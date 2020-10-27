Рішення ОАСК щодо Ситника - спроба заблокувати роботу Бюро і розслідування багатомільярдних корупційних зловживань, - НАБУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення Окружного адмінсуду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета - заблокувати роботу установи, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях і спробі захоплення влади.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
26 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яке, з-поміж іншого, зобов’язує Кабмін визначити окремого міністра та направити його до НАБУ для координації діяльності інституції, надає вказівки РНБО взяти під контроль діяльність Національного бюро та містить ще низку вказівок, у тому числі - заступникам директора НАБУ.
"Національне бюро розцінює рішення ОАСК від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично, йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади Директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топрівня та перетворити сам орган у керовану "кишенькову" структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ також наголосили, що звільнення директора НАБУ з посади може відбуватися виключно з підстав, передбачених Законом "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Наразі таких підстав не існує. Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства", - підсумували в НАБУ.
Раніше Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС.
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А щодо винесення окремої ухвали по очільнику Ситнику, то взагалі нонсенс. Суддя втратив орієнтацію в часі та просторі. Возобнив себе Верховним навіть над Конституційним судом. От Вам і спроба захоплення повної влади. Суддя дає вказівки Кабінету міністрів, РНБО, і т.д.??? Ось Вам результати судових реформ від 4,5 та 6 президентів, їх адміністрацій, їх найбільш вчених мужів- науковців, докторів наук та заслужених юристів. Реформатори посіяли такий хаос, що самі не можуть у цьому розібратись. А все крутиться навколо вкрадених кількох ярдів американських зелених, інтересів кількох олігархів, які не можуть насититись.
А далі знаменита фраза Чацького із комедії "Горе з розуму": "А судді хто?..."
Источник: https://censor.net/ru/n3227325