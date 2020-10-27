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Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану

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Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану

Двоє азербайджанських військовополонених перебувають на території Вірменії і 17 вірменських військовополонених опинилися в Азербайджані.

Про це заявив представник Слідчого комітету Вірменії Рафаель Варданян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

За його словами, азербайджанські полонені отримують усе необхідне. Він зазначив, що з метою забезпечення прав військовополонених і їхньої фізичної безпеки ведеться робота з представництвом Вірменії в Європейському суді з прав людини.

25 жовтня Держдеп США заявив, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканян і Джейхун Байрамов зустрілися із заступником держсекретаря США Стівеном Біганом, за підсумками переговорів оголосили про гуманітарне перемир'я в нагірнокарабаському регіоні. Режим припинення вогню набув чинності в понеділок, 26 жовтня, о 08:00 (07:00 мск).

27 вересня міноборони Азербайджану заявило, що починає "контрнаступальну операцію" у відповідь на дії ЗС Вірменії, які "обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Карабасі".

Також читайте: Нове перемир'я в Карабасі: Вірменія заявила про застосування противником "Смерча", Азербайджан - про обстріл із гармат міста Тертер

У Нагірному Карабасі повідомили, що артилерійського обстрілу зазнали населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт.

У результаті військових дій є загиблі серед цивільних і військових з обох боків. У Карабасі та Вірменії оголошено військовий стан і мобілізацію. В Азербайджані оголошено часткову мобілізацію, в деяких містах запроваджено воєнний стан.

9-10 жовтня в Москві відбулися переговори азербайджанського і вірменського міністрів закордонних справ. Баку і Єреван домовилися про припинення вогню з опівдня 10 жовтня, про обмін полоненими й тілами загиблих солдатів. Однак 10 жовтня і в наступні дні обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушеннях і провокації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Пока армянские ************* не освободят земли Азербайджана никто примиряться не будет.
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27.10.2020 12:24
+11
КасапоПСИНЫ...
.А почему ваш бункерный *******-фюррер не посылает своих ВАГИНовцев в Карабах ?...


.
..Сцыт ботоксное надоразумение ?....!!!.......
..
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27.10.2020 12:18
+11
элементарно отдают захваченые земли и публично извиняются это минимум
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27.10.2020 12:24
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КасапоПСИНЫ...
.А почему ваш бункерный *******-фюррер не посылает своих ВАГИНовцев в Карабах ?...


