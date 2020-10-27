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Зеленський (17428) КМДА (1461) Кличко (2812) Дубінський Олександр (415) Верещук (605)

"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Нардеп Олександр Дубинський вважає, що партія "Слуга народу" не відправила його як кандидата на виборах мера Києва, тому що ця участь і ця кампанія дозволили б йому сформувати індивідуальний політичний рейтинг.

"А цього наші вожді чомусь бояться. Ну, чому - зрозуміло. Тому що вони не зацікавлені у формуванні сильних політичних гравців на національній арені, і саме тому на фейкових абсолютно праймеріз (зараз уже будемо говорити про це відкрито, тому що вибори закінчилися і в принципі вже усе визначено), які були зрежисовані, структуровані, для того щоб кандидатом у Києві стала Верещук. Тому що її індивідуальний політичний рейтинг прямує до нуля... Ось ці 5%, які вона отримала, або 6. Відсутність розуміння того, що таке Київ, її чужорідність для столиці і для жителів Києва. Це не призведе до того, що вона стане національним політиком. Ось вона з'явилася, і скоро ви її не побачите", - заявив Дубинський на своєму Ютуб-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити її зараз головою КМДА - це абсолютно смішно, тому що навряд чи вона, крім як у Тіктоку, зможе з Кличком про щось говорити, якимось чином боротися, та ще й із 7-процентної фракцією в Київраді. (... ) Ось цей підхід цілком можливий у країні під назвою Російська Федерація, тому що там вертикаль влади, там президент, і нех#й там висовуватися всякої різної шелупоні. А в нас демократія. Ми таку країну хотіли з вами побудувати. І сильні гравці на національному рівні завжди посилювали владу", - акцентував "слуга народу".

Читайте такj; на "Цензор.НЕТ": Виборець показав нам х#й. Партію занапастив довбо#бізм, - "слуга народу" Дубінський

На думку Дубинського, Кличко отримав такий високий відсоток підтримки, оскільки людям не дали альтернативи.

"Я буду просити зустрічі з президентом. Готовий усі йому ці аргументи озвучувати. Тому що коли були вибори, я часто не міг говорити про багато речей ось так прямо. Я це робив свідомо, щоб не підривати рейтингу партії, який і так падав униз. Я командний гравець, тому я перетерпів, але зараз терпіти вже нікуди. (...) Я скажу йому, що якщо він хоче залишатися президентом, то, напевно, потрібно визначатися, що робити далі в Києві. Тому що Київ - це плацдарм для всіх революцій, і тільки в Києві ці революції робляться", резюмував Дубинський.

Зазначимо, що Дубинський очолив список СН на виборах до Київоблради. За словами нардепа, "Слуга народу" "про#бала місцеві вибори", а також, що "виборець показав нам х#й. Партію погубив долбо#бізм".

За даними обробки 65% протоколів, на виборах до Київської облради "Європейська Солідарність" набирає приблизно 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батьківщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.

Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубинський під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними Бігуса, саме Дубинський є автором резонансного фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.

