"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві

Нардеп Олександр Дубинський вважає, що партія "Слуга народу" не відправила його як кандидата на виборах мера Києва, тому що ця участь і ця кампанія дозволили б йому сформувати індивідуальний політичний рейтинг.

"А цього наші вожді чомусь бояться. Ну, чому - зрозуміло. Тому що вони не зацікавлені у формуванні сильних політичних гравців на національній арені, і саме тому на фейкових абсолютно праймеріз (зараз уже будемо говорити про це відкрито, тому що вибори закінчилися і в принципі вже усе визначено), які були зрежисовані, структуровані, для того щоб кандидатом у Києві стала Верещук. Тому що її індивідуальний політичний рейтинг прямує до нуля... Ось ці 5%, які вона отримала, або 6. Відсутність розуміння того, що таке Київ, її чужорідність для столиці і для жителів Києва. Це не призведе до того, що вона стане національним політиком. Ось вона з'явилася, і скоро ви її не побачите", - заявив Дубинський на своєму Ютуб-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити її зараз головою КМДА - це абсолютно смішно, тому що навряд чи вона, крім як у Тіктоку, зможе з Кличком про щось говорити, якимось чином боротися, та ще й із 7-процентної фракцією в Київраді. (... ) Ось цей підхід цілком можливий у країні під назвою Російська Федерація, тому що там вертикаль влади, там президент, і нех#й там висовуватися всякої різної шелупоні. А в нас демократія. Ми таку країну хотіли з вами побудувати. І сильні гравці на національному рівні завжди посилювали владу", - акцентував "слуга народу".

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На думку Дубинського, Кличко отримав такий високий відсоток підтримки, оскільки людям не дали альтернативи.

"Я буду просити зустрічі з президентом. Готовий усі йому ці аргументи озвучувати. Тому що коли були вибори, я часто не міг говорити про багато речей ось так прямо. Я це робив свідомо, щоб не підривати рейтингу партії, який і так падав униз. Я командний гравець, тому я перетерпів, але зараз терпіти вже нікуди. (...) Я скажу йому, що якщо він хоче залишатися президентом, то, напевно, потрібно визначатися, що робити далі в Києві. Тому що Київ - це плацдарм для всіх революцій, і тільки в Києві ці революції робляться", резюмував Дубинський.

Зазначимо, що Дубинський очолив список СН на виборах до Київоблради. За словами нардепа, "Слуга народу" "про#бала місцеві вибори", а також, що "виборець показав нам х#й. Партію погубив долбо#бізм".

За даними обробки 65% протоколів, на виборах до Київської облради "Європейська Солідарність" набирає приблизно 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батьківщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.

Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубинський під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними Бігуса, саме Дубинський є автором резонансного фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.

Крім цього, Дубинський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і справді відправити його до столиці РФ.