.
..Сцыт ботоксное надоразумение ?....!!!.......
..
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27.10.2020 12:18 Відповісти
А почему вы думаете, что не посылает? В РЛСках и "сакдах" сидят дикие дети гор?
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27.10.2020 12:30 Відповісти
* "сакдах" = "скадах"
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27.10.2020 12:32 Відповісти
Где пленные Ваньки из паРаши?
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27.10.2020 12:20 Відповісти
На облачке...
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27.10.2020 12:31 Відповісти
Или в котле со смолой, что скорее всего.
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27.10.2020 12:31 Відповісти
приказ "Пленных не брать !"
с обеих сторон Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 3821
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27.10.2020 12:54 Відповісти
их в плен не берут.
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27.10.2020 13:40 Відповісти
Надо как то примирить эти народы.
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27.10.2020 12:21 Відповісти
Пока армянские ************* не освободят земли Азербайджана никто примиряться не будет.
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27.10.2020 12:24 Відповісти
элементарно отдают захваченые земли и публично извиняются это минимум
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27.10.2020 12:24 Відповісти
То же самое должно быть с Крымом и той частью Донбаса, которая сейчас временно в паРаше.
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27.10.2020 16:53 Відповісти
Вангую, историческую территорию Нагорного Карабаха (на карте красным) присоединят к Армении, а всё остальное вернут Азербайджану.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 1634
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27.10.2020 12:36 Відповісти
нет, геноцвали, так дела не делаются
кто согласится отдать территорию государства ?
это - гос. измена
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27.10.2020 13:43 Відповісти
Её отдали 30 лет назад.
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27.10.2020 14:42 Відповісти
из тебя ванга не получится , как бы ты не старался. Азербайджан УЖЕ освободил 4 района ПОЛНОСТЬЮ и 3 района частично вокруг Карабаха, и 3 района частично + Гадрут ПОЛНОСТЬЮ в самом Карабахе . ты что несешь? мечта армянских террористов не сбудется никогда.
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Вот видишь, сам Азербайджан фактически подтверждает мою теорию - не особо рвётся брать Степанакерт.
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27.10.2020 14:45 Відповісти
Я имел ввиду армению, они армения УЖЕ не контролируют те территории которые Азербайджан УЖЕ освободил. Поэтому нет предмета торга, территории в обмен на признание, Азербайджан не соглашался на вариант территории на признание все 30 лет , а сейчас и подавно. ХАНКЕНДИ к нам придет на блюдочке. Шаг за шагом захлопывается карабахский капкан. Мы без больших жертв будем брать весь Карабах. Тактика России
( выженная земля ) нам не подходит.
И маленький "подарок" тебе . Ликвидация главаря армянских террористов Джалала Арутюняна ! https://www.youtube.com/watch?v=bx63vDVDw9I&t=33s
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27.10.2020 15:31 Відповісти
И еще , как можно вернуть то, чем ты УЖЕ не владеешь.
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27.10.2020 13:48 Відповісти
Вы их 30 лет уже мирили в Минске. Мирильшики нашлись...
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27.10.2020 12:39 Відповісти
сосите дальше у путена...
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27.10.2020 12:46 Відповісти
***** передай
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27.10.2020 13:02 Відповісти
А ти тут до чого? Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 3705
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27.10.2020 13:04 Відповісти
Кто в курсе как спецслужбы ***** прозевали подготовку и нападение айзеров?
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27.10.2020 12:24 Відповісти
Они не прозевали, а даже пытались остановить своими учениями, но Азербайджан положил на них кожаный болт.
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27.10.2020 12:29 Відповісти
паРаша организовала нападение и обострение.
Но - обосралась во главе с со своим главным ублюдком... И теперь отгребает.
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27.10.2020 12:49 Відповісти
To Oleg. Хохол, не айзеров, а азербайджанцев.
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27.10.2020 14:40 Відповісти
У меня нет комплексов по хохлу - я хохол и есть, и сим горжусь. Если у тебя комплексы по айзерам, так то твои проблемы.Айзер это армейская погремуха, негатива она не несёт, бо это такое сокращение слова азербайджанец. Нормальное слово - необзывательское. Кстати в СА айзера часто когда меня первый раз видели подбегали и спрашивали от куда я родом - я им всем на земляка почему-то был похож - выкопаный айзер. Причём ни грузины, ни армяне, ни другие малые народы меня не узнавали, а азербайджанцы часто. А ещё Баку город которым я очарован, так, шо не надо вешать мне антиазербайджанизм. Всё нормально - я с интересом наблюдаю за вами..
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27.10.2020 18:37 Відповісти
Ары сами себя называют арами, а азеры - азерами. Тут нечего предъявлять.
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27.10.2020 21:32 Відповісти
С пленными должны обращаться в соответствии с международными конвенциями, а обмен пленными только после заключения мирного договора. Ну не менять же во время активных боевых действий, которые еще не известно сколько продлятся 2 азербайджанцев на 17 армян. Поэтому обмен только по окончанию военных действий, либо при заключении полномасштабного мира, либо по соглашению о " замораживании конфликта" ( это конечно не касается мирного населения, детей ,женщин и мужчин не мобилизационного возраста.)
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27.10.2020 12:49 Відповісти
Ну насчёт только после мирного договора, вы наверно не видели и не слышали репортажи о том как менялись поенными союзники с немцами во время, когда освобождали Италию. По окончании активный боевых действий командиры полков проводили обмены регулярно.
У нас же ,по словам Сталина пленных не бывает, а есть предатели. Поэтому конвенцию о военнопленных ССССР не подписывал и обмена у нас и не было.
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27.10.2020 16:43 Відповісти
Чекаємо обміну по формулі москалів 2 на 2.
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27.10.2020 13:28 Відповісти
Ликвидация главаря армянских террористов Джалала Арутюняна ! https://www.youtube.com/watch?v=bx63vDVDw9I&t=33s
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27.10.2020 15:32 Відповісти
Скриншоты подрыва автомобиля с министром обороны карабахских армян. Армяне пишут - ранен, азербайджанцы уверены - погиб. В любом случае, у армян Карабаха уже новый министр.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 2816
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27.10.2020 17:56 Відповісти
Кому-то крупно повезло - снаряд чуть в движущийся автомобиль не влетел. Пишут, что в авто были журналисты, обстрел вели карабахские армяне. Совсем чуть-чуть, и это был бы кадр "за мгновение до" и журналисты сняли бы свою гибель.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: в Єревані назвали кількість військовополонених, які перебувають на території Вірменії та Азербайджану - Цензор.НЕТ 3558
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27.10.2020 17:59 Відповісти
 
 