Крім цього, Дубинський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і справді відправити його до столиці РФ.
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Топ коментарі
+62
Тебе собачий рот уже избиратель показал х#й, такшо на#ер это туда "Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве - Цензор.НЕТ 6438
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27.10.2020 13:12
+57
лучше погавкай)
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27.10.2020 13:12
+51
Бесстыжее, абсолютно потерявшее берега животное.
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27.10.2020 13:14
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а знаешь в чем ваш общий, вместе с лохторатом, главный прокол, кроме всеобщей зетупости -вы год были с неограниченной властью ,но ваш главный враг не русня, не медведчуки, не дыры в казне, не ковид, а Порошенко. Вся повестка вокруг Порошенко.ПАП вас и порешит)
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27.10.2020 13:35 Відповісти
После каждых выборов одна и та же куйня: пытаются назначить на должность главы КМДА не киевского мэра, а угодного правящей верхушке человека
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27.10.2020 13:38 Відповісти
ДУБинский , допрыгаешься гадёнышь своими призывами взять Киев !
Киевляне вынесут тебя и всю зеленую шоблу на мусорник , если начнешь метить на место главы КГГА !
Дрянь ты продажная и жулик !
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27.10.2020 13:39 Відповісти
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 4428
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27.10.2020 13:40 Відповісти
Таки да - про в Хайфу.)))
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27.10.2020 13:53 Відповісти
Бухарест
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27.10.2020 21:37 Відповісти
Не питання що слугам Клоуна робити в Києві. Питання як скоро їх викинуть з Києва у вигрібну яму. Всіх!
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27.10.2020 13:40 Відповісти
От тогда точно зе получит Майдан!
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27.10.2020 13:41 Відповісти
дубинское чмо захотло политический рейтинг... хи-хи... в дырки от бублика может быть рейтинг? так и в этого злобного и ненавистного "житобольшевика".
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27.10.2020 13:47 Відповісти
настырный румын
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27.10.2020 13:50 Відповісти
ценный кадр! ;;
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27.10.2020 16:24 Відповісти
Віталій після цих виборів пішле нах всю зелень. Тим більше, Закон передбачає можливість окремим рішенням місцевої ради (в конкретному випадку - Київради) позбавлення права призначеного владою на Банковій чиновника керувати фінансами на території ради. Потрібно просто набрати 67% голосів. ЄС + Удар + БЮТ + голос стільки й набирають.
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27.10.2020 13:54 Відповісти
-голос. у них договор с СН. Притула исполнял роль «прокладки» и оттягивал от Кличко голоса. хотя смотря сколько им пообещают
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27.10.2020 14:12 Відповісти
ну, не підуть же вони на самознищення... не підуть... не такі вже й міцні звязки Пінчука з ЗЕ; і з бенею Пінчук не сильно товаришує...
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27.10.2020 14:20 Відповісти
они уже не жильцы после ухода в закат их спивучего лидера и на рейтинги им чхать. договор был в надежде на победу зеленых маках но так как они в пролете, голосина возможно будет объединяться с вышеназванными,если заплатят больше чем зеленые.
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27.10.2020 16:54 Відповісти
только после дуели на ринге с Кличко )))
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27.10.2020 13:54 Відповісти
Если этого му.... назначат, как Янык назначил Попова,то это будет замечательный повод поесть шашлык возле администрации Київради))
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27.10.2020 13:56 Відповісти
Поэтому я буду говорить президенту, о том, что я готов, и вся наша команда готова стать реальной оппозицией Кличко в столице. (...) Я готов этим заниматься, готов возглавить Киевскую горадминистрацию, готов показать результат", в 1917году, твои соплеменники, ублюдок, показали результат! До сих пор харкаем кровью!
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27.10.2020 13:59 Відповісти
ну насріть вже хтось в його тупого собачого рота. Ну це ж неможливо слухати..
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27.10.2020 14:00 Відповісти
Скажи спасибо что Верещук пролетела над Киевом потому что не всякая говорящая бенина жопа долетает до середины Днепра "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 7728
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27.10.2020 14:01 Відповісти
дубинскому и всем зеленым до сих пор порох в штаны срет )
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27.10.2020 14:04 Відповісти
Иди баллотируйся в мэры Бухареста.
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27.10.2020 14:09 Відповісти
Или Иерусалима. Он оформлял себе гражданство Израиля, да пришлось приостановить, в связи с депутатством. Пусть уже оформит, да уматывает туда навсегда.
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30.10.2020 15:50 Відповісти
Дупинский от слова- дупа? это тот жидлик у которого мама быстро ездит? ну-ну...

