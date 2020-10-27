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Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити

Білорусь починає стикатися з терористичними загрозами.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні на нараді з підготовки шостих Загальнобілоруських народних зборів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви, напевно, пам'ятаєте мою заяву, коли я сказав, що ми маємо працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестувальники ці тиняються вулицями (в основному або майже виключно в Мінську). Але, тим не менш, ми констатували факт, що ця маса, що залишилася, радикалізувалася. Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї, - заявив Лукашенко. - І я тоді казав, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли".

"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму. Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами", - додав він.

Як приклад Лукашенко розповів, що в Мінську, згідно з наявною інформацією, перерізали кілька світлофорів.

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"Ламають, зносять те, що створювалося всією державою в Мінську багатьма десятиліттями або роками. А, найголовніше, люди втомилися це все терпіти", - сказав він.

Лукашенко підкреслив, що влада тоді чогось варта, якщо вона вміє себе захищати і захищати свій народ: "Тому коли перетинається червона лінія, влада має реагувати".

"У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки (я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут): нікого не треба вмовляти - ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців, - сказав він. - Зараз такий момент, коли кожен має вибирати у своєму житті ту дорогу, якою він буде рухатися".

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"Нехай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити", - додав Лукашенко.

Він звернув увагу, що організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій уже пройшли 7-8 етапів.

