !!!)))
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27.10.2020 12:08 Відповісти
Ні, не вумний
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27.10.2020 15:01 Відповісти
условия получения Украиной ПДЧ: реформа СБУ/ А это подрыв устоев. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ-личная охрана Коломойского. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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27.10.2020 12:04 Відповісти
НАТО ,це не 73%-овий лохторат, імітація бурхливої діяльності ,не проканає !!!)))
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27.10.2020 12:06 Відповісти
"...новий закон про державну таємницю" - а тов. єрмак буде проти - хто йому компенсує недоотримані кремлівські гонорари за зливи в маскву неіснуючих спецоперацій?
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27.10.2020 12:06 Відповісти
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6359
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27.10.2020 12:07 Відповісти
У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3952
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27.10.2020 13:52 Відповісти
Услови не выполнимы, ишь чего думали 🤫🙄🤔😂
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27.10.2020 12:08 Відповісти
Проблема в тому що, всі ті реформи, які вимагає Захід б'ють під основу української бюрократичної традиції. Тут або НАТО, або пострадянська бюрократія.
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27.10.2020 12:30 Відповісти
Від України вимогают здійснити нездійсненне!! Корупціонери мают подалати корупцію !!! Це якісь нонсенс , когнітивний дисонанс !!))
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27.10.2020 12:42 Відповісти
Нато прийде, порядок наведе.
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27.10.2020 12:36 Відповісти
Чому б і ні...
У зелених є більшість в раді.
Вони поможуть вступити нам в НАТО в турбо режимі.
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27.10.2020 12:49 Відповісти
а при Порошенко никаких бы условий вообще бы не было. Так бы ПДЧ дали... У НАТО озвучили умови отримання Україною ПДЧ: реформа СБУ, новий закон про держтаємницю і впровадження парламентського контролю, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7371
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27.10.2020 12:50 Відповісти
Да-а-а, проблема. Будет как в анекдоте:
Связка альпинистов карапкается по склону горы, ну и первого из них ядовитая змея кусает за х"". Он просит передать вопрос врачу в конец связки:
- меня змея за конец укусила, что мне делать?
Ну там по цепочке и пошло
- что делать...
- что делать...
Доктор передает в начало ответ:
- Надо отсосать кровь вместе с ядом из раны!!!
Опять так же по цепочке
- ...из раны
- ... из раны!!
Предпоследний и говорит:
- Шансов нет, ты умрёшь !!!
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27.10.2020 13:34 Відповісти
Грузія швидше вступить у НАТО.
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27.10.2020 13:40 Відповісти
До НАТО.
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27.10.2020 13:41 Відповісти
Зечмошники - путинята откатили Украину минимум на 6-10 лет взад.
Если не все 20!
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27.10.2020 14:50 Відповісти
Во порохоботов рвет пуканы неподецки, без Пети и про ПДЧ в НАТО договариваются?!!!
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НАТО личная собственность Пети, только он может им распоряжаться!
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27.10.2020 15:47 Відповісти
 
 