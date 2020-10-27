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Дебіторська заборгованість Міноборони становить 9,3 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дебіторська заборгованість Міноборони становить 9,3 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Станом на 31 серпня 2020 року дебіторська заборгованість Міністерства оборони України становила 9,3 млрд грн, з якої прострочена - 2,4 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Міністерства оборони до Кабінету Міністрів України, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У листі також ідеться про те, що станом на 31 серпня 2020 року із загальної суми простроченої дебіторської заборгованості роботи фактично виконані на загальну суму 417,2 млн грн, триває узгодження договірної ціни і здійснюється документальне їхнє оформлення.

Дебіторська заборгованість Міноборони становить 9,3 млрд грн, - StateWatch 01

У Міноборони зазначають, що в усіх випадках недотримання постачальниками продукції та виконавцями робіт узятих зобов’язань, Міністерством оборони ведеться претензійно-позовна робота та вживаються заходи щодо застосування штрафних санкцій, передбачених умовами договорів і державних контрактів.

Крім того, протягом серпня 2020 року Міністерством оборони було отримано на умовах авансування предмети закупівлі та погашено дебіторську заборгованість на загальну суму 414,1 млн грн, у тому числі:

  • 198,5 млн грн – продукцію (роботи, послуги) отримано в терміни, визначені умовами договорів і державних контрактів.
  • 215,6 млн грн – постачання продукції (виконання робіт, надання послуг) проведено раніше строків, на які надавався аванс.

Також протягом серпня підприємствами-боржниками було поставлено продукцію (виконано роботи, надано послуги) в рахунок погашення простроченої заборгованості минулих періодів на суму 40,5 млн грн.

На офіційному сайті Міноборони серед компаній, які невчасно постачають військовому відомству товари та послуги, числиться 97 підприємств.

Читайте: Понад 50 спільних заходів проведуть оборонні відомства України і Німеччини наступного року, - Міноборони

Автор: Наталя Джума
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Закатаємо все в асфальт, аби не на оборону.
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27.10.2020 12:17 Відповісти
Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ по онкозахворюванням.
Порадіємо за асфальтові заводи Коломойського, Юзіка та тата нашої першої леді!
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27.10.2020 12:17 Відповісти
13 жовт. 2020 р. - Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з'явиться ... інституті раку, в ремонт якого корпорація «Рошен» вклала 50 мільйонів ... Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку ... проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку
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27.10.2020 12:30 Відповісти
По состоянию на 31 августа 2020 дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная - 2,4 млрд грн. Источник: https://censor.net/ru/n3227322

Зе влада хоче обанкротити ЗСУ ? Дебиторская задолженность Минобороны составляет 9,3 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4408
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27.10.2020 12:26 Відповісти
Скажем спасибо обманутым вкладчикам в зе-аферу 2019 года за их выбор.
Теперь в бюджете страны не хватает денег ни на что, а остатки средств полоумный презЕдент , с маниакальным упорством тратит на дороги, которые после ремонта тут же разбиваются перегруженными фурами.
Это потому что кожен з 73% президент, кожен голоснул париколу, кожен зробив це разом, и только теперь на местных выборах одумался и дал партии клоуна 7,3%.
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27.10.2020 12:26 Відповісти
 
 