"Залишилося зовсім небагато. Наступний етап - радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це мусимо припинити", - заявив білоруський лідер.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
чего это мы?ты и должен...и не пресечь,а присесть...
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27.10.2020 12:46
+12
)) вообще то на него надо не ставить, а ложить.
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27.10.2020 12:52
+12
Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !! Беларусь у ворожій облозі ,"Абрамси" в 15 хв. польота !!))))
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27.10.2020 13:00
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Сторінка 2 з 2
У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Беларусы начыталіся усялякіх там Дастаеўскіх і прад'яўляюць мне: "Пачвара ці я дрыготкая, ці права маю?" А хіба я абмяжоўваю права беларусаў быць пачварамі дрыготкімі? Карацей, хто ўявіў сябе не пачвараю дрыготкаю, прыйдзецца спыняць. Так што лепш дрыжыце, пачвари, здаравей будзеце.»
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27.10.2020 13:26 Відповісти
Анекдот, или реальность:
Минск. Идет по проспекту парень. Вдруг, вылетает из-за угла микроавтобус, полный дебилов в масках. Выскакивают, начинают избивать парня дубинками... и далее диалог:
- Мы тебе покажем, сволочь, как протестовать!!!
- Что вы делаете??!! Я же за Лукашенко проголосовал!! Я домой иду с работы!!!
- Не ври, сволочь, за него никто не проголосовал!!!!
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27.10.2020 13:26 Відповісти
как можно пресеч самого себя убийцу террориста и захвотившего власть
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27.10.2020 13:26 Відповісти
белоруский протест - мурлыканье кота. даже мышь не напугает..
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27.10.2020 13:32 Відповісти
Тіхановская закликала до радикальних дій, аж до бойових, бо вона "устала ждаць"
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27.10.2020 15:10 Відповісти
Сьогодні ранком на одному з українських каналів,
білоруський політолог сказав що "мужщіни плачут от действий"
Лукашеску.Сміявся пів години! Значит дівчата купуют букетикі для катюг
та цілуються з ними взасос а "мужщіни" плачут навзрид! Картина маслом.
Та зажене він своїми дубинками сябрів в стойло як скот на бойню!!! Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 7939
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28.10.2020 12:43 Відповісти
Etot antikvariat 20 veka i strojitel komunizma liubom sluce dolzen ujti.Skolko mozno davit na liudej lageriami, liudiam nado zit po evropejski i zit na 10 raz luce cem teper.Mne zal tex kto ego poderzyvajet,eto vet durak i ne ispravimi idejami lenina.
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27.10.2020 13:33 Відповісти
У Тарагана уже давно легализован канабис для "медицины" самого таргана !
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27.10.2020 13:37 Відповісти
Уперёд, бацька!
Пара сотен трупов научит белорусов уму-разуму. Будут знать, как на газонах цветочки нюхать!
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27.10.2020 13:41 Відповісти
Щоб врятувати країну і націю, і мільйони кладуть.
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27.10.2020 15:13 Відповісти
кладуть національні свідомі...зденаціоналізована бидломаса хоче тільки жрать і ржать...в промежутках ще й посрать....
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27.10.2020 17:15 Відповісти
Люди со стальными яйцами почему то не нравятся охлосу... Путин, Лукашенко, Эрдоган и т.д., как ни крути, но они у этих людей есть. При этом уставший от дрязг и распрей охлос мечтает о сильном лидере и кулаке, который наконец покончит с броуновским движением, борьбой всех против всех, сбивающий с ног их страну.
Чуваки, лидер не может быть одновременно со щитом и с радужным флажком в руке, цинично расчетливым разведчиком, воином и каким-нибудь поэтом с мелированными волосами. Попади в высшую власть какой-нибудь Элтон Джон (нисколько не умаляю его творчество) или Алексиевич, страна покатится в тартарары, потому что гуманитарное восприятие происходящего вокруг, у таких людей слишком далеко от реальности.
Итак понятно, что место в мире отвоевывается в лучшем случае локтями, в худшем кулаками, и в этом мире Украина проявляет себя ни так, ни эдак. Печально.
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27.10.2020 13:43 Відповісти
Сталін Гітлер ********* та інші тирани це тяжко хворі на голову пацієнти і не важливо які там у них яйця. Але думократичного механізму для протидії цьому явищу поки що не існує. А раз так то народ рано чи пізно діє не демократично не гуманним і не законно так як йому підказує почуття справедливості.
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27.10.2020 16:07 Відповісти
А чого білорусам не вистачає? У Сінгапурі режим похлеще, а народ задоволений. Навіть на Росії. Може, білорусів жаба задавила за Колю?..))
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28.10.2020 07:22 Відповісти
Segodnia nas ministr skazal s kem tam govorit mozet s raskoj poskolku tam vlasti net?Vyberajem cesno s temi i budem govorit.Ili pani Tichanovka budet za prezidenta?
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27.10.2020 13:44 Відповісти
Відасік, ідіть ви з вашим міністром і пані тііхановска в сраку собачу.
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28.10.2020 07:26 Відповісти
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 9091
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 762
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27.10.2020 13:47 Відповісти
Яка огидна циганська харя...
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27.10.2020 17:27 Відповісти
харя дуже гидка... але не циганська.
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27.10.2020 21:04 Відповісти
"...тиняються вулицями (в основному або майже виключно в Мінську) ..."
===
Мабуть він не знає, що в Мінську мешкає 22% всього населення Білорусі. Тому, якщо добре візьметься за нього Мінськ, то йому амба.
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27.10.2020 13:57 Відповісти
Для Білорусі є тільки три загрози: старе ботоксне, старе вусате втративше реальність і терпеливий до безтями білоруський народ.
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27.10.2020 14:18 Відповісти
тільки одна: залишиться совком навіки...
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28.10.2020 00:53 Відповісти
Владимир Высоцкий
Дорогая передача

Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели:
Мы тарелки бьём весь год -
Мы на них уже собаку съели,
Если повар нам не врёт.
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС…
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек -
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
«Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы, -
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!»
Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.
Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не всё равно,
Мы скажем: «Удивительное рядом,
Но оно запрещено!»
Вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник «грюндиг»,
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком -
И к нам попал в волненье жутком
И с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне,
И сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз:
Сгинул, топливо истратив,
Прям распался на куски,
И двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли,
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
«Что там было? Как ты спасся?» -
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!»
Разошёлся - так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Больно бьют по нашим душам
«Голоса» за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых, -
Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!
1977 г.
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27.10.2020 14:32 Відповісти
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов! Лукашенко про ситуацію в Білорусі: Проти нас уже розгорнули терористичну війну. Ми мусимо це припинити - Цензор.НЕТ 5198
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27.10.2020 14:33 Відповісти
Лукашенкові треба вибрати - пістолет,мотузка і мило,або янукович вас чекає там.
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27.10.2020 15:14 Відповісти
Не треба з білорусів робити терпіл, пам'ятаю, як у Польщі білоруський рекет тряс українських заробітчан і брав з них данину. Якщо не було грошей дати їм, то обшукували, відбирали паспорт і щоб потім викупити його, треба було втричі дорожче заплатити. І це вдень, на вулиці.
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27.10.2020 15:19 Відповісти
білоруської так само як і української етнічної мафії не існує. То були звичайні бандити можливо з Білорусі різних національностей
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27.10.2020 15:31 Відповісти
Одна дівчина з Бреста з подругою (1996 р) втекли від рекетирів у Польщу. Та, що приєдналася до нас нелегально працювати, зізналася, що три роки працювала в рекеті, у неї там і батько, і брат, як і в подруги. Розповіла, що їхній шеф рекету винайняв весь ресторан у Бресті для бенкету. На питання, чому його не арештують, і зрештою, на кого працюють бандити (бо вночі грабували машини і вбивали, на ранок приносили жмені золота), вона не хотіла відповідати, але сказала: "На бьівшую партократию"... На питання, що робила в рекеті, сказала, що "... если нужно алиби или что-то еще..." У неї передні зуби були штучні і вся побита.
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28.10.2020 07:51 Відповісти
Якось з'явилися біля бритоголових білорусів, які їздили машиною, двоє незнайомих з машиною. З'ясувалося, що то київський рекет приїхав розбиратися з білоруським. До речі, їх помітили у Празі. Там також наших заробітчан рекет (український) зустрічав вже на вокзалі.
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28.10.2020 08:07 Відповісти
Приклад героїзму хоч на дошку пошани,трусити кодлом заробітчанина о це не терпільність це героїзм рівня добровольця кіборга.
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27.10.2020 15:59 Відповісти
не має значення що там говорить бувший през Білорусі це вже всім набридло. Не легітимний самозванець і всі його так звані укази не законні
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27.10.2020 15:26 Відповісти
Побільше квітів та повітряних кульок! І мітингувати виходити тільки по суботам та неділям! А ще терпіти,коли вас мєнти дубинами луплять.Та і не тільки луплять. Бо вам же не потрібен майдан,правда ж сябри?
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27.10.2020 15:30 Відповісти
Надел памперс и продолжает себя пугать.
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27.10.2020 16:12 Відповісти
Предсмертная агояния бацьки !!!!
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27.10.2020 16:59 Відповісти
Не акцентуйте увагу на бацькові...Йде боротьба за Білорусь між Росією і ЄС,а бацька там лишень як розмінна монета і борсається в ополонці як...Ми вже то пройшли,нас вже поділили - Крим і Донбас туди,все інше - сюди...Черга тепер Білорусі...
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27.10.2020 17:26 Відповісти
Не проснись завтра утром, Лукашенко, и большей пользы своей стране ты уже не сделаешь.
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27.10.2020 18:25 Відповісти
такое же *банутое чмо как Зеленский
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27.10.2020 19:01 Відповісти
Очень мало общего. Лукашенко не позволил появиться олигархии в Беларуси, тогда как ЗЕ это маска сам ого циничного олигарха Украины - Коломойского.
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27.10.2020 19:45 Відповісти
ну што остаёца делать? просить туалетного контртеррориста ввести вайска
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28.10.2020 00:00 Відповісти
как то уже ближе к ростову
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28.10.2020 00:56 Відповісти
Да и правильно , бацька, если нет альтернативной программы у так называемой оппозиции, то на кой лях шило на мыло менять - еще большую нищету разводить.
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28.10.2020 01:07 Відповісти
Беларусы молодцы !!! Выходят, потом бегают, ждут когда пули резиновые и светошумовые гранаты кончатся. Теперь вот ещё и бастуют. А россиянам надо приготовиться ведь не только на пули и гранаты теперь придётся скинуться но и кроме Крыма , Донбасса, Чечни ещё и Беларусь кормить надо.
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28.10.2020 08:52 Відповісти
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