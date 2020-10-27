"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві
Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини
Нардеп Олександр Дубинський вважає, що партія "Слуга народу" не відправила його як кандидата на виборах мера Києва, тому що ця участь і ця кампанія дозволили б йому сформувати індивідуальний політичний рейтинг.
"А цього наші вожді чомусь бояться. Ну, чому - зрозуміло. Тому що вони не зацікавлені у формуванні сильних політичних гравців на національній арені, і саме тому на фейкових абсолютно праймеріз (зараз уже будемо говорити про це відкрито, тому що вибори закінчилися і в принципі вже усе визначено), які були зрежисовані, структуровані, для того щоб кандидатом у Києві стала Верещук. Тому що її індивідуальний політичний рейтинг прямує до нуля... Ось ці 5%, які вона отримала, або 6. Відсутність розуміння того, що таке Київ, її чужорідність для столиці і для жителів Києва. Це не призведе до того, що вона стане національним політиком. Ось вона з'явилася, і скоро ви її не побачите", - заявив Дубинський на своєму Ютуб-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити її зараз головою КМДА - це абсолютно смішно, тому що навряд чи вона, крім як у Тіктоку, зможе з Кличком про щось говорити, якимось чином боротися, та ще й із 7-процентної фракцією в Київраді. (... ) Ось цей підхід цілком можливий у країні під назвою Російська Федерація, тому що там вертикаль влади, там президент, і нех#й там висовуватися всякої різної шелупоні. А в нас демократія. Ми таку країну хотіли з вами побудувати. І сильні гравці на національному рівні завжди посилювали владу", - акцентував "слуга народу".
На думку Дубинського, Кличко отримав такий високий відсоток підтримки, оскільки людям не дали альтернативи.
"Я буду просити зустрічі з президентом. Готовий усі йому ці аргументи озвучувати. Тому що коли були вибори, я часто не міг говорити про багато речей ось так прямо. Я це робив свідомо, щоб не підривати рейтингу партії, який і так падав униз. Я командний гравець, тому я перетерпів, але зараз терпіти вже нікуди. (...) Я скажу йому, що якщо він хоче залишатися президентом, то, напевно, потрібно визначатися, що робити далі в Києві. Тому що Київ - це плацдарм для всіх революцій, і тільки в Києві ці революції робляться", резюмував Дубинський.
Зазначимо, що Дубинський очолив список СН на виборах до Київоблради. За словами нардепа, "Слуга народу" "про#бала місцеві вибори", а також, що "виборець показав нам х#й. Партію погубив долбо#бізм".
За даними обробки 65% протоколів, на виборах до Київської облради "Європейська Солідарність" набирає приблизно 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батьківщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.
Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубинський під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
За даними Бігуса, саме Дубинський є автором резонансного фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.
Крім цього, Дубинський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і справді відправити його до столиці РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Киевляне вынесут тебя и всю зеленую шоблу на мусорник , если начнешь метить на место главы КГГА !
Дрянь ты продажная и жулик !
Какая отвратная христопродажная рожа...
Или эта крыса хочет ещё наворовать?
Шоб в Румынии хорошо жить.
какую же мысль хочет донести до нас пан Олександр ?
і це він не про встановлення ялинки. о, ні!
цей, в разі чого, одразу віддасть команду на відкриття вогню.
под названием "Рассмеши народ " и Дубинский шутит ?
Таки рассмешил , народ обхохотался !
Якби ти посміло до Кличка висловитися так, як ти завжди це робиш брудно і мерзенно, що плювати хочеться, він би вирубив тебе одним ударом. Назавжди. І правильно зробив би.
Твою помийку вже давно слід закрити.
місце такій обісраній дупі тільки на паРаші.))
"По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы". Дубинский тем более не альтернатива.