Какая отвратная христопродажная рожа...
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27.10.2020 14:09 Відповісти
Меня уже тошнит от этого недоделанного ватного д'Артаньянчика на службе у короля Бенито. Вечно оно устривает срачи, провокации и разборки, лезет куда не просят, хамит и ведет себя как последняя скотина. Надеюсь кто-нибудь ему хорошенько вломит.
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27.10.2020 14:11 Відповісти
Этот неприятный слуга Дубинский слышком высокого мнения о себе. Слуга годится и должен лишь укладывать асфальт для народа. Все другое не его.
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27.10.2020 14:11 Відповісти
а ше кота чи песика зєлєнського можна призначити - нічим не гірші за дубінського. Хіба шо чемніші
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27.10.2020 14:11 Відповісти
А шо такое?Мама любит Киев?
Или эта крыса хочет ещё наворовать?
Шоб в Румынии хорошо жить.
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27.10.2020 14:20 Відповісти
на исторической родине ему светит только гауляйтерство в родном селе прабабушки Задолбанески, где Саша Коен снимает свои фильмы с местными цыганами "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 4027
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27.10.2020 14:37 Відповісти
перевожу, коротко: "бубочка, замахал, пусти к корыту, мама теряет скорость"
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27.10.2020 14:22 Відповісти
Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%. Про це в Telegram повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів.
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27.10.2020 14:22 Відповісти
Один из главных вопросов, интересующих меня в украинской политике, это будут ли продаваться билеты на повешение этого бешенного животного...
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27.10.2020 14:23 Відповісти
Похоже, ему мало х@ев избирателей. Он хочет увидеть еще и х@й зеленского. Но это прерогатива ленки и юльки. Они ведь ему все повыгрызают до корня.
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27.10.2020 14:24 Відповісти
Шварценеггер вже привітав Кличка з перемогою на виборах Києва
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27.10.2020 14:24 Відповісти
Если Зеля назначит эту наглую хамовитую коломойскую шавку главой КГГА - это будет концом СН и Зели.
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27.10.2020 14:32 Відповісти
на Майдане останется только куча черной кучерявой шерсти в ЗЕльоной жиже "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 660
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27.10.2020 14:39 Відповісти
Дубинского можно только назначить чемоданы за Беней носить,и то не с деньгами а с туалетной бумагой. Зе конечно еще тот чувак и не лох.. Но все же хоть еврейская смекалка и чувствительная пятая точка функционируют, что бы не сделать подобную глупость.
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27.10.2020 14:37 Відповісти
Стратех! Блин!
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27.10.2020 14:37 Відповісти
Зелёная мерзость сама не уйдёт
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27.10.2020 14:38 Відповісти
мы их "уйдем", вперед ногами "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 9212
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27.10.2020 14:40 Відповісти
Попросил бы Кличка о назначении заведующим подотделом очистки. Больше шансов.
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27.10.2020 14:43 Відповісти
щас дивлюся мараєвський анал - дупа плаче, шкварить ЗЕ
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27.10.2020 14:43 Відповісти
"национальные игроки","национальная арена"..
какую же мысль хочет донести до нас пан Олександр ?
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27.10.2020 14:43 Відповісти
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 8053
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27.10.2020 14:49 Відповісти
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
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27.10.2020 14:51 Відповісти
Лутше тогда Попова
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27.10.2020 14:53 Відповісти
Ще оне на вихід із слуг зе готово. Уже і ультиматум поставило, підготувалось.
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Я скажу йому, що якщо він хоче залишатися президентом, то, напевно, потрібно визначатися, що робити далі в Києві. Тому що Київ - це плацдарм для всіх революцій, і тільки в Києві ці революції робляться", резюмував Дубинський. Джерело: https://censor.net/ua/n3227334
і це він не про встановлення ялинки. о, ні!
цей, в разі чого, одразу віддасть команду на відкриття вогню.
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27.10.2020 14:58 Відповісти
Ну, за народом тогда ответочка не заржавеет, воевать научились, будет , ****, перед смертью свои бейцы жрать
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27.10.2020 16:14 Відповісти
І ця сепарська тварюка ніяк не вгамуєтся ,твоє місце на тюремних нарах разом з твоїм господарем коломошею.
