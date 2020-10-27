Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь починає стикатися з терористичними загрозами.
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні на нараді з підготовки шостих Загальнобілоруських народних зборів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ви, напевно, пам'ятаєте мою заяву, коли я сказав, що ми маємо працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестувальники ці тиняються вулицями (в основному або майже виключно в Мінську). Але, тим не менш, ми констатували факт, що ця маса, що залишилася, радикалізувалася. Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї, - заявив Лукашенко. - І я тоді казав, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли".
"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму. Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами", - додав він.
Як приклад Лукашенко розповів, що в Мінську, згідно з наявною інформацією, перерізали кілька світлофорів.
"Ламають, зносять те, що створювалося всією державою в Мінську багатьма десятиліттями або роками. А, найголовніше, люди втомилися це все терпіти", - сказав він.
Лукашенко підкреслив, що влада тоді чогось варта, якщо вона вміє себе захищати і захищати свій народ: "Тому коли перетинається червона лінія, влада має реагувати".
"У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки (я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут): нікого не треба вмовляти - ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців, - сказав він. - Зараз такий момент, коли кожен має вибирати у своєму житті ту дорогу, якою він буде рухатися".
"Нехай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити", - додав Лукашенко.
Він звернув увагу, що організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій уже пройшли 7-8 етапів.
"Залишилося зовсім небагато. Наступний етап - радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це мусимо припинити", - заявив білоруський лідер.
Будь ласка, зачекайте...
«Беларусы начыталіся усялякіх там Дастаеўскіх і прад'яўляюць мне: "Пачвара ці я дрыготкая, ці права маю?" А хіба я абмяжоўваю права беларусаў быць пачварамі дрыготкімі? Карацей, хто ўявіў сябе не пачвараю дрыготкаю, прыйдзецца спыняць. Так што лепш дрыжыце, пачвари, здаравей будзеце.»
Минск. Идет по проспекту парень. Вдруг, вылетает из-за угла микроавтобус, полный дебилов в масках. Выскакивают, начинают избивать парня дубинками... и далее диалог:
- Мы тебе покажем, сволочь, как протестовать!!!
- Что вы делаете??!! Я же за Лукашенко проголосовал!! Я домой иду с работы!!!
- Не ври, сволочь, за него никто не проголосовал!!!!
білоруський політолог сказав що "мужщіни плачут от действий"
Лукашеску.Сміявся пів години! Значит дівчата купуют букетикі для катюг
та цілуються з ними взасос а "мужщіни" плачут навзрид! Картина маслом.
Та зажене він своїми дубинками сябрів в стойло як скот на бойню!!!
Пара сотен трупов научит белорусов уму-разуму. Будут знать, как на газонах цветочки нюхать!
Чуваки, лидер не может быть одновременно со щитом и с радужным флажком в руке, цинично расчетливым разведчиком, воином и каким-нибудь поэтом с мелированными волосами. Попади в высшую власть какой-нибудь Элтон Джон (нисколько не умаляю его творчество) или Алексиевич, страна покатится в тартарары, потому что гуманитарное восприятие происходящего вокруг, у таких людей слишком далеко от реальности.
Итак понятно, что место в мире отвоевывается в лучшем случае локтями, в худшем кулаками, и в этом мире Украина проявляет себя ни так, ни эдак. Печально.
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Мабуть він не знає, що в Мінську мешкає 22% всього населення Білорусі. Тому, якщо добре візьметься за нього Мінськ, то йому амба.
Дорогая передача
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели:
Мы тарелки бьём весь год -
Мы на них уже собаку съели,
Если повар нам не врёт.
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС…
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек -
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
«Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы, -
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!»
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.
Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не всё равно,
Мы скажем: «Удивительное рядом,
Но оно запрещено!»
Вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник «грюндиг»,
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком -
И к нам попал в волненье жутком
И с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне,
И сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз:
Сгинул, топливо истратив,
Прям распался на куски,
И двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли,
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
«Что там было? Как ты спасся?» -
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!»
Разошёлся - так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Больно бьют по нашим душам
«Голоса» за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых, -
Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!
1977 г.
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!