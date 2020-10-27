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НАБУ (3426) Ситник (772) Окружний адмінсуд Києва (377)

Рішення ОАСК щодо Ситника - спроба заблокувати роботу Бюро і розслідування багатомільярдних корупційних зловживань, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення ОАСК щодо Ситника - спроба заблокувати роботу Бюро і розслідування багатомільярдних корупційних зловживань, - НАБУ

Рішення Окружного адмінсуду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета - заблокувати роботу установи, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях і спробі захоплення влади.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

26 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яке, з-поміж іншого, зобов’язує Кабмін визначити окремого міністра та направити його до НАБУ для координації діяльності інституції, надає вказівки РНБО взяти під контроль діяльність Національного бюро та містить ще низку вказівок, у тому числі - заступникам директора НАБУ.

"Національне бюро розцінює рішення ОАСК від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично, йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади Директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану "кишенькову" структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В ОАСК підтвердили інформацію про окреме рішення суду щодо звільнення Ситника: Він достроково втратив повноваження директора НАБУ

У НАБУ також наголосили, що звільнення директора НАБУ з посади може відбуватися виключно з підстав, передбачених Законом "Про Національне антикорупційне бюро України".

"Наразі таких підстав не існує. Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства", - підсумували в НАБУ.

Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.

Також читайте: Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника: немає ні правових підстав, ні повноважень, - Малюська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Класно, у нас тепер адмін суд звільняє працівників правоохоронних органів і дає вказівки про реєстрацію кп. Зе реальність. Чим це відрізняється від часів яника. Товаришу Недієздатний поезедент: може таки вернешся в 95 квартал грати на роялі? Ситник звичайно ще той фрукт, але здається вже явно перебор. Навіть для клоунів Зе .
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27.10.2020 12:33
+3
оаск он такой..., как они еще не додумались отменить акт провозглашения независимости Украины...ай-ай-ай, такая тема...
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27.10.2020 12:51
+2
Это же не просто попытка кремлевских агентов из ОАСК заблокировать работу НАБУ, а согласованные с Зе провокаыии.
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27.10.2020 12:39
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До выборов 6 дней. Сейчас все самое "интересное" только начинается.
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27.10.2020 12:27 Відповісти
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса 02.09.19/ Волобуев, вот вам ....... (меч). Отвечает сейчас комик-пианист.
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27.10.2020 12:33 Відповісти
Класно, у нас тепер адмін суд звільняє працівників правоохоронних органів і дає вказівки про реєстрацію кп. Зе реальність. Чим це відрізняється від часів яника. Товаришу Недієздатний поезедент: може таки вернешся в 95 квартал грати на роялі? Ситник звичайно ще той фрукт, але здається вже явно перебор. Навіть для клоунів Зе .
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27.10.2020 12:33 Відповісти
Поддерживаю сравнение. "зеля" уже несколько месяцев напоминает "хама" в начале пути.
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Это же не просто попытка кремлевских агентов из ОАСК заблокировать работу НАБУ, а согласованные с Зе провокаыии.
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27.10.2020 12:39 Відповісти
оаск он такой..., как они еще не додумались отменить акт провозглашения независимости Украины...ай-ай-ай, такая тема...
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27.10.2020 12:51 Відповісти
Конфлікт інтересів наяву. Київський окружний адміністративний суд навіть за януковицьким КПК і антикорупційним законодавством не вправі розглядати справи відносно працівників НАБУ (не дивлячись на територіальність). Верховний суд повинен визначати в таких випадках підсудність. Адже як може суддя розглядати адміністративні справи стосовно працівників НАБУ, коли відомство розслідує кримінал відносно суддів та голови того ж Київського ОАС.
А щодо винесення окремої ухвали по очільнику Ситнику, то взагалі нонсенс. Суддя втратив орієнтацію в часі та просторі. Возобнив себе Верховним навіть над Конституційним судом. От Вам і спроба захоплення повної влади. Суддя дає вказівки Кабінету міністрів, РНБО, і т.д.??? Ось Вам результати судових реформ від 4,5 та 6 президентів, їх адміністрацій, їх найбільш вчених мужів- науковців, докторів наук та заслужених юристів. Реформатори посіяли такий хаос, що самі не можуть у цьому розібратись. А все крутиться навколо вкрадених кількох ярдів американських зелених, інтересів кількох олігархів, які не можуть насититись.
А далі знаменита фраза Чацького із комедії "Горе з розуму": "А судді хто?..."
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27.10.2020 13:35 Відповісти
теперь НАБУ просто обязано арестовать эту б#ядоту
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27.10.2020 19:04 Відповісти
Зеленодупе вовчине "судочинство" підкорює собі всю владу в країні. Корупція в нас тепер - "державоутворюючий" фактор, який не можна чіпати.
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27.10.2020 13:56 Відповісти
И где же результаты расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти? Мы видим только миллиардные затраты на содержание НАБУ,а результатов ноль!

Источник: https://censor.net/ru/n3227325
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27.10.2020 15:23 Відповісти
 
 