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27.10.2020 15:01 Відповісти
Питання - Якщо зє-зє-зєнт спробує киян згвалтувати дубінським, як довго він залишиться на посаді ?
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27.10.2020 15:02 Відповісти
Даже на обще-вонючем зеленом фоне это ДЕРЬМО - СУПЕРДЕРЬМО... Как там звали давно забытого всеми говнюка? Бузина? Такое ощущение, что им было бы о чём поговорить...
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27.10.2020 15:03 Відповісти
Если безмозглые зеленые клоуны действительно хотят "НОВОГОДНИЙ ПУТЧ" в КИЕВЕ, то назначение этого БОРОДАТОГО УБЛЮДКА - самый правильный ход...
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Більше клоунів, всіляких і різних!!!
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27.10.2020 15:08 Відповісти
этот матершинник видит себя национальным лидером? Народ ответьте
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27.10.2020 15:14 Відповісти
народ ответил (результаты выборов)
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27.10.2020 17:10 Відповісти
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 3235
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27.10.2020 15:19 Відповісти
понесло
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27.10.2020 15:23 Відповісти
Может это новый формат юмористической передачи "Рассмеши клоуна "
под названием "Рассмеши народ " и Дубинский шутит ?
Таки рассмешил , народ обхохотался !
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27.10.2020 15:44 Відповісти
дубінський "сильний політичний лідер"?😆😆😆.це йому мама так сказала?чи коломойський?😂😂😂...дубінський-це людина-ср@ка,тому що з його отвору виходить лише кал.нагла,неприкрита,цинічна собака Коломойського,його сраколиз і ублюдок.якби балотувався в Києві,то не набрав би і 2-3%..."мєрзость"🤢🤮
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27.10.2020 16:04 Відповісти
Дубінського ні, зразу Беню.
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27.10.2020 16:08 Відповісти
Жаль, что СН выдвинула Верещук, а не этого клоуна. Он бы свой ноль точно получил и заткнулся. Но Коломойскому так нужен Киев...
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27.10.2020 16:15 Відповісти
Дебилинский решил маме на болид денежек подкосить? Он прав, очередной майдан не за горами !!!!! Вешайтесь зеле-чмошники !!!!!
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27.10.2020 16:57 Відповісти
а мордочку вареньем тебе не намазать, яркий представитель партии длбебов?
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27.10.2020 16:59 Відповісти
Так понимаю этот матюкосран считает себя неожиданно сильным политическим игроком.
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27.10.2020 18:08 Відповісти
вот поэтому Верещук и выдвинули в мэры, а не Дубину, чтобы в случае проигрыша поставить эту Дубину
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27.10.2020 18:36 Відповісти
Как сказал бы Портнов Дубинскому - в#%бу в тупой собачий рот
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27.10.2020 18:56 Відповісти
Воно охреніло зовсім порівнючи нас з ***********?
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27.10.2020 19:28 Відповісти
"Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві - Цензор.НЕТ 7559
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27.10.2020 19:51 Відповісти
Киевляне твой собачий рот шатали
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27.10.2020 20:24 Відповісти
Какая еще КМДА? - В министерство культуры его.
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27.10.2020 21:18 Відповісти
Чуєш, ти, недоумок: жити набридло ?
Якби ти посміло до Кличка висловитися так, як ти завжди це робиш брудно і мерзенно, що плювати хочеться, він би вирубив тебе одним ударом. Назавжди. І правильно зробив би.
Твою помийку вже давно слід закрити.
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28.10.2020 00:34 Відповісти
як може дупа,нехай і з бородою, дупа,що продукує лише лайно, бути головою чого небудь?

місце такій обісраній дупі тільки на паРаші.))
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28.10.2020 11:01 Відповісти
"нужно что-то делать в Киеве", такое не пройдет. У него как известно 10 квартир в Киеве. Похоже он захотел увеличить их количество. Наверняка это его "что-то делать в Киеве" для себя. Но конечно то же и для его окружения, вплоть до Бени. Меня интересует, в списке людей взявших кредит в Приватбанке, при Бене, и не отдавшие долг, не числится ли Дубинский? Подозреваю что за счет этого кредита он и купил 10 квартир и много машин.
"По мнению Дубинского, Кличко получил такой высокий процент поддержки, поскольку людям не дали альтернативы". Дубинский тем более не альтернатива.
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30.10.2020 15:30 Відповісти
Где взялись на наши головы все эти Коломойские, Зеленские, Дубинские, Пальчевские и подобные.
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30.10.2020 15:36 Відповісти
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