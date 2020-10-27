Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану

Двоє азербайджанських військовополонених перебувають на території Вірменії і 17 вірменських військовополонених опинилися в Азербайджані.

Про це заявив представник Слідчого комітету Вірменії Рафаель Варданян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

За його словами, азербайджанські полонені отримують усе необхідне. Він зазначив, що з метою забезпечення прав військовополонених і їхньої фізичної безпеки ведеться робота з представництвом Вірменії в Європейському суді з прав людини.

25 жовтня Держдеп США заявив, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканян і Джейхун Байрамов зустрілися із заступником держсекретаря США Стівеном Біганом, за підсумками переговорів оголосили про гуманітарне перемир'я в нагірнокарабаському регіоні. Режим припинення вогню набув чинності в понеділок, 26 жовтня, о 08:00 (07:00 мск).

27 вересня міноборони Азербайджану заявило, що починає "контрнаступальну операцію" у відповідь на дії ЗС Вірменії, які "обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Карабасі".

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У Нагірному Карабасі повідомили, що артилерійського обстрілу зазнали населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт.

У результаті військових дій є загиблі серед цивільних і військових з обох боків. У Карабасі та Вірменії оголошено військовий стан і мобілізацію. В Азербайджані оголошено часткову мобілізацію, в деяких містах запроваджено воєнний стан.

9-10 жовтня в Москві відбулися переговори азербайджанського і вірменського міністрів закордонних справ. Баку і Єреван домовилися про припинення вогню з опівдня 10 жовтня, про обмін полоненими й тілами загиблих солдатів. Однак 10 жовтня і в наступні дні обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушеннях і провокації.