Українські школярі посіли призові місця на глобальному змаганні з астрономії та астрофізики, - Міносвіти

На першому Глобальному електронному змаганні з астрономії та астрофізики шість юних астрономів України завоювали призові місця. У змаганнях брали участь школярі з 40 країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

"Шість юних астрономів України завоювали призові місця на I Всесвітньому електронному змаганні з астрономії та астрофізики, що проходило з 25 вересня по 23 жовтня 2020 в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що в змаганнях, які відбулися в два етапи - індивідуальний і командний, брали участь 11 українських школярів.

За результатами всіх етапів змагань були визначені переможці.

Так, учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка - Святослав Лушней та Ірина Гонцовська, а також учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради Іван Дудяк - завоювали срібні медалі.

Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Салтовець та Артем Сараєв, а також учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський - бронзові.

Також учень Природно-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко отримав Почесну грамоту.

Повідомляють, що в командному турі в складі міжнародної команди друге місце зайняв учень Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Владислав Вісневський.

Як наголошують, в інